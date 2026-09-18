Veterán traktorok és régi gépek dübörögnek szombaton Csernátonban

Veterán traktorok felvonulásával, működő stabil motorok bemutatójával, kulturális programokkal és kézműves-foglalkozásokkal várják az érdeklődőket szombaton a Csernátoni BuRRogtató 2026-os kiadásán.

Székelyhon 2026. szeptember 18., 09:582026. szeptember 18., 09:58

A program 12 órakor kezdődik gyülekezővel és motorindítással, majd

13 órakor a veterán traktorok felvonulnak Csernáton központjában.

A gépek 13:30-kor érkeznek vissza a rendezvény helyszínére, ahol bemutatják azokat a közönségnek. Hirdetés A színpadi programok sorát 14 órakor a Felsőháromszéki Ifjúsági Fúvószenekar koncertje nyitja. 14:50-től cséplésbemutatót tartanak, emellett

beindítják és bemutatják a múzeum működő stabil motorjait is.

A rendezvény ideje alatt több állandó program is várja a látogatókat: lesz kenyérsütés, kovácsolás, kézműves-foglalkozás, valamint kézművesvásár és népi gyermekjátékok.

A régi járművek kedvelői számára retróautók parádéját is megszervezik.