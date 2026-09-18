Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Benzinnel próbált tüzet gyújtani, súlyosan megsérült egy 61 éves férfi

Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Képünk illusztráció

Fotó: Pinti Attila

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Súlyos égési sérüléseket szenvedett egy 61 éves férfi egy lakástűzben a Gyergyóvárhegy községhez tartozó Kalnács településen. A férfit kórházba szállították.

Székelyhon

2026. szeptember 18., 09:092026. szeptember 18., 09:09

A Maroshévízi tűzoltóság egysége rövid időn belül a helyszínre érkezett egy tűzoltóautóval, ahol a megyei mentőszolgálat munkatársai is beavatkoztak.

A tűz egy mintegy 10 négyzetméteres helyiségben pusztított, a lángok pedig az egész lakóházra átterjedhettek volna. A tűzoltók megakadályozták a tovább terjedést, majd megfékezték a lángokat. A Hargita megyei tűzoltóság közleménye szerint

a tűz nagy valószínűséggel azért keletkezett, mert egy férfi benzinnel próbálta meggyújtani a tüzet.

A 61 éves férfi az arcán, valamint a felső és alsó végtagjain másod- és harmadfokú égési sérüléseket szenvedett. A mentősök kórházba szállították további orvosi ellátásra.

Hirdetés

A hatóságok ismételten felhívják a figyelmet:

kályhában vagy más tüzelőberendezésben tilos benzint, gázolajat vagy más gyúlékony folyadékot használni a tűz meggyújtására.

Az ilyen folyadékok használata hirtelen fellobbanó lángokat, tüzet és súlyos égési sérüléseket okozhat.

Tűzoltóság Tűzeset
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Erdélyben született és négy nyelven is folyékonyan beszél Nicușor Dan harmadik miniszterelnök-jelöltje
Két autó ütközött össze Csíkszentkirályon
Megbüntették a Dinamót a magyarellenes skandálások miatt
Kelemen Hunor nyakkendőjéről cikkezik a román sajtó
Erősítések, távozók és új edzők – így vágnak neki az új hokiszezonnak a csapatok
Katie Zejdlik: A csontvázak nagyon sok mindent elárulhatnak
Erdélyben született és négy nyelven is folyékonyan beszél Nicușor Dan harmadik miniszterelnök-jelöltje
Székelyhon

Erdélyben született és négy nyelven is folyékonyan beszél Nicușor Dan harmadik miniszterelnök-jelöltje
Két autó ütközött össze Csíkszentkirályon
Székelyhon

Két autó ütközött össze Csíkszentkirályon
Megbüntették a Dinamót a magyarellenes skandálások miatt
Székely Sport

Megbüntették a Dinamót a magyarellenes skandálások miatt
Kelemen Hunor nyakkendőjéről cikkezik a román sajtó
Krónika

Kelemen Hunor nyakkendőjéről cikkezik a román sajtó
Erősítések, távozók és új edzők – így vágnak neki az új hokiszezonnak a csapatok
Székely Sport

Erősítések, távozók és új edzők – így vágnak neki az új hokiszezonnak a csapatok
Katie Zejdlik: A csontvázak nagyon sok mindent elárulhatnak
Nőileg

Katie Zejdlik: A csontvázak nagyon sok mindent elárulhatnak
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. szeptember 17., csütörtök

Bérpótlékot kapnak a városháza alkalmazottai a számítógépes sugárzás miatt

Havi 170 lejes bérpótlékra jogosult októbertől a gyergyószentmiklósi polgármesteri hivatal valamennyi alkalmazottja a számítógépek által kibocsátott sugárzás miatt – derült ki a képviselő-testület csütörtöki ülésén, melyen több más kérdésről is szavaztak.

Bérpótlékot kapnak a városháza alkalmazottai a számítógépes sugárzás miatt
Bérpótlékot kapnak a városháza alkalmazottai a számítógépes sugárzás miatt
2026. szeptember 17., csütörtök

Bérpótlékot kapnak a városháza alkalmazottai a számítógépes sugárzás miatt
Hirdetés
2026. szeptember 17., csütörtök

Egy gombnyomás, amely életet menthet – elindult a Gondosóra program Gyergyószentmiklóson

Elindult a Gondosóra program Gyergyószentmiklóson, így az idősek, a krónikus betegek és a fogyatékossággal élők ezentúl egyetlen gombnyomással segítséget kérhetnek. A kisjövedelmű igénylőktől az önkormányzat átvállalja a szolgáltatás havi költségét.

Egy gombnyomás, amely életet menthet – elindult a Gondosóra program Gyergyószentmiklóson
Egy gombnyomás, amely életet menthet – elindult a Gondosóra program Gyergyószentmiklóson
2026. szeptember 17., csütörtök

Egy gombnyomás, amely életet menthet – elindult a Gondosóra program Gyergyószentmiklóson
2026. szeptember 17., csütörtök

Közösen teszik tisztábbá Gyergyószentmiklóst

Ismét szemétgyűjtési akciót szerveznek Gyergyószentmiklóson. A Let’s Do It, Romania! országos hulladékgyűjtési mozgalom keretében zajló pénteki akcióra mindazokat várják, akik szeretnének hozzájárulni a város és környéke rendezettebbé tételéhez.

Közösen teszik tisztábbá Gyergyószentmiklóst
Közösen teszik tisztábbá Gyergyószentmiklóst
2026. szeptember 17., csütörtök

Közösen teszik tisztábbá Gyergyószentmiklóst
2026. szeptember 16., szerda

Két rendhagyó kulturális esemény költözik a templomok falai közé Gyergyószentmiklóson

Folytatódik a gyergyószentmiklósi Nyári Ifjúsági Színpad programsorozata: két egymást követő estén, szeptember 19-én és 20-án, a város két temploma válik különleges előadások helyszínévé.

Két rendhagyó kulturális esemény költözik a templomok falai közé Gyergyószentmiklóson
Két rendhagyó kulturális esemény költözik a templomok falai közé Gyergyószentmiklóson
2026. szeptember 16., szerda

Két rendhagyó kulturális esemény költözik a templomok falai közé Gyergyószentmiklóson
Hirdetés
2026. szeptember 16., szerda

Huszonnyolcadszor ünnepelnek a gazdák Gyergyóalfaluban

Immár 28. alkalommal szervezik meg Gyergyóalfaluban a Gazdanapot, amely az évek során a község egyik legfontosabb és legkedveltebb közösségi rendezvényévé nőtte ki magát. A szervezők ezer látogatót várnak szombaton a Réteskertben.

Huszonnyolcadszor ünnepelnek a gazdák Gyergyóalfaluban
Huszonnyolcadszor ünnepelnek a gazdák Gyergyóalfaluban
2026. szeptember 16., szerda

Huszonnyolcadszor ünnepelnek a gazdák Gyergyóalfaluban
2026. szeptember 14., hétfő

Nemcsak előadás lesz: kérdezni is lehet az orvosoktól

Interaktív egészségügyi panelbeszélgetéseket indít a gyergyószentmiklósi kórház és az Itthon Közösen a Holnapért Egyesület, hogy hiteles információkkal segítse a lakosságot a betegségek megelőzésében és az egészség megőrzésében.

Nemcsak előadás lesz: kérdezni is lehet az orvosoktól
Nemcsak előadás lesz: kérdezni is lehet az orvosoktól
2026. szeptember 14., hétfő

Nemcsak előadás lesz: kérdezni is lehet az orvosoktól
2026. szeptember 13., vasárnap

Urmánczy Nándor-díjjal tüntették ki Bölöni Lászlót

Urmánczy Nándor-díjjal tüntették ki Maroshévízen Bölöni Lászlót. A legendás labdarúgó és edző sportpályafutását, emberi tartását, valamint magyarságához való ragaszkodását ismerték el.

Urmánczy Nándor-díjjal tüntették ki Bölöni Lászlót
Urmánczy Nándor-díjjal tüntették ki Bölöni Lászlót
2026. szeptember 13., vasárnap

Urmánczy Nándor-díjjal tüntették ki Bölöni Lászlót
Hirdetés
2026. szeptember 13., vasárnap

Szemétszedési akciót szerveznek Gyergyószentmiklóson

Országos hulladékgyűjtési akcióhoz csatlakozik Gyergyószentmiklós önkormányzata: szeptember 18-án több helyszínen várják az önkénteseket, hogy közösen tisztítsák meg a város egyes részeit.

Szemétszedési akciót szerveznek Gyergyószentmiklóson
Szemétszedési akciót szerveznek Gyergyószentmiklóson
2026. szeptember 13., vasárnap

Szemétszedési akciót szerveznek Gyergyószentmiklóson
2026. szeptember 11., péntek

Barti: több tízmilliós fejlesztési pénz hiányzik Gyergyószékről

Az elakadt gyergyószéki fejlesztési projektek előmozdítását tűzte ki célul Barti Tihamér, aki közel másfél év eltiltás után térhetett vissza a tisztségeibe júniusban. A megyétől több tízmillió lejes finanszírozás jár még a térségnek – szögezi le.

Barti: több tízmilliós fejlesztési pénz hiányzik Gyergyószékről
Barti: több tízmilliós fejlesztési pénz hiányzik Gyergyószékről
2026. szeptember 11., péntek

Barti: több tízmilliós fejlesztési pénz hiányzik Gyergyószékről
2026. szeptember 09., szerda

Gőzerő a Hargita megyében épülő első autópálya-szakaszon – videóval

Több mint háromszáz ember és 240 munkagép, illetve berendezés dolgozik az Erdélyt Moldvával összekötő A8-as autópálya első hegyvidéki szakaszán, kevesebb mint egy hónappal a munkálatok tényleges megkezdése után.

Gőzerő a Hargita megyében épülő első autópálya-szakaszon – videóval
Gőzerő a Hargita megyében épülő első autópálya-szakaszon – videóval
2026. szeptember 09., szerda

Gőzerő a Hargita megyében épülő első autópálya-szakaszon – videóval
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!