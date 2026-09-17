Népzene, táncház, flekken Kézdivásárhelyen

A népzene szolgáltatja az alapot az Őszi vigadalomhoz
Fotó: Kocsis Károly
Őszi vigadalom néven tartanak kikapcsolódást, szórakozást szolgáló, kulturális élményt ígérő estet pénteken Kézdivásárhelyen. Délután 6 órától fúvós- és népzene várja az érdeklődőket a Borudvarban, ahol a fatányérosok mellé borokat is lehet kóstolni.
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2026. szeptember 17., 18:552026. szeptember 17., 18:55
Első fellépőként a Háromszéki Ifjúsági Fúvószenekar adja meg a fiatalokat és időseket egyaránt belépőmentesen váró esemény alaphangulatát, utána Ábri Béla és Veres Hunor népzenészek, illetve barátaik biztosítják a talpalávalót, merthogy nemcsak csernátoni táncosok lépnek „színpadra”: este 8 órától bárki bekapcsolódhat a Pajtában zajló táncházba.
Közben a Borudvarban frissen sülő flekkenek, csórékolbászok, grillezett bordák és egyéb finomságok adják meg egy ilyen vigadalom velejáró fűszerét.
Az ötletgazda Hegedűs Ferenc kulturmecénás lapunknak elmondta, újszerű, de mégiscsak hagyományon alapuló rendezvényről van szó. Amíg a Sokadalmat augusztus legvégén tartották Kézdivásárhelyen, rendszeresen hívott meg tánccsoportokat a Borudvarba, és mióta a városünnep átkerült júniusra, nem akarta kihagyni az őszköszöntő vigadalmakat.
Tavaly például a 45 éve muzsikáló, világszerte ismert Dűvő zenekart hozta el Magyarországról, előadásuk közben Kaló Imre kóstoltatta a borait. Most pénteki fellépőit eredetileg az augusztusra beharangozott Taste of Covasna apropóján hívta meg, és mivel a gasztrofesztivál sajnálatos módon elmaradt, úgy gondolta, mégsem vághatunk bele az őszbe tánc és mulatság nélkül.
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