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Megvan a bejelentés, miniszterelnököt javasolt ma délután az államfő

A Cotroceni-palotában jelentette be jelöltjét csütörtök délután Nicușor Dan államfő • Fotó: Presidency

A Cotroceni-palotában jelentette be jelöltjét csütörtök délután Nicușor Dan államfő

Fotó: Presidency

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Siegfried Mureșan európai parlamenti képviselőt javasolta miniszterelnöknek csütörtök délután Nicușor Dan államfő.

Székelyhon

2026. szeptember 17., 17:222026. szeptember 17., 17:22

2026. szeptember 17., 17:522026. szeptember 17., 17:52

„Úgy döntöttem, hogy a miniszterelnöki tisztségre

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azt a személyt jelölöm, aki ma a pártokkal folytatott konzultációkon a legtöbb szavazatot kapta. Ő Siegfried Mureșan.

Amellett, hogy három párt is őt javasolta, olyan emberről van szó, akinek tapasztalata van az Európai Parlamentben, fontos tárgyalásokon vett részt, tehát rendelkezik az ehhez a tisztséghez szükséges szakértelemmel. Gondolkodási időt kért tőlem, amit tiszteletben tartok. Továbbra is ő az első számú választásom” – jelentette ki Nicușor Dan csütörtök délután a Cotroceni-palotában tett nyilatkozatában.

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Elfogadom a Románia elnöke által tett javaslatot

– írta Facebook-oldalán Siegfried Mureșan néhány perccel azután, hogy Nicușor Dan államfő őt nevezte meg miniszterelnök-jelöltnek.

Siegfried Mureșan • Fotó: Siegfried Mureșan/Facebook Galéria

Siegfried Mureșan

Fotó: Siegfried Mureșan/Facebook

Nicușor Dan államfő csütörtökre hívta egyeztetésre a Cotroceni-palotába a parlamenti pártok és frakciók képviselőit, hogy a miniszterelnök-jelölt személyéről tárgyaljanak.

A parlamenti pártok és frakciók képviselőit kilenc órától kezdődően félóránként programálták be, az első a PSD volt, a találkozót követően Sorin Grindeanu pártelnök kijelentette,

a Szociáldemokrata Párt készen áll a kormányzás átvételére, és emlékeztetett a párt vezető testületeinek korábbi döntésére, miszerint az alakulat igényt tart a miniszterelnöki tisztségre.

Ezt azzal indokolta, hogy a szociáldemokraták alkotják a parlament legnagyobb frakcióját, miután megnyerték a 2024-es parlamenti választásokat – írja az Agerpres hírügynökség

George Simion a maga és pártja részéről kijelentette,

a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) nem szavaz meg olyan kormányt, amelyiknek nem tagja.

Romániának stabil kormányra, hiteles miniszterelnökre, hozzáértő miniszterekre és a gazdasági valóságot figyelembe vevő kormányprogramra van szüksége – ezt már Ilie Bolojan, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke jelentette ki, miután alakulatának küldöttsége a Cotroceni-palotában egyeztetett Nicușor Dan államfővel. Bolojan rámutatott, bárki is kap kormányalakítási megbízást, a legfőbb feladata az államháztartás kézben tartása lesz.

Ami a sorban a következő találkozót illeti, a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) a Nemzeti Liberális Párttal (PNL) és az RMDSZ-szel közösen továbbra is

Siegfried Mureșan európai parlamenti képviselőt javasolja miniszterelnöknek

– jelentette ki Dominic Fritz pártelnök csütörtökön, a Cotroceni-palotában tartott megbeszélés után. Az USR elnöke azt is közölte, hogy ha az államfő sem Mureșant, sem a Szociáldemokrata Párt (PSD) jelöltjét nem kívánja megbízni kormányalakítással, készen állnak más, Nicușor Dan által javasolt személyről is egyeztetni.

Kellenek a voksok a PSD-től

Az RMDSZ készen áll megszavazni egy kormányt, ha azt a két másik nagy párt, a Szociáldemokrata Párt (PSD) és a Nemzeti Liberális Párt (PNL) is támogatja – jelentette ki Kelemen Hunor csütörtökön.

A szövetségi elnök azt is hangsúlyozta, hogy a PSD támogatása nélkül nincs meg a kormány beiktatásához szükséges parlamenti többség. Számításai szerint a PSD, a PNL, az RMDSZ és a nemzeti kisebbségek frakciója együttesen 312–313 szavazattal rendelkezik.

Kelemen Hunor szerint arra kell törekedni, hogy

a parlament szavazzon bizalmat az új kormánynak, ellenkező esetben ugyanis teljesülhetnek az előrehozott választások feltételei.

Az előrehozott választás alkotmányos, törvényes és demokratikus megoldás, de nem szabad elsődleges opciónak lennie – nyomatékosította a szövetségi elnök.

Előzmények

  • A parlament május 5-én bizalmatlansági indítvánnyal megbuktatta az Ilie Bolojan vezette kormányt. Ebből kifolyólag több mint négy hónapja Romániának ügyvivő kormánya van.

  • A kormány megbuktatása után az államfő június 4-én kormányalakítással bízta meg Eugen Tomac európai parlamenti képviselőt, aki azonban néhány nap múlva visszaadta megbízatását.

  • Tíz nappal később az államfő Adrian Veșteát bízta meg kormányalakítással, az általa javasolt kormányt a parlament június 22-én elutasította.

  • Azóta Nicușor Dan elnök több ízben hivatalos és nem hivatalos egyeztetéseket folytatott a parlamenti pártok vezetőivel, hogy közös nevezőre jussanak egy parlamenti többséget kialakítani képes miniszterelnök-jelölt személyét illetően. A szeptemberit megelőzően a legutóbbi hivatalos egyeztetések a Cotroceni-palotában június végén zajlottak.

Belföld Politika
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