Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Egy gombnyomás, amely életet menthet – elindult a Gondosóra program Gyergyószentmiklóson

• Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Elindult a Gondosóra program Gyergyószentmiklóson, így az idősek, a krónikus betegek és a fogyatékossággal élők ezentúl egyetlen gombnyomással segítséget kérhetnek. A kisjövedelmű igénylőktől az önkormányzat átvállalja a szolgáltatás havi költségét.

Gergely Imre

2026. szeptember 17., 15:372026. szeptember 17., 15:37

Gyergyószentmiklós a „gondoskodó önkormányzat” elve alapján vezeti be a szolgáltatást, amely elsősorban a 65 év felettiek és a sérültséggel élő személyek számára jelenthet segítséget – jelentette be Nagy Zoltán polgármester.

Hirdetés

A Gondosóra egy egyszerű, csuklón vagy nyakban viselhető eszköz. Mindössze egy segélyhívó gomb található rajta, amelynek három másodperces megnyomásával azonnal kapcsolatba lehet lépni a diszpécserrel.

A készülék azt is érzékeli, ha viselője elesik, és automatikusan riasztást küld.

A diszpécserközpontban riasztáskor azonnal látják a felhasználó adatait, az előre megadott egészségügyi információkat és a tartózkodási helyét is. A diszpécser beszél az érintettel, és ha kell, a helyzet súlyosságától függően értesítik a hozzátartozót, vagy riasztják a mentőket, a tűzoltókat, illetve a rendőrséget.

• Fotó: Gergely Imre Galéria

Fotó: Gergely Imre

A szolgáltatás hasznosságát a Diakónia Keresztyén Alapítvány tapasztalatai is alátámasztják. Sepsiszentgyörgyön egy éve indították el a programot, ahol Makkai Péter igazgató és Balogh Zsolt programvezető elmondása szerint

a rendszer első évében 33 életet mentettek meg,

nagyon sok más, kevésbé súlyos helyzetben nyújtott segítség mellett. Arra biztatják a felhasználókat, hogy szükség esetén bátran nyomják meg a gombot: inkább legyen több téves riasztás, mint egy elmulasztott segítségkérés.

Kik igényelhetik?

Amint Gereőffy Imola, a városháza szociális igazgatóságának vezetője ismertette, Gyergyószentmiklóson jelenleg 3652, 65 év feletti személy él, mellettük pedig 899 fogyatékossággal élő személy is van. A szolgáltatásra

  • gyergyószentmiklósi lakóhellyel rendelkező, 65 év feletti egyedül élők,

  • illetve a családban élő, de egészségi állapotuk vagy korlátozottságuk miatt segítségre szoruló idősek jelentkezhetnek.

Fogyatékossággal, krónikus betegséggel vagy függőségi állapottal élők is jogosultak lehetnek. Fiatalabb krónikus betegek esetében családorvosi igazolás szükséges.

A készülék használatának havi díja 100 lej, de a gyergyószentmiklósi kisjövedelmű igénylők támogatást kapnak az önkormányzattól.

A havi díj teljes költségét átvállalja az önkormányzat azok esetében, akik egyedül élnek, és havi jövedelmük 2100 lej alatt van. Ugyancsak 100 százalékos támogatást nyújtanak azoknak a jogosultaknak, akik családban élnek, és a család egy főre eső jövedelme nem lépi túl az 1281 lejt.

• Fotó: Gergely Imre Galéria

Fotó: Gergely Imre

Hetvenszázalékos támogatás jár az egyedül élőknél 2101 és 2800 lej közötti havi nettó jövedelem, családban élőknél pedig 1282 és 2800 lej közötti, egy családtagra jutó havi nettó jövedelem esetén.

A kérelmeket mától folyamatosan, határidő nélkül fogadják a Gyergyószentmiklósi Szociális Igazgatóság Kárpátok utcai székhelyén. További információ a 0784 258 482-es telefonszámon kérhető. A készülék és a SIM-kártya használatát a havi díj már tartalmazza.

A programmal kapcsolatban további információk a városháza weboldalán találhatók.

Gyergyószék Gyergyószentmiklós
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Száztizenegy éves korában elhunyt Románia legidősebb embere
Két autó ütközött össze Csíkszentkirályon
Megbüntették a Dinamót a magyarellenes skandálások miatt
A vártnak alig harmada kapja az 50 lejes villanyszámla-támogatást – az állam is keresi az okokat
Bővül a kínálat, újabb csatorna közvetíti a román kézilabda-bajnokságokat
Katie Zejdlik: A csontvázak nagyon sok mindent elárulhatnak
Száztizenegy éves korában elhunyt Románia legidősebb embere
Székelyhon

Száztizenegy éves korában elhunyt Románia legidősebb embere
Két autó ütközött össze Csíkszentkirályon
Székelyhon

Két autó ütközött össze Csíkszentkirályon
Megbüntették a Dinamót a magyarellenes skandálások miatt
Székely Sport

Megbüntették a Dinamót a magyarellenes skandálások miatt
A vártnak alig harmada kapja az 50 lejes villanyszámla-támogatást – az állam is keresi az okokat
Krónika

A vártnak alig harmada kapja az 50 lejes villanyszámla-támogatást – az állam is keresi az okokat
Bővül a kínálat, újabb csatorna közvetíti a román kézilabda-bajnokságokat
Székely Sport

Bővül a kínálat, újabb csatorna közvetíti a román kézilabda-bajnokságokat
Katie Zejdlik: A csontvázak nagyon sok mindent elárulhatnak
Nőileg

Katie Zejdlik: A csontvázak nagyon sok mindent elárulhatnak
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. szeptember 17., csütörtök

Közösen teszik tisztábbá Gyergyószentmiklóst

Ismét szemétgyűjtési akciót szerveznek Gyergyószentmiklóson. A Let’s Do It, Romania! országos hulladékgyűjtési mozgalom keretében zajló pénteki akcióra mindazokat várják, akik szeretnének hozzájárulni a város és környéke rendezettebbé tételéhez.

Közösen teszik tisztábbá Gyergyószentmiklóst
Közösen teszik tisztábbá Gyergyószentmiklóst
2026. szeptember 17., csütörtök

Közösen teszik tisztábbá Gyergyószentmiklóst
Hirdetés
2026. szeptember 16., szerda

Két rendhagyó kulturális esemény költözik a templomok falai közé Gyergyószentmiklóson

Folytatódik a gyergyószentmiklósi Nyári Ifjúsági Színpad programsorozata: két egymást követő estén, szeptember 19-én és 20-án, a város két temploma válik különleges előadások helyszínévé.

Két rendhagyó kulturális esemény költözik a templomok falai közé Gyergyószentmiklóson
Két rendhagyó kulturális esemény költözik a templomok falai közé Gyergyószentmiklóson
2026. szeptember 16., szerda

Két rendhagyó kulturális esemény költözik a templomok falai közé Gyergyószentmiklóson
2026. szeptember 16., szerda

Huszonnyolcadszor ünnepelnek a gazdák Gyergyóalfaluban

Immár 28. alkalommal szervezik meg Gyergyóalfaluban a Gazdanapot, amely az évek során a község egyik legfontosabb és legkedveltebb közösségi rendezvényévé nőtte ki magát. A szervezők ezer látogatót várnak szombaton a Réteskertben.

Huszonnyolcadszor ünnepelnek a gazdák Gyergyóalfaluban
Huszonnyolcadszor ünnepelnek a gazdák Gyergyóalfaluban
2026. szeptember 16., szerda

Huszonnyolcadszor ünnepelnek a gazdák Gyergyóalfaluban
2026. szeptember 14., hétfő

Nemcsak előadás lesz: kérdezni is lehet az orvosoktól

Interaktív egészségügyi panelbeszélgetéseket indít a gyergyószentmiklósi kórház és az Itthon Közösen a Holnapért Egyesület, hogy hiteles információkkal segítse a lakosságot a betegségek megelőzésében és az egészség megőrzésében.

Nemcsak előadás lesz: kérdezni is lehet az orvosoktól
Nemcsak előadás lesz: kérdezni is lehet az orvosoktól
2026. szeptember 14., hétfő

Nemcsak előadás lesz: kérdezni is lehet az orvosoktól
Hirdetés
2026. szeptember 13., vasárnap

Urmánczy Nándor-díjjal tüntették ki Bölöni Lászlót

Urmánczy Nándor-díjjal tüntették ki Maroshévízen Bölöni Lászlót. A legendás labdarúgó és edző sportpályafutását, emberi tartását, valamint magyarságához való ragaszkodását ismerték el.

Urmánczy Nándor-díjjal tüntették ki Bölöni Lászlót
Urmánczy Nándor-díjjal tüntették ki Bölöni Lászlót
2026. szeptember 13., vasárnap

Urmánczy Nándor-díjjal tüntették ki Bölöni Lászlót
2026. szeptember 13., vasárnap

Szemétszedési akciót szerveznek Gyergyószentmiklóson

Országos hulladékgyűjtési akcióhoz csatlakozik Gyergyószentmiklós önkormányzata: szeptember 18-án több helyszínen várják az önkénteseket, hogy közösen tisztítsák meg a város egyes részeit.

Szemétszedési akciót szerveznek Gyergyószentmiklóson
Szemétszedési akciót szerveznek Gyergyószentmiklóson
2026. szeptember 13., vasárnap

Szemétszedési akciót szerveznek Gyergyószentmiklóson
2026. szeptember 11., péntek

Barti: több tízmilliós fejlesztési pénz hiányzik Gyergyószékről

Az elakadt gyergyószéki fejlesztési projektek előmozdítását tűzte ki célul Barti Tihamér, aki közel másfél év eltiltás után térhetett vissza a tisztségeibe júniusban. A megyétől több tízmillió lejes finanszírozás jár még a térségnek – szögezi le.

Barti: több tízmilliós fejlesztési pénz hiányzik Gyergyószékről
Barti: több tízmilliós fejlesztési pénz hiányzik Gyergyószékről
2026. szeptember 11., péntek

Barti: több tízmilliós fejlesztési pénz hiányzik Gyergyószékről
Hirdetés
2026. szeptember 09., szerda

Gőzerő a Hargita megyében épülő első autópálya-szakaszon – videóval

Több mint háromszáz ember és 240 munkagép, illetve berendezés dolgozik az Erdélyt Moldvával összekötő A8-as autópálya első hegyvidéki szakaszán, kevesebb mint egy hónappal a munkálatok tényleges megkezdése után.

Gőzerő a Hargita megyében épülő első autópálya-szakaszon – videóval
Gőzerő a Hargita megyében épülő első autópálya-szakaszon – videóval
2026. szeptember 09., szerda

Gőzerő a Hargita megyében épülő első autópálya-szakaszon – videóval
2026. szeptember 09., szerda

Áramszünet lesz több gyergyószentmiklósi utcában

Javítási munkálatok miatt szünetel az áramszolgáltatás szeptember 9-én, szerdán Gyergyószentmiklós több utcájában. A tervezett áramszünet 8 és 17 óra között tart.

Áramszünet lesz több gyergyószentmiklósi utcában
Áramszünet lesz több gyergyószentmiklósi utcában
2026. szeptember 09., szerda

Áramszünet lesz több gyergyószentmiklósi utcában
2026. szeptember 02., szerda

Csütörtöktől Gyergyói Ifinapok

Négy napig a fiataloké lesz a főszerep Gyergyószentmiklóson, csütörtökön kezdődik a 22. Gyergyói Ifinapok. Elsősorban nyilván a fiatalokat várják a programokra, de számos esemény minden érdeklődő számára nyitott.

Csütörtöktől Gyergyói Ifinapok
Csütörtöktől Gyergyói Ifinapok
2026. szeptember 02., szerda

Csütörtöktől Gyergyói Ifinapok
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!