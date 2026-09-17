Automata sorompórendszert helyeznek üzembe Székelyudvarhely egyik forgalmas vasúti átkelőjénél

A korábbi kézi működtetésű sorompót lecserélték. / Képünk illusztráció
Fotó: László Ildikó
Korábbi terveket követően üzembe helyezik az automata sorompórendszert Székelyudvarhelyen a Vásártér utcai vasúti átjárónál. A vasúttársaság tájékoztatása szerint a berendezés a tervek szerint már péntektől működni fog.
Az automata sorompó felszerelését még korábban helyezték kilátásba, most pedig a rendszer ténylegesen is szolgálatba áll. A vasúti átjáró biztonságosabbá tételét célzó berendezés a közeledő szerelvény esetén
A sorompók közelében jól látható útburkolati jeleket is felfestettek, amelyek a járművezetők számára a megállás helyét jelzik.
A lakosságot és a gépkocsivezetőket arra kérik, hogy
és minden esetben tartsák be a fény- és hangjelzések utasításait.
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