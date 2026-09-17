Automata sorompórendszert helyeznek üzembe Székelyudvarhely egyik forgalmas vasúti átkelőjénél

Korábbi terveket követően üzembe helyezik az automata sorompórendszert Székelyudvarhelyen a Vásártér utcai vasúti átjárónál. A vasúttársaság tájékoztatása szerint a berendezés a tervek szerint már péntektől működni fog.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

Az automata sorompó felszerelését még korábban helyezték kilátásba, most pedig a rendszer ténylegesen is szolgálatba áll. A vasúti átjáró biztonságosabbá tételét célzó berendezés a közeledő szerelvény esetén

fény- és hangjelzéssel figyelmezteti majd a közlekedőket, illetve automatikusan lezárja az átkelőt.

A sorompók közelében jól látható útburkolati jeleket is felfestettek, amelyek a járművezetők számára a megállás helyét jelzik.

Hirdetés

A lakosságot és a gépkocsivezetőket arra kérik, hogy