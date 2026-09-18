Benzinnel próbált tüzet gyújtani, súlyosan megsérült egy 61 éves férfi

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Fotó: Pinti Attila
Súlyos égési sérüléseket szenvedett egy 61 éves férfi egy lakástűzben a Gyergyóvárhegy községhez tartozó Kalnács településen. A férfit kórházba szállították.
A Maroshévízi tűzoltóság egysége rövid időn belül a helyszínre érkezett egy tűzoltóautóval, ahol a megyei mentőszolgálat munkatársai is beavatkoztak.
A tűz egy mintegy 10 négyzetméteres helyiségben pusztított, a lángok pedig az egész lakóházra átterjedhettek volna. A tűzoltók megakadályozták a tovább terjedést, majd megfékezték a lángokat. A Hargita megyei tűzoltóság közleménye szerint
A 61 éves férfi az arcán, valamint a felső és alsó végtagjain másod- és harmadfokú égési sérüléseket szenvedett. A mentősök kórházba szállították további orvosi ellátásra.
A hatóságok ismételten felhívják a figyelmet:
Az ilyen folyadékok használata hirtelen fellobbanó lángokat, tüzet és súlyos égési sérüléseket okozhat.
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