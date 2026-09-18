Földrengés volt hajnalban Hargita megye szomszédságában

2026. szeptember 17., csütörtök

Feltételhez köti egy új kormány megszavazását az RMDSZ

Az RMDSZ készen áll megszavazni egy kormányt, ha azt a két másik nagy párt, a Szociáldemokrata Párt (PSD) és a Nemzeti Liberális Párt (PNL) is támogatja – jelentette ki Kelemen Hunor csütörtökön.