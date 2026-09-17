Megvan a bejelentés, miniszterelnököt javasolt ma délután az államfő

Siegfried Mureșan európai parlamenti képviselőt javasolta miniszterelnöknek csütörtök délután Nicușor Dan államfő.

Székelyhon 2026. szeptember 17., 17:222026. szeptember 17., 17:22 2026. szeptember 17., 17:522026. szeptember 17., 17:52

„Úgy döntöttem, hogy a miniszterelnöki tisztségre

azt a személyt jelölöm, aki ma a pártokkal folytatott konzultációkon a legtöbb szavazatot kapta. Ő Siegfried Mureșan.

Amellett, hogy három párt is őt javasolta, olyan emberről van szó, akinek tapasztalata van az Európai Parlamentben, fontos tárgyalásokon vett részt, tehát rendelkezik az ehhez a tisztséghez szükséges szakértelemmel. Gondolkodási időt kért tőlem, amit tiszteletben tartok. Továbbra is ő az első számú választásom” – jelentette ki Nicușor Dan csütörtök délután a Cotroceni-palotában tett nyilatkozatában. Hirdetés

Elfogadom a Románia elnöke által tett javaslatot

– írta Facebook-oldalán Siegfried Mureșan néhány perccel azután, hogy Nicușor Dan államfő őt nevezte meg miniszterelnök-jelöltnek.

Siegfried Mureșan Fotó: Siegfried Mureșan/Facebook

Nicușor Dan államfő csütörtökre hívta egyeztetésre a Cotroceni-palotába a parlamenti pártok és frakciók képviselőit, hogy a miniszterelnök-jelölt személyéről tárgyaljanak. A parlamenti pártok és frakciók képviselőit kilenc órától kezdődően félóránként programálták be, az első a PSD volt, a találkozót követően Sorin Grindeanu pártelnök kijelentette,

a Szociáldemokrata Párt készen áll a kormányzás átvételére, és emlékeztetett a párt vezető testületeinek korábbi döntésére, miszerint az alakulat igényt tart a miniszterelnöki tisztségre.

Ezt azzal indokolta, hogy a szociáldemokraták alkotják a parlament legnagyobb frakcióját, miután megnyerték a 2024-es parlamenti választásokat – írja az Agerpres hírügynökség George Simion a maga és pártja részéről kijelentette,

a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) nem szavaz meg olyan kormányt, amelyiknek nem tagja.

Romániának stabil kormányra, hiteles miniszterelnökre, hozzáértő miniszterekre és a gazdasági valóságot figyelembe vevő kormányprogramra van szüksége – ezt már Ilie Bolojan, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke jelentette ki, miután alakulatának küldöttsége a Cotroceni-palotában egyeztetett Nicușor Dan államfővel. Bolojan rámutatott, bárki is kap kormányalakítási megbízást, a legfőbb feladata az államháztartás kézben tartása lesz. Ami a sorban a következő találkozót illeti, a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) a Nemzeti Liberális Párttal (PNL) és az RMDSZ-szel közösen továbbra is

Siegfried Mureșan európai parlamenti képviselőt javasolja miniszterelnöknek

– jelentette ki Dominic Fritz pártelnök csütörtökön, a Cotroceni-palotában tartott megbeszélés után. Az USR elnöke azt is közölte, hogy ha az államfő sem Mureșant, sem a Szociáldemokrata Párt (PSD) jelöltjét nem kívánja megbízni kormányalakítással, készen állnak más, Nicușor Dan által javasolt személyről is egyeztetni. Kellenek a voksok a PSD-től Az RMDSZ készen áll megszavazni egy kormányt, ha azt a két másik nagy párt, a Szociáldemokrata Párt (PSD) és a Nemzeti Liberális Párt (PNL) is támogatja – jelentette ki Kelemen Hunor csütörtökön. A szövetségi elnök azt is hangsúlyozta, hogy a PSD támogatása nélkül nincs meg a kormány beiktatásához szükséges parlamenti többség. Számításai szerint a PSD, a PNL, az RMDSZ és a nemzeti kisebbségek frakciója együttesen 312–313 szavazattal rendelkezik. Kelemen Hunor szerint arra kell törekedni, hogy

a parlament szavazzon bizalmat az új kormánynak, ellenkező esetben ugyanis teljesülhetnek az előrehozott választások feltételei.