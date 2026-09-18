Visszaesett a gyermekkori átoltottság Romániában

A koronavírus-járvány kezdete óta több európai országban is csökkenni kezdett a gyermekek átoltottsága, ami egyes fertőző betegségek újbóli megjelenésének veszélyével jár – hívja fel a figyelmet a The Lancet tudományos folyóiratban megjelent tanulmány.

Székelyhon 2026. szeptember 18., 10:352026. szeptember 18., 10:35

A kutatók az Európai Unió 27 tagállamában vizsgálták meg hét gyermekkori védőoltás – a diftéria, a tetanusz és a szamárköhögés elleni kombinált vakcina (DTP), valamint a hepatitis B, a B típusú agyhártyagyulladás, a gyermekbénulás, a pneumococcus, a kanyaró és a rózsahimlő elleni oltás – beadási arányának alakulását 1980 és 2024 között. Az elemzés az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az UNICEF adatain alapul. A tanulmány szerint az elmúlt négy évtizedben

történelmi csúcsra emelkedett az átoltottság az EU-ban,

de jelentős különbségek alakultak ki a tagállamok között: Luxemburgban és Portugáliában például 2024-ben mind a hét vizsgált oltás esetében legalább 95 százalékos volt az arány, Romániában viszont egyiknél sem érte el a 80 százalékot. Hirdetés Ugyanakkor az utóbbi években „aggasztó és széles körű visszaesést” tapasztaltak. Tizenhat tagállamban legalább négy, Bulgáriában, Cipruson, Írországban, Hollandiában, Romániában és Svédországban pedig mind a hét oltásnál csökkent az átoltottság. Németországban és Spanyolországban hétből öt, Franciaországban és Olaszországban három vakcinánál mértek visszaesést. A legnagyobb romlást a

B típusú agyhártyagyulladás és a gyermekbénulás elleni oltásoknál mutatták ki:

ezek beadási aránya húsz országban csökkent. A hepatitis B elleni vakcinánál tizennyolc, a DTP-oltásnál pedig tizenhét tagállamban jegyeztek visszaesést – szemlézi az Agerpres. A csökkenés többnyire 2019 és 2022 között kezdődött. Bár a tanulmány nem vizsgálta ennek okait, a szerzők szerint a világjárvány megzavarhatta az egészségügyi ellátást, és

erősíthette a bizalmatlanságot, valamint a félretájékoztatást.