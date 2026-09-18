Üres a SMURD számlája, kölcsöngyógyszerekkel kezelik a betegeket

Az összeomlás szélén van a sürgősségi betegellátás Marosvásárhelyen: a rohammentő-szolgálat (SMURD) számlája üres, kölcsönkért gyógyszerekkel és anyagokkal látják el a betegeket. Év végéig 7,5 millió lejre lenne szükségük a működés biztosításához.

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Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter a héten számolt be arról, hogy 98 millió lejre van szükség az egészségügyi rendszer rövid távú működtetéséhez. Mint sajtótájékoztatóján elmondta, a legnagyobb hiány a kórházak sürgősségi osztályain tapasztalható, de a mentőszolgálatoknál is súlyos a helyzet.

korábban írtuk Csaknem százmillió lej hiányzik az egészségügyből, kényszermegoldással biztosítják a rendszer működését Jelenleg 98 millió lejes azonnali finanszírozást igénylő hiány van az egészségügyi rendszerben, ezt átmenetileg az egészségügyi minisztérium más programjaiból történő átcsoportosításokkal fedezik – jelentette ki szerdai sajtótájékoztatóján Cseke Attila.

A tárcavezető szerint átcsoportosítják a minisztériumi pénzforrásokat, hogy október végéig biztosítani tudják az egészségügyi rendszer működését, utána azonban mindenképp költségvetés-kiegészítésre lesz szükség.

A legnagyobb gond a SMURD-nál van

Marosvásárhelyen a legnehezebben anyagi helyzetben a rohammentő-szolgálat van, ahol