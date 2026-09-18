Üres a SMURD számlája, kölcsöngyógyszerekkel kezelik a betegeket

Július óta a tartalékból biztosítják az egészségügyi anyagokat
Fotó: Haáz Vince
Az összeomlás szélén van a sürgősségi betegellátás Marosvásárhelyen: a rohammentő-szolgálat (SMURD) számlája üres, kölcsönkért gyógyszerekkel és anyagokkal látják el a betegeket. Év végéig 7,5 millió lejre lenne szükségük a működés biztosításához.
2026. szeptember 18., 07:542026. szeptember 18., 07:54
2026. szeptember 18., 09:132026. szeptember 18., 09:13
Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter a héten számolt be arról, hogy 98 millió lejre van szükség az egészségügyi rendszer rövid távú működtetéséhez. Mint sajtótájékoztatóján elmondta, a legnagyobb hiány a kórházak sürgősségi osztályain tapasztalható, de a mentőszolgálatoknál is súlyos a helyzet.
Jelenleg 98 millió lejes azonnali finanszírozást igénylő hiány van az egészségügyi rendszerben, ezt átmenetileg az egészségügyi minisztérium más programjaiból történő átcsoportosításokkal fedezik – jelentette ki szerdai sajtótájékoztatóján Cseke Attila.
A tárcavezető szerint átcsoportosítják a minisztériumi pénzforrásokat, hogy október végéig biztosítani tudják az egészségügyi rendszer működését, utána azonban mindenképp költségvetés-kiegészítésre lesz szükség.
Marosvásárhelyen a legnehezebben anyagi helyzetben a rohammentő-szolgálat van, ahol
Mariana Negoiță, a sürgősségi kórház sajtószóvivője a Székelyhonnak elmondta, júliustól a tartalékalapból biztosították a mindennapi életmentéshez szükséges gyógyszereket, egészségügyi anyagokat és reagenseket, ez a készlet azonban várhatóan egy héten belül elfogy.
A tartalék felhasználása mellett a kórháztól is kaptak kölcsön gyógyszereket és egészségügyi anyagokat.
Az egészségügyi intézmény vezetősége idén már háromszor küldött hivatalos átiratot az egészségügyi minisztériumnak, legutóbb a hét elején, kérve, biztosítsák a működéshez szükséges pénzt. Október 31-ig 4,5, az év végéig pedig 7,5 millió lejre van szükség” – magyarázta a szóvivő.
Manuela Maior, a Maros megyei mentőszolgálat gazdasági igazgatója a sajtónak elmondta, szeptemberre biztosított a finanszírozás a személyi kiadásokra és az anyagi költségekre.
Egyre kilátástalanabb a helyzet a mentőszolgálatoknál is
Fotó: Haáz Vince
Októberre a fizetésekre van pénz, de a többi költségre – mint az üzemanyag, vagy a mentőautók javítása – nincs elegendő fedezet.
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