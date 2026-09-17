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Online alkotótábor fogyatékkal élőknek

Nagy Krisztina több éve bemutatja alkotásit az őszi tárlaton • Fotó: HIFA facebook-oldala

Nagy Krisztina több éve bemutatja alkotásit az őszi tárlaton

Fotó: HIFA facebook-oldala

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Fogyatékkal élő, rajzolni, festeni, fotózni, szobrászkodni szerető vagy másféle alkotásokat készítő személyek jelentkezését várják a HIFA-Románia Egyesület online alkotótáborába.

Simon Virág

2026. szeptember 17., 18:572026. szeptember 17., 18:57

Mint Csata Éva, a HIFA ügyvezetője elmondta, jelentkezni az office@hifa.ro e-mail-címen lehet. Az online alkotótáborban készült alkotásokat le lehet fényképezni és beküldeni a fent említett címre szeptember 30-áig. A munkákat október 5–16. között kiállítják az idei Rejtett gyöngyszemek című tárlaton a marosvásárhelyi Deus Providebit Tanulmányi Házban. A kiállítást immár XVI. alkalommal szervezik meg.

Marosszék
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