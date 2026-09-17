Majdnem másfél évnyi minimálbér-keresetre büntették a törvényszegőt, aki patakmederbe dobta a matracokat

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Két szemetelőt is tetten értek a Marosvásárhelyi Helyi Rendőrség munkatársai csütörtökön. Mint a rendőrség közösségi oldalán írják, szeptember 17-én 12.30-kor 45 ezer lejre bírságoltak egy törvényszegőt, aki bútorokból álló hulladékot rakott le a Méh és Szabadság utca kereszteződésénél. A nyárádtői lakos a közeli Róka-patak medrébe dobott matracokat, ágyak és sarokülők szétszereléséből származó alkatrészeket, valamint egyéb hulladékot.

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13.50-kor ugyanaz a járőregység egy másik személyt is tetten ért, amint ugyanazon a helyszínen bútorokból származó hulladékot hagyott hátra. A Marosszentkirályon lakó szemetelőt 30 ezer lejre bírságolták.