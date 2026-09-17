Kerékpáros felvonulás és adománygyűjtés

Vasárnap a főtérről indul a kritikus tömeg. Archív
Fotó: Haáz Vince
Hétvégén szervezik meg Marosvásárhelyen a hagyományos Bikeathont, amely a város egyik legnagyobb kerékpáros és adománygyűjtő eseménye.
A Marosszéki Közösségi Alapítvány szeptember 19–20-án, szombaton és vasárnap szervezi meg a kerékpáros adománygyűjtő eseményét.
A Bikeathon a kezdő és tapasztalt kerékpárosokat szeretné megszólítani, de külön eseményt szerveznek a gyermekeknek is. A fiatalok és felnőttek szombaton 14 óráig választhatják ki azt a projektet, amelyért tekerni szeretnének. Idén négy útvonalat jelöltek ki, ezeken ellenőrző pontok lesznek szombaton.
Vasárnap a kicsiké lesz a főszerep, 10 órától várják őket a főtérre különböző vetélkedőkre, amit majd a közös gyerek kerékpáros felvonulása követ. A Critical Mass felvonulás 14.45-kor kezdődik, amikor a kerékpárosok a főtérről a Maros partra gurulnak. További részletekért érdemes felkeresni a bikeathon.ms oldalt.
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