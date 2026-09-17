Bérpótlékot kapnak a városháza alkalmazottai a számítógépes sugárzás miatt

Fotó: Gergely Imre
Havi 170 lejes bérpótlékra jogosult októbertől a gyergyószentmiklósi polgármesteri hivatal valamennyi alkalmazottja a számítógépek által kibocsátott sugárzás miatt – derült ki a képviselő-testület csütörtöki ülésén, amelyen sporttámogatásról és útfejlesztésekről is döntöttek.
Októbertől havi bérpótlékot kapnak a polgármesteri hivatal alkalmazottai Gyergyószentmiklóson, miután egy szakcég felmérte a számítógépek által kibocsátott sugárzást. Ennek alapján az épületben dolgozó összes alkalmazott jogosult lesz a 170 lejes havi bérpótlékra – hangzott el a helyi képviselő-testület csütörtöki ülésén.
Háromszázezer lejes keretösszegre nyújthatják be pályázataikat október 15-ig a gyergyószentmiklósi sportegyesületek. Így, ha már csak az év utolsó hónapjaiban is, de támogatást szerezhetnek az önkormányzattól a tevékenységükhöz.
A napirendi pont elfogadása nem volt teljesen zökkenőmentes, annak ellenére, hogy senki nem ellenezte.
Málnási Huba és Keresztes Zsombor azonban jelezték, hogy egyes sportegyesületeknél vezetőségi tisztséget töltenek be, ezért az összeférhetetlenség elkerülése érdekében nem vesznek részt a szavazásban. Így kevés lett volna a többi jelenlévő szavazata. Végül azonban megérkezett Teodor Dobrean képviselő is, így a szavazatok száma lehetővé tette a szabályzat elfogadását.
Két beruházás előtanulmányát és műszaki dokumentációját is jóváhagyta a testület. Az egyik a városi piac környékének rendezésére vonatkozik, ezen belül a Békény és a Meszes utcákban található parkolóhelyek kialakításáról szól.
Nagy Zoltán távollétében a polgármestert helyettesítő Len Emil alpolgármester elmondta,
Jelenleg nincs rá fedezet, a szükséges dokumentáció elkészítése azonban előfeltétele annak, hogy a város később finanszírozási forrást kereshessen a megvalósításra.
Előrelépés történt a Gyergyószentmiklós és Gyergyószárhegy közötti, a 12-es országutat az Állomás utcával összekötő, kis elkerülőútként ismert út ügyében is. A tanács elfogadta a szükséges körforgalom dokumentációját, így közelebb került a beruházás folytatása és az új útnak az országúthoz való csatlakoztatása.
Len Emil szerint a csatlakozás addig is megoldható, amíg a tervezett körforgalom megépül:
A tanács egy 53 négyzetméteres helyiséget biztosított a Gyergyószentmiklósi Vöröskereszt számára a Kárpátok utcai, egykori községháza épületében.
Elindult a Gondosóra program Gyergyószentmiklóson, így az idősek, a krónikus betegek és a fogyatékossággal élők ezentúl egyetlen gombnyomással segítséget kérhetnek. A kisjövedelmű igénylőktől az önkormányzat átvállalja a szolgáltatás havi költségét.
Ismét szemétgyűjtési akciót szerveznek Gyergyószentmiklóson. A Let’s Do It, Romania! országos hulladékgyűjtési mozgalom keretében zajló pénteki akcióra mindazokat várják, akik szeretnének hozzájárulni a város és környéke rendezettebbé tételéhez.
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Javítási munkálatok miatt szünetel az áramszolgáltatás szeptember 9-én, szerdán Gyergyószentmiklós több utcájában. A tervezett áramszünet 8 és 17 óra között tart.
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