Egy gombnyomás, amely életet menthet – elindult a Gondosóra program Gyergyószentmiklóson

Elindult a Gondosóra program Gyergyószentmiklóson, így az idősek, a krónikus betegek és a fogyatékossággal élők ezentúl egyetlen gombnyomással segítséget kérhetnek. A kisjövedelmű igénylőktől az önkormányzat átvállalja a szolgáltatás havi költségét.

Gergely Imre 2026. szeptember 17., 15:372026. szeptember 17., 15:37

Gyergyószentmiklós a „gondoskodó önkormányzat” elve alapján vezeti be a szolgáltatást, amely elsősorban a 65 év felettiek és a sérültséggel élő személyek számára jelenthet segítséget – jelentette be Nagy Zoltán polgármester. Hirdetés A Gondosóra egy egyszerű, csuklón vagy nyakban viselhető eszköz. Mindössze egy segélyhívó gomb található rajta, amelynek három másodperces megnyomásával azonnal kapcsolatba lehet lépni a diszpécserrel.

A készülék azt is érzékeli, ha viselője elesik, és automatikusan riasztást küld.

A diszpécserközpontban riasztáskor azonnal látják a felhasználó adatait, az előre megadott egészségügyi információkat és a tartózkodási helyét is. A diszpécser beszél az érintettel, és ha kell, a helyzet súlyosságától függően értesítik a hozzátartozót, vagy riasztják a mentőket, a tűzoltókat, illetve a rendőrséget.

Fotó: Gergely Imre

A szolgáltatás hasznosságát a Diakónia Keresztyén Alapítvány tapasztalatai is alátámasztják. Sepsiszentgyörgyön egy éve indították el a programot, ahol Makkai Péter igazgató és Balogh Zsolt programvezető elmondása szerint

a rendszer első évében 33 életet mentettek meg,

nagyon sok más, kevésbé súlyos helyzetben nyújtott segítség mellett. Arra biztatják a felhasználókat, hogy szükség esetén bátran nyomják meg a gombot: inkább legyen több téves riasztás, mint egy elmulasztott segítségkérés. Kik igényelhetik? Amint Gereőffy Imola, a városháza szociális igazgatóságának vezetője ismertette, Gyergyószentmiklóson jelenleg 3652, 65 év feletti személy él, mellettük pedig 899 fogyatékossággal élő személy is van. A szolgáltatásra gyergyószentmiklósi lakóhellyel rendelkező, 65 év feletti egyedül élők,

illetve a családban élő, de egészségi állapotuk vagy korlátozottságuk miatt segítségre szoruló idősek jelentkezhetnek. Fogyatékossággal, krónikus betegséggel vagy függőségi állapottal élők is jogosultak lehetnek. Fiatalabb krónikus betegek esetében családorvosi igazolás szükséges.

A készülék használatának havi díja 100 lej, de a gyergyószentmiklósi kisjövedelmű igénylők támogatást kapnak az önkormányzattól.

A havi díj teljes költségét átvállalja az önkormányzat azok esetében, akik egyedül élnek, és havi jövedelmük 2100 lej alatt van. Ugyancsak 100 százalékos támogatást nyújtanak azoknak a jogosultaknak, akik családban élnek, és a család egy főre eső jövedelme nem lépi túl az 1281 lejt.

Fotó: Gergely Imre