Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Földrengés volt hajnalban Hargita megye szomszédságában

Képünk illusztráció • Fotó: GettyImages

Képünk illusztráció

Fotó: GettyImages

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A Richter-skála szerint 3,1-es erősségű földrengés történt pénteken 4 óra 9 perckor Moldva térségében, Suceava megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).

Székelyhon

2026. szeptember 18., 08:262026. szeptember 18., 08:26

A szeizmikus mozgás 21,4 kilométeres mélységben következett be. Epicentruma

34 kilométerre volt Suceavától, 58 kilométerre Piatra Neamțtól és 65 kilométerre Botoșani-tól.

Hirdetés

Szeptemberben eddig 12, a Richter-skála szerint 2 és 4,1 közötti erősségű földrengés történt Romániában. Az idei év legerősebb, 4,5-ös erősségű földrengése február 26-án következett be Vrancea megyében – írja az Agerpres.

Belföld
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Erdélyben született és négy nyelven is folyékonyan beszél Nicușor Dan harmadik miniszterelnök-jelöltje
Két autó ütközött össze Csíkszentkirályon
Megbüntették a Dinamót a magyarellenes skandálások miatt
Kelemen Hunor nyakkendőjéről cikkezik a román sajtó
Erősítések, távozók és új edzők – így vágnak neki az új hokiszezonnak a csapatok
Katie Zejdlik: A csontvázak nagyon sok mindent elárulhatnak
Erdélyben született és négy nyelven is folyékonyan beszél Nicușor Dan harmadik miniszterelnök-jelöltje
Székelyhon

Erdélyben született és négy nyelven is folyékonyan beszél Nicușor Dan harmadik miniszterelnök-jelöltje
Két autó ütközött össze Csíkszentkirályon
Székelyhon

Két autó ütközött össze Csíkszentkirályon
Megbüntették a Dinamót a magyarellenes skandálások miatt
Székely Sport

Megbüntették a Dinamót a magyarellenes skandálások miatt
Kelemen Hunor nyakkendőjéről cikkezik a román sajtó
Krónika

Kelemen Hunor nyakkendőjéről cikkezik a román sajtó
Erősítések, távozók és új edzők – így vágnak neki az új hokiszezonnak a csapatok
Székely Sport

Erősítések, távozók és új edzők – így vágnak neki az új hokiszezonnak a csapatok
Katie Zejdlik: A csontvázak nagyon sok mindent elárulhatnak
Nőileg

Katie Zejdlik: A csontvázak nagyon sok mindent elárulhatnak
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. szeptember 17., csütörtök

Erdélyben született és négy nyelven is folyékonyan beszél Nicușor Dan harmadik miniszterelnök-jelöltje

Siegfried Mureşan Nicușor Dan elnök harmadik miniszterelnök-jelöltje. A 45 éves éves politikus az Európai Néppárt (EPP), illetve az Európai Parlament néppárti frakciójának alelnöke.

Erdélyben született és négy nyelven is folyékonyan beszél Nicușor Dan harmadik miniszterelnök-jelöltje
Erdélyben született és négy nyelven is folyékonyan beszél Nicușor Dan harmadik miniszterelnök-jelöltje
2026. szeptember 17., csütörtök

Erdélyben született és négy nyelven is folyékonyan beszél Nicușor Dan harmadik miniszterelnök-jelöltje
Hirdetés
2026. szeptember 17., csütörtök

Reagáltak a pártok a jelölésre, az RMDSZ-nek még mindig van egy feltétele

Sorra jelentették be a parlamenti pártok képviselői csütörtök délután, hogyan viszonyulnak a Nicușor Dan államfő által – nem sokkal korábban – javasolt miniszterelnök-jelölt személyéhez.

Reagáltak a pártok a jelölésre, az RMDSZ-nek még mindig van egy feltétele
Reagáltak a pártok a jelölésre, az RMDSZ-nek még mindig van egy feltétele
2026. szeptember 17., csütörtök

Reagáltak a pártok a jelölésre, az RMDSZ-nek még mindig van egy feltétele
2026. szeptember 17., csütörtök

Elkobozták a be nem könyvelt pénzt Hargita megyében

Az adócsalás megelőzése és visszaszorítása érdekében a Hargita megyei rendőrség autóalkatrészekkel foglalkozó cégekhez és az autószervizekbe szállt ki ellenőrzésre. Több törvénysértést is találtak.

Elkobozták a be nem könyvelt pénzt Hargita megyében
Elkobozták a be nem könyvelt pénzt Hargita megyében
2026. szeptember 17., csütörtök

Elkobozták a be nem könyvelt pénzt Hargita megyében
2026. szeptember 17., csütörtök

Megvan a bejelentés, miniszterelnököt javasolt ma délután az államfő

Az USR, a PNL és az RMDSZ által javasolt politikust nevezte meg miniszterelnök-jelöltjének Nicușor Dan államfő csütörtök délután a Cotroceni-palotában tett nyilatkozatában.

Megvan a bejelentés, miniszterelnököt javasolt ma délután az államfő
Megvan a bejelentés, miniszterelnököt javasolt ma délután az államfő
2026. szeptember 17., csütörtök

Megvan a bejelentés, miniszterelnököt javasolt ma délután az államfő
Hirdetés
2026. szeptember 17., csütörtök

Kiderült, mi okozta Deák Bill Gyula halálát

Pacemaker-beültetést követően, hirtelen szívhalál következményeként hunyt el Zalaegerszegen Deák Bill Gyula – közölte a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház kardiológiai osztályának osztályvezető főorvosa csütörtökön az MTI megkeresésére.

Kiderült, mi okozta Deák Bill Gyula halálát
Kiderült, mi okozta Deák Bill Gyula halálát
2026. szeptember 17., csütörtök

Kiderült, mi okozta Deák Bill Gyula halálát
2026. szeptember 17., csütörtök

Helikopterrel hozták le a hegyről a súlyosan megsérült német turistát

Helikopterrel szállítottak kórházba csütörtökön egy 28 éves német turistát, aki a Retyezát-hegységben súlyos bokasérülést szenvedett.

Helikopterrel hozták le a hegyről a súlyosan megsérült német turistát
Helikopterrel hozták le a hegyről a súlyosan megsérült német turistát
2026. szeptember 17., csütörtök

Helikopterrel hozták le a hegyről a súlyosan megsérült német turistát
2026. szeptember 17., csütörtök

Feltételhez köti egy új kormány megszavazását az RMDSZ

Az RMDSZ készen áll megszavazni egy kormányt, ha azt a két másik nagy párt, a Szociáldemokrata Párt (PSD) és a Nemzeti Liberális Párt (PNL) is támogatja – jelentette ki Kelemen Hunor csütörtökön.

Feltételhez köti egy új kormány megszavazását az RMDSZ
Feltételhez köti egy új kormány megszavazását az RMDSZ
2026. szeptember 17., csütörtök

Feltételhez köti egy új kormány megszavazását az RMDSZ
Hirdetés
2026. szeptember 17., csütörtök

Elhunyt Deák Bill Gyula, a magyarok blueskirálya

Hetvenhét éves korában váratlanul elhunyt Deák Bill Gyula csütörtökön.

Elhunyt Deák Bill Gyula, a magyarok blueskirálya
Elhunyt Deák Bill Gyula, a magyarok blueskirálya
2026. szeptember 17., csütörtök

Elhunyt Deák Bill Gyula, a magyarok blueskirálya
2026. szeptember 17., csütörtök

Házi őrizetbe került a bukaresti gazdatüntetés egyik feltételezett felbujtója

Az erőszakba torkollt keddi gazdatüntetés négy résztvevőjét házi őrizetbe, egy társukat pedig 30 napos előzetes letartóztatásba helyezték. A kényszerintézkedésekről szerda éjjel döntött Bukarest első kerületének bírósága.

Házi őrizetbe került a bukaresti gazdatüntetés egyik feltételezett felbujtója
Házi őrizetbe került a bukaresti gazdatüntetés egyik feltételezett felbujtója
2026. szeptember 17., csütörtök

Házi őrizetbe került a bukaresti gazdatüntetés egyik feltételezett felbujtója
2026. szeptember 17., csütörtök

Kelemen Hunor cáfolta, hogy miniszterelnöknek javasolta volna magát

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök szerda este cáfolta, hogy saját magát javasolta volna miniszterelnöknek. Mint fogalmazott, „szemérmetlenül hazudik”, aki ennek az ellenkezőjét állítja.

Kelemen Hunor cáfolta, hogy miniszterelnöknek javasolta volna magát
Kelemen Hunor cáfolta, hogy miniszterelnöknek javasolta volna magát
2026. szeptember 17., csütörtök

Kelemen Hunor cáfolta, hogy miniszterelnöknek javasolta volna magát
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!