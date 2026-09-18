Öt éve épül, de még mindig nincs kész a Nagy István Művészeti Középiskola tornaterme

Várni kell még a csíkszeredai Nagy István Művészeti Középiskola új tornatermének átadására, de van esély arra, hogy ez még ebben a tanévben megtörténjen. Jelenleg a hátramaradt munkálatok elvégzéséhez szükséges közbeszerzési eljárás előkészítése zajlik.
Öt éve épül Csíkszereda városközpontjában a művészeti iskola tornaterme
Fotó: Borbély Fanni
Várni kell még a csíkszeredai Nagy István Művészeti Középiskola új tornatermének átadására, de van esély arra, hogy ez még ebben a tanévben megtörténjen. Jelenleg a hátramaradt munkálatok elvégzéséhez szükséges közbeszerzési eljárás előkészítése zajlik.
A csíkszeredai Nagy István Művészeti Középiskola új tornatermének befejezéséhez az eredeti kivitelezési szerződésből kimaradt munkálatokat is el kell végezni.
– közölte érdeklődésünkre Sógor Enikő, Csíkszereda alpolgármestere.
Fotó: Borbély Fanni
Mint részletezte, az új építési engedéllyel és a kapcsolódó tanácshatározattal rendezték a földszinti helyiségek funkcióváltásának jogi és műszaki feltételeit.
A módosított tervek szerint a földszinten grafika-, festészet-, textil-, szobrászat- és kerámiatermek kapnak helyet, emellett orvosi rendelőt és mosdókat alakítanak ki. Az emeleten lesz a tornaterem, a tanári és diáköltözők, a raktár, valamint további mosdók.
Fotó: Borbély Fanni
„A többletmunkák közbeszerzési eljárásának előkészítése folyamatban van, a polgármesteri hivatal munkatársai jelenleg a szükséges dokumentációt állítják össze” – osztotta meg az alpolgármester. Szerinte
Az átadás pontos időpontját azonban a közbeszerzés, a kivitelezés üteme és a finanszírozás határozza meg.
Fotó: Borbély Fanni
Ravasz Gyöngyike, a Nagy István Művészeti Középiskola igazgatója megkeresésünkre elmondta, már nagyon várják, hogy birtokba vehessék az új tornatermet, hiszen az iskolának jelenleg egy kisebb tornaterme van, amely főleg hideg, esős napokon – amikor nem lehet az iskola udvarán tartani az órát –
A hosszú kivitelezési időszak alatt azt tapasztalta, hogy a kivitelező cég nagyon együttműködő volt: adott esetben szüneteltették a zajos munkát, ha például éppen valamilyen vizsga zajlott az iskolában.
Fotó: Borbély Fanni
Hozzátette, megértették, hogy sok akadály és nehézség merült fel a kivitelezés során, és már nagyon szurkolnak azért, hogy végre átvehessék az új létesítményt. Mint mondta,
ahol akár koncerteket is tartanak majd. ezért megfelelő hangosításra is szükség van.
A tornaterem számára az első megvalósíthatósági tanulmány 2005-ben készült. Ennek aktualizált változatát 2018-ban fogadták el. Az első építkezési engedélyt 2019-ben bocsátották ki. A kivitelezési szerződést 2020. augusztusában írták alá egy bukaresti céggel.
Fotó: Borbély Fanni
A tornaterem építésének elkezdését 2021 áprilisában jelentették be, 24 hónapos kivitelezési határidővel. Már ekkor tervmódosítási igények merültek fel, emiatt újabb engedélyeztetési folyamatot indítottak el, többek között azért, hogy a földszintre tervezett helyiségek az eredeti elképzelésekhez képest új funkciót kapjanak.
A szerkezetépítés 2022. őszéig jól haladt, akkor azonban halálos munkabaleset történt az építkezésen. Ezután a munka hosszú időre leállt, a kivitelező nem tudott munkaerőt biztosítani a kivitelezéshez.
Fotó: Borbély Fanni
Az építkezés 2024-ben folytatódott, ugyanakkor újabb szakági engedélyekre és tervdokumentációkra is szükség volt. A kivitelezés 2026-ban is tart még, bár a munkálatok már a végükhöz közelítenek. Abban bíznak, hogy a 2026–2027-es tanévben végre átadhatják a létesítményt az iskolának.
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
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