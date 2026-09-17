Egy gombnyomás, amely életet menthet – elindult a Gondosóra program Gyergyószentmiklóson

Fotó: Gergely Imre
Elindult a Gondosóra program Gyergyószentmiklóson, így az idősek, a krónikus betegek és a fogyatékossággal élők ezentúl egyetlen gombnyomással segítséget kérhetnek. A kisjövedelmű igénylőktől az önkormányzat átvállalja a szolgáltatás havi költségét.
Gyergyószentmiklós a „gondoskodó önkormányzat” elve alapján vezeti be a szolgáltatást, amely elsősorban a 65 év felettiek és a sérültséggel élő személyek számára jelenthet segítséget – jelentette be Nagy Zoltán polgármester.
A Gondosóra egy egyszerű, csuklón vagy nyakban viselhető eszköz. Mindössze egy segélyhívó gomb található rajta, amelynek három másodperces megnyomásával azonnal kapcsolatba lehet lépni a diszpécserrel.
A diszpécserközpontban riasztáskor azonnal látják a felhasználó adatait, az előre megadott egészségügyi információkat és a tartózkodási helyét is. A diszpécser beszél az érintettel, és ha kell, a helyzet súlyosságától függően értesítik a hozzátartozót, vagy riasztják a mentőket, a tűzoltókat, illetve a rendőrséget.
Fotó: Gergely Imre
A szolgáltatás hasznosságát a Diakónia Keresztyén Alapítvány tapasztalatai is alátámasztják. Sepsiszentgyörgyön egy éve indították el a programot, ahol Makkai Péter igazgató és Balogh Zsolt programvezető elmondása szerint
nagyon sok más, kevésbé súlyos helyzetben nyújtott segítség mellett. Arra biztatják a felhasználókat, hogy szükség esetén bátran nyomják meg a gombot: inkább legyen több téves riasztás, mint egy elmulasztott segítségkérés.
Amint Gereőffy Imola, a városháza szociális igazgatóságának vezetője ismertette, Gyergyószentmiklóson jelenleg 3652, 65 év feletti személy él, mellettük pedig 899 fogyatékossággal élő személy is van. A szolgáltatásra
gyergyószentmiklósi lakóhellyel rendelkező, 65 év feletti egyedül élők,
illetve a családban élő, de egészségi állapotuk vagy korlátozottságuk miatt segítségre szoruló idősek jelentkezhetnek.
Fogyatékossággal, krónikus betegséggel vagy függőségi állapottal élők is jogosultak lehetnek. Fiatalabb krónikus betegek esetében családorvosi igazolás szükséges.
A havi díj teljes költségét átvállalja az önkormányzat azok esetében, akik egyedül élnek, és havi jövedelmük 2100 lej alatt van. Ugyancsak 100 százalékos támogatást nyújtanak azoknak a jogosultaknak, akik családban élnek, és a család egy főre eső jövedelme nem lépi túl az 1281 lejt.
Fotó: Gergely Imre
Hetvenszázalékos támogatás jár az egyedül élőknél 2101 és 2800 lej közötti havi nettó jövedelem, családban élőknél pedig 1282 és 2800 lej közötti, egy családtagra jutó havi nettó jövedelem esetén.
A kérelmeket mától folyamatosan, határidő nélkül fogadják a Gyergyószentmiklósi Szociális Igazgatóság Kárpátok utcai székhelyén. További információ a 0784 258 482-es telefonszámon kérhető. A készülék és a SIM-kártya használatát a havi díj már tartalmazza.
A programmal kapcsolatban további információk a városháza weboldalán találhatók.
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