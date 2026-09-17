Megvan a bejelentés, miniszterelnököt javasolt ma délután az államfő

A Cotroceni-palotában jelentette be jelöltjét csütörtök délután Nicușor Dan államfő
Fotó: Presidency
Siegfried Mureșan európai parlamenti képviselőt javasolta miniszterelnöknek csütörtök délután Nicușor Dan államfő.
2026. szeptember 17., 17:222026. szeptember 17., 17:22
2026. szeptember 17., 17:522026. szeptember 17., 17:52
„Úgy döntöttem, hogy a miniszterelnöki tisztségre
Amellett, hogy három párt is őt javasolta, olyan emberről van szó, akinek tapasztalata van az Európai Parlamentben, fontos tárgyalásokon vett részt, tehát rendelkezik az ehhez a tisztséghez szükséges szakértelemmel. Gondolkodási időt kért tőlem, amit tiszteletben tartok. Továbbra is ő az első számú választásom” – jelentette ki Nicușor Dan csütörtök délután a Cotroceni-palotában tett nyilatkozatában.
– írta Facebook-oldalán Siegfried Mureșan néhány perccel azután, hogy Nicușor Dan államfő őt nevezte meg miniszterelnök-jelöltnek.
Siegfried Mureșan
Fotó: Siegfried Mureșan/Facebook
Nicușor Dan államfő csütörtökre hívta egyeztetésre a Cotroceni-palotába a parlamenti pártok és frakciók képviselőit, hogy a miniszterelnök-jelölt személyéről tárgyaljanak.
A parlamenti pártok és frakciók képviselőit kilenc órától kezdődően félóránként programálták be, az első a PSD volt, a találkozót követően Sorin Grindeanu pártelnök kijelentette,
Ezt azzal indokolta, hogy a szociáldemokraták alkotják a parlament legnagyobb frakcióját, miután megnyerték a 2024-es parlamenti választásokat – írja az Agerpres hírügynökség
George Simion a maga és pártja részéről kijelentette,
Romániának stabil kormányra, hiteles miniszterelnökre, hozzáértő miniszterekre és a gazdasági valóságot figyelembe vevő kormányprogramra van szüksége – ezt már Ilie Bolojan, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke jelentette ki, miután alakulatának küldöttsége a Cotroceni-palotában egyeztetett Nicușor Dan államfővel. Bolojan rámutatott, bárki is kap kormányalakítási megbízást, a legfőbb feladata az államháztartás kézben tartása lesz.
Ami a sorban a következő találkozót illeti, a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) a Nemzeti Liberális Párttal (PNL) és az RMDSZ-szel közösen továbbra is
– jelentette ki Dominic Fritz pártelnök csütörtökön, a Cotroceni-palotában tartott megbeszélés után. Az USR elnöke azt is közölte, hogy ha az államfő sem Mureșant, sem a Szociáldemokrata Párt (PSD) jelöltjét nem kívánja megbízni kormányalakítással, készen állnak más, Nicușor Dan által javasolt személyről is egyeztetni.
Az RMDSZ készen áll megszavazni egy kormányt, ha azt a két másik nagy párt, a Szociáldemokrata Párt (PSD) és a Nemzeti Liberális Párt (PNL) is támogatja – jelentette ki Kelemen Hunor csütörtökön.
A szövetségi elnök azt is hangsúlyozta, hogy a PSD támogatása nélkül nincs meg a kormány beiktatásához szükséges parlamenti többség. Számításai szerint a PSD, a PNL, az RMDSZ és a nemzeti kisebbségek frakciója együttesen 312–313 szavazattal rendelkezik.
Kelemen Hunor szerint arra kell törekedni, hogy
Az előrehozott választás alkotmányos, törvényes és demokratikus megoldás, de nem szabad elsődleges opciónak lennie – nyomatékosította a szövetségi elnök.
A parlament május 5-én bizalmatlansági indítvánnyal megbuktatta az Ilie Bolojan vezette kormányt. Ebből kifolyólag több mint négy hónapja Romániának ügyvivő kormánya van.
A kormány megbuktatása után az államfő június 4-én kormányalakítással bízta meg Eugen Tomac európai parlamenti képviselőt, aki azonban néhány nap múlva visszaadta megbízatását.
Tíz nappal később az államfő Adrian Veșteát bízta meg kormányalakítással, az általa javasolt kormányt a parlament június 22-én elutasította.
Azóta Nicușor Dan elnök több ízben hivatalos és nem hivatalos egyeztetéseket folytatott a parlamenti pártok vezetőivel, hogy közös nevezőre jussanak egy parlamenti többséget kialakítani képes miniszterelnök-jelölt személyét illetően. A szeptemberit megelőzően a legutóbbi hivatalos egyeztetések a Cotroceni-palotában június végén zajlottak.
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