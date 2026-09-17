Bérpótlékot kapnak a városháza alkalmazottai a számítógépes sugárzás miatt

Havi 170 lejes bérpótlékra jogosult októbertől a gyergyószentmiklósi polgármesteri hivatal valamennyi alkalmazottja a számítógépek által kibocsátott sugárzás miatt – derült ki a képviselő-testület csütörtöki ülésén, amelyen sporttámogatásról és útfejlesztésekről is döntöttek.

Gergely Imre 2026. szeptember 17., 20:002026. szeptember 17., 20:00

Októbertől havi bérpótlékot kapnak a polgármesteri hivatal alkalmazottai Gyergyószentmiklóson, miután egy szakcég felmérte a számítógépek által kibocsátott sugárzást. Ennek alapján az épületben dolgozó összes alkalmazott jogosult lesz a 170 lejes havi bérpótlékra – hangzott el a helyi képviselő-testület csütörtöki ülésén. Egy szavazaton múlt a sporttámogatás Háromszázezer lejes keretösszegre nyújthatják be pályázataikat október 15-ig a gyergyószentmiklósi sportegyesületek. Így, ha már csak az év utolsó hónapjaiban is, de támogatást szerezhetnek az önkormányzattól a tevékenységükhöz. Hirdetés A napirendi pont elfogadása nem volt teljesen zökkenőmentes, annak ellenére, hogy senki nem ellenezte.

Az ülésen mindössze tíz tanácsos volt jelen, miközben a döntéshez kilenc szavazatra volt szükség.

Málnási Huba és Keresztes Zsombor azonban jelezték, hogy egyes sportegyesületeknél vezetőségi tisztséget töltenek be, ezért az összeférhetetlenség elkerülése érdekében nem vesznek részt a szavazásban. Így kevés lett volna a többi jelenlévő szavazata. Végül azonban megérkezett Teodor Dobrean képviselő is, így a szavazatok száma lehetővé tette a szabályzat elfogadását. Rendezik a piac környékét Két beruházás előtanulmányát és műszaki dokumentációját is jóváhagyta a testület. Az egyik a városi piac környékének rendezésére vonatkozik, ezen belül a Békény és a Meszes utcákban található parkolóhelyek kialakításáról szól. Nagy Zoltán távollétében a polgármestert helyettesítő Len Emil alpolgármester elmondta,

a beruházás becsült értéke 3,5 millió lej.

Jelenleg nincs rá fedezet, a szükséges dokumentáció elkészítése azonban előfeltétele annak, hogy a város később finanszírozási forrást kereshessen a megvalósításra. Körforgalmat építenek Előrelépés történt a Gyergyószentmiklós és Gyergyószárhegy közötti, a 12-es országutat az Állomás utcával összekötő, kis elkerülőútként ismert út ügyében is. A tanács elfogadta a szükséges körforgalom dokumentációját, így közelebb került a beruházás folytatása és az új útnak az országúthoz való csatlakoztatása. Len Emil szerint a csatlakozás addig is megoldható, amíg a tervezett körforgalom megépül:

ideiglenes körforgalom kijelölésével lehetne biztosítani az áthaladást