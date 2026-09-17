Online alkotótábor fogyatékkal élőknek

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

Mint Csata Éva, a HIFA ügyvezetője elmondta, jelentkezni az office@hifa.ro e-mail-címen lehet. Az online alkotótáborban készült alkotásokat le lehet fényképezni és beküldeni a fent említett címre szeptember 30-áig. A munkákat október 5–16. között kiállítják az idei Rejtett gyöngyszemek című tárlaton a marosvásárhelyi Deus Providebit Tanulmányi Házban. A kiállítást immár XVI. alkalommal szervezik meg.