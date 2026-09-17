Népzene, táncház, flekken Kézdivásárhelyen

Őszi vigadalom néven tartanak kikapcsolódást, szórakozást szolgáló, kulturális élményt ígérő estet pénteken Kézdivásárhelyen. Délután 6 órától fúvós- és népzene várja az érdeklődőket a Borudvarban, ahol a fatányérosok mellé borokat is lehet kóstolni.

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Első fellépőként a Háromszéki Ifjúsági Fúvószenekar adja meg a fiatalokat és időseket egyaránt belépőmentesen váró esemény alaphangulatát, utána Ábri Béla és Veres Hunor népzenészek, illetve barátaik biztosítják a talpalávalót, merthogy nemcsak csernátoni táncosok lépnek „színpadra”: este 8 órától bárki bekapcsolódhat a Pajtában zajló táncházba.

Közben a Borudvarban frissen sülő flekkenek, csórékolbászok, grillezett bordák és egyéb finomságok adják meg egy ilyen vigadalom velejáró fűszerét.

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Az ötletgazda Hegedűs Ferenc kulturmecénás lapunknak elmondta, újszerű, de mégiscsak hagyományon alapuló rendezvényről van szó. Amíg a Sokadalmat augusztus legvégén tartották Kézdivásárhelyen, rendszeresen hívott meg tánccsoportokat a Borudvarba, és mióta a városünnep átkerült júniusra, nem akarta kihagyni az őszköszöntő vigadalmakat.

Tavaly például a 45 éve muzsikáló, világszerte ismert Dűvő zenekart hozta el Magyarországról, előadásuk közben Kaló Imre kóstoltatta a borait. Most pénteki fellépőit eredetileg az augusztusra beharangozott Taste of Covasna apropóján hívta meg, és mivel a gasztrofesztivál sajnálatos módon elmaradt, úgy gondolta, mégsem vághatunk bele az őszbe tánc és mulatság nélkül.