Elkobozták a be nem könyvelt pénzt Hargita megyében

Az adócsalás megelőzése és visszaszorítása érdekében a Hargita megyei rendőrség autóalkatrészekkel foglalkozó cégekhez és az autószervizekbe szállt ki ellenőrzésre. Több törvénysértést is találtak.

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A Hargita megyei rendőrség sajtóirodájának tájékoztatása szerint szeptember 17-én, csütörtökön forgalomból kivont járművekkel, autószerviz-szolgáltatásokkal, illetve új és használt autóalkatrészek fogalmazásával foglalkozó cégeknél ellenőriztek.

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A rendőrség gazdasági bűnözést vizsgáló osztályának szakemberei, a környezetőrség, valamint a területi munkaügyi felügyelőség munkatársai tíz céget kerestek fel.

Az ellenőrzések nyomán

öt szabálysértési bírságot szabtak ki összesen 44 ezer lej értékben,

továbbá 2082 lejt foglaltak le, ami nem volt bekönyvelve.

Egyik cég nem rendelkezett az előírt ISCIR-engedélyekkel, így ellene büntetőeljárás indult.

Mint a sajtóiroda hangsúlyozza, az ilyen jellegű ellenőrzési akciók a következő időszakban is folytatódnak az illegális tevékenységek megelőzése és visszaszorítása érdekében.