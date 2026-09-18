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Veterán traktorok és régi gépek dübörögnek szombaton Csernátonban

Archív • Fotó: Tuchiluș Alex

Archív

Fotó: Tuchiluș Alex

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Veterán traktorok felvonulásával, működő stabil motorok bemutatójával, kulturális programokkal és kézműves-foglalkozásokkal várják az érdeklődőket szombaton a Csernátoni BuRRogtató 2026-os kiadásán.

Székelyhon

2026. szeptember 18., 09:582026. szeptember 18., 09:58

A program 12 órakor kezdődik gyülekezővel és motorindítással, majd

13 órakor a veterán traktorok felvonulnak Csernáton központjában.

A gépek 13:30-kor érkeznek vissza a rendezvény helyszínére, ahol bemutatják azokat a közönségnek.

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A színpadi programok sorát 14 órakor a Felsőháromszéki Ifjúsági Fúvószenekar koncertje nyitja. 14:50-től cséplésbemutatót tartanak, emellett

beindítják és bemutatják a múzeum működő stabil motorjait is.

A rendezvény ideje alatt több állandó program is várja a látogatókat: lesz kenyérsütés, kovácsolás, kézműves-foglalkozás, valamint kézművesvásár és népi gyermekjátékok.

A régi járművek kedvelői számára retróautók parádéját is megszervezik.

A Csernátoni BuRRogtató a régi mezőgazdasági gépek, a hagyományőrzés és a közösségi élmények köré épülő rendezvény, amely kicsiknek és nagyoknak egyaránt kínál látnivalót és programot.

Háromszék esemény
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