Veterán traktorok és régi gépek dübörögnek szombaton Csernátonban

Archív
Fotó: Tuchiluș Alex
Veterán traktorok felvonulásával, működő stabil motorok bemutatójával, kulturális programokkal és kézműves-foglalkozásokkal várják az érdeklődőket szombaton a Csernátoni BuRRogtató 2026-os kiadásán.
A program 12 órakor kezdődik gyülekezővel és motorindítással, majd
A gépek 13:30-kor érkeznek vissza a rendezvény helyszínére, ahol bemutatják azokat a közönségnek.
A színpadi programok sorát 14 órakor a Felsőháromszéki Ifjúsági Fúvószenekar koncertje nyitja. 14:50-től cséplésbemutatót tartanak, emellett
A rendezvény ideje alatt több állandó program is várja a látogatókat: lesz kenyérsütés, kovácsolás, kézműves-foglalkozás, valamint kézművesvásár és népi gyermekjátékok.
A Csernátoni BuRRogtató a régi mezőgazdasági gépek, a hagyományőrzés és a közösségi élmények köré épülő rendezvény, amely kicsiknek és nagyoknak egyaránt kínál látnivalót és programot.
A „zászlócsókolgatós” törvénytervezet ellen szólalt fel tegnap a parlamentben Miklós Zoltán képviselő, ám úgy tűnik, az AUR-nak nincs szándékában hátrálni. Sőt, sikerült PSD-s, illetve kisebbségi képviselőket is megnyernie az ügynek.
Őszi vigadalom néven tartanak kikapcsolódást, szórakozást szolgáló, kulturális élményt ígérő estet pénteken Kézdivásárhelyen. Délután 6 órától fúvós- és népzene várja az érdeklődőket a Borudvarban, ahol a fatányérosok mellé borokat is lehet kóstolni.
Eltérő körülmények között kezdődött a tanév két nagyszabású kézdivásárhelyi oktatási beruházás helyszínén. Míg a Manócska Napközi Otthon óvodásait már a kívül-belül megújult épület fogadta, az Apor Péter diákjainak várniuk kell a visszaköltözésre.
Fel szeretné újíttatni és a klímaváltozáshoz alkalmazkodóvá tenni az Erzsébet parkot a sepsiszentgyörgyi önkormányzat. Elkészült a megvalósíthatósági tanulmány, amivel megcéloztak egy pályázati kiírást.
Rosszabb szezont zárt a sepsiszentgyörgyi strand, mint tavaly, úgy tűnik, az emberek tartalékolnak, spórolnak – tudtuk meg Bodor Lorándtól, a létesítményt üzemeltető Rekreatív Rt. igazgatójától.
Zajlik a hektáronkénti 300 eurós állami de minimis támogatást igénylő háromszéki burgonyatermesztők ellenőrzése. A Kovászna Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság vendégellenőrökkel próbálja felgyorsítani a folyamatot, de a gazdák egyre türelmetlenebbek.
Személyzetének negyedét, 172 embert engedett el a kézdivásárhelyi Zarah Moden nadrággyár múlt hét végén. A kényszerintézkedést a minimálbér kötelező emelése és az olcsó ázsiai munkaerő jelentette konkurencia váltotta ki.
Beteltek a helyek az ingyenes melanómaszűrésre, amelyet szeptember 21–25. között szervez a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház a Kézdivásárhelyi Municípiumi Kórházzal együttműködésben.
Jelvénykíállítás nyílik csütörtökön a sepsiszentgyörgyi Vadászati és Természettudományi Múzeumban. A több mint 5000 darabos tárlat a sporttól az űrkutatásig több témát is felölel.
Hosszú évek óta nem volt ilyen népes mezőny a Székely Vágtán, összesen 35 lovas állt rajthoz. A szervezők szerint külön öröm, hogy egyre több fiatal kapcsolódik be a lovassportba, ami azt mutatja, hogy van utánpótlás.
szóljon hozzá!