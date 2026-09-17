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Bérpótlékot kapnak a városháza alkalmazottai a számítógépes sugárzás miatt

• Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

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Havi 170 lejes bérpótlékra jogosult októbertől a gyergyószentmiklósi polgármesteri hivatal valamennyi alkalmazottja a számítógépek által kibocsátott sugárzás miatt – derült ki a képviselő-testület csütörtöki ülésén, amelyen sporttámogatásról és útfejlesztésekről is döntöttek.

Gergely Imre

2026. szeptember 17., 20:002026. szeptember 17., 20:00

Októbertől havi bérpótlékot kapnak a polgármesteri hivatal alkalmazottai Gyergyószentmiklóson, miután egy szakcég felmérte a számítógépek által kibocsátott sugárzást. Ennek alapján az épületben dolgozó összes alkalmazott jogosult lesz a 170 lejes havi bérpótlékra – hangzott el a helyi képviselő-testület csütörtöki ülésén.

Egy szavazaton múlt a sporttámogatás

Háromszázezer lejes keretösszegre nyújthatják be pályázataikat október 15-ig a gyergyószentmiklósi sportegyesületek. Így, ha már csak az év utolsó hónapjaiban is, de támogatást szerezhetnek az önkormányzattól a tevékenységükhöz.

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A napirendi pont elfogadása nem volt teljesen zökkenőmentes, annak ellenére, hogy senki nem ellenezte.

Az ülésen mindössze tíz tanácsos volt jelen, miközben a döntéshez kilenc szavazatra volt szükség.

Málnási Huba és Keresztes Zsombor azonban jelezték, hogy egyes sportegyesületeknél vezetőségi tisztséget töltenek be, ezért az összeférhetetlenség elkerülése érdekében nem vesznek részt a szavazásban. Így kevés lett volna a többi jelenlévő szavazata. Végül azonban megérkezett Teodor Dobrean képviselő is, így a szavazatok száma lehetővé tette a szabályzat elfogadását.

Rendezik a piac környékét

Két beruházás előtanulmányát és műszaki dokumentációját is jóváhagyta a testület. Az egyik a városi piac környékének rendezésére vonatkozik, ezen belül a Békény és a Meszes utcákban található parkolóhelyek kialakításáról szól.

Nagy Zoltán távollétében a polgármestert helyettesítő Len Emil alpolgármester elmondta,

a beruházás becsült értéke 3,5 millió lej.

Jelenleg nincs rá fedezet, a szükséges dokumentáció elkészítése azonban előfeltétele annak, hogy a város később finanszírozási forrást kereshessen a megvalósításra.

Körforgalmat építenek

Előrelépés történt a Gyergyószentmiklós és Gyergyószárhegy közötti, a 12-es országutat az Állomás utcával összekötő, kis elkerülőútként ismert út ügyében is. A tanács elfogadta a szükséges körforgalom dokumentációját, így közelebb került a beruházás folytatása és az új útnak az országúthoz való csatlakoztatása.

Len Emil szerint a csatlakozás addig is megoldható, amíg a tervezett körforgalom megépül:

ideiglenes körforgalom kijelölésével lehetne biztosítani az áthaladást

A tanács egy 53 négyzetméteres helyiséget biztosított a Gyergyószentmiklósi Vöröskereszt számára a Kárpátok utcai, egykori községháza épületében.

Gyergyószék Gyergyószentmiklós
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