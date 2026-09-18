A zászlócsókoltatás ellen tiltakozott az RMDSZ politikusa a parlamentben

Fotó: Haáz Vince
A „zászlócsókolgatós” törvénytervezet ellen szólalt fel tegnap a parlamentben Miklós Zoltán képviselő, ám úgy tűnik, az AUR-nak nincs szándékában hátrálni. Sőt, sikerült PSD-s, illetve kisebbségi képviselőket is megnyernie az ügynek.
Az „ügy”, vagyis a törvénytervezet arról szól, hogy a román zászló napján, június 26-án a központi hatóságok vezetőinek, polgármestereknek, intézményvezetőknek meg kellene csókolniuk a lobogót, aki pedig ezt megtagadja, 10 ezer lejig terjedő büntetéssel legyen sújtható. Ugyanakkor más, demonstratív hazaszeretetet tanúsító gesztusokat is előír.
A vasgárdista szemlélet markáns jelenlétét jelzi az AUR által kezdeményezett, a román zászló megcsókolását kötelezővé tevő törvénytervezet – véli Antal Árpád. Sepsiszentgyörgy polgármestere szerint az államnak kötelessége lenne határozottan fellépni.
A háromszéki képviselő háromperces felszólalásában élesen elhatárolódott a szenátus által már elfogadott jogszabálytól, pontosabban attól a szemlélettől, amelyet az megtestesít. Úgy véli, a kötelező gesztusok elvárásának könnyen kitalálható célja, hogy megalázzák a kisebbségeket, főleg a magyarokat, továbbá tartósítja a társadalomban a magyarokról kreált ellenségképet.
„Egy ilyen törvény polgármestereket, iskolaigazgatókat, pedagógusokat és diákokat tehet provokációk, feljelentések és büntetések célpontjává. A zászló tiszteletet érdemel. Nem használható emberek megalázására!” – fogalmaz közösségi oldalán Miklós Zoltán.
Parlamenti felszólalásában arra is kitért, hogy Dan Tanasă AUR-os képviselő ámokfutása, a magyarság szimbólumai és a kétnyelvű feliratok elleni sorozatos támadásai azt üzenik, a magyarok csak megtűrt személyek az országban, tulajdonképpen Magyarországon lenne a helyük. Tanasă így folyamatosan szítja azt a közhangulatot, amellyel sokszor a stadionokban lehet találkozni, a magyar közösség folyamatos piszkálása, az etnikai gyűlöletkeltés tehát a parlament falain kívülre is kiárad.
„Legyen világos mindenki számára, hogy mi itt itthon vagyunk, jogunk van az identitásunkhoz, az ország gondjairól való döntéshez, és ezt nem tudják tőlünk megvonni. Mi abban vagyunk érdekeltek, hogy az ország dolgai előre menjenek.
– mondta a parlament mikrofonjánál a háromszéki képviselő, amit az AUR-os képviselők, „hozva a formájukat”, bekiabálásokkal tettek emlékezetesebbé.
Elméletileg a házelnöknek ilyenkor rendre kellene utasítani a bekiabálókat, és csillapítani az indulatoktól fűtött légkört, de ez igencsak ritkán történik meg, és ezúttal sem volt tapasztalható ez irányú határozottság az ülést vezető Adrian Cosma képviselőházi alelnök részéről.
De még a mikrofonnál elhangzó, ennél durvább, kifejezetten uszító, gyűlöletkeltő jellegű felszólalásoknál sem élnek hatáskörükkel a képviselőház alelnökei (Sorin Grindeanu elnök gyakori távollétében ők vezetik az üléseket),
magyarázta a háromszéki képviselő. Ilyen szempontból „nem a rend uralkodik a képviselőházban”, fogalmazott Miklós Zoltán.
Az AUR egyébként nem táncolt vissza a közfelháborodás láttán sem, törvénytervezetéről a képviselőház védelmi bizottságával együtt közvitát kezdeményez. Miklós Zoltán szerint más pártok is felvállalhatják ezt a szemléletet. A PSD e tekintetben nem közölte álláspontját, amiből a képviselő azt szűrte le, hogy akár támogatnák is.
A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) nyilvános vitákat kezdeményez a képviselőház védelmi bizottságával közösen a román nemzeti zászló napjáról szóló törvénytervezetről.
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