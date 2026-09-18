Benzinnel próbált tüzet gyújtani, súlyosan megsérült egy 61 éves férfi

Súlyos égési sérüléseket szenvedett egy 61 éves férfi egy lakástűzben a Gyergyóvárhegy községhez tartozó Kalnács településen. A férfit kórházba szállították.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

A Maroshévízi tűzoltóság egysége rövid időn belül a helyszínre érkezett egy tűzoltóautóval, ahol a megyei mentőszolgálat munkatársai is beavatkoztak.

A tűz egy mintegy 10 négyzetméteres helyiségben pusztított, a lángok pedig az egész lakóházra átterjedhettek volna. A tűzoltók megakadályozták a tovább terjedést, majd megfékezték a lángokat. A Hargita megyei tűzoltóság közleménye szerint