Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Év végére készülhet el a csíkszeredai művészeti iskola tornaterme

Hosszabb-rövidebb kényszerszünetek és nem várt akadályok után idén várhatóan elkészülhet Csíkszeredában a Nagy István Művészeti Középiskola tornaterme. Ez abban az esetben lehetséges, ha minden a terveknek megfelelően halad, mert eddig nem így volt.

Kovács Attila

2026. január 27., 07:422026. január 27., 07:42

Be kell fejezni a tornaterem építését. Év végére készülhet el • Fotó: Borbély Fanni

Be kell fejezni a tornaterem építését. Év végére készülhet el

Fotó: Borbély Fanni

Hosszabb-rövidebb kényszerszünetek és nem várt akadályok után idén várhatóan elkészülhet Csíkszeredában a Nagy István Művészeti Középiskola tornaterme. Ez abban az esetben lehetséges, ha minden a terveknek megfelelően halad, mert eddig nem így volt.

Kovács Attila

2026. január 27., 07:422026. január 27., 07:42

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Áprilisban lesz öt éve, hogy elkezdték az iskola tornatermének építését, amely első lépésként egy 1989 óta megmaradt épületalap átalakítását tette szükségessé. Noha már akkor lehetett tudni, hogy tervmódosításra lesz szükség, mert

az iskolaépület déli oldalán több osztálytermet leárnyékolt volna a a tornaterem homlokzata,
Hirdetés

arra számítottak, hogy a szerkezetépítés ideje alatt elkészül a tervmódosítás, és a szükséges engedélyeket is beszerzik.

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Ehhez viszonyítva sem az építkezés, sem a tervmódosítás és az engedélyeztetés nem haladt az elképzeléseknek megfelelően. A módosítás szerint

a tornaterem földszintjén tantermeket és tanműhelyeket alakítanak ki a korábban elképzelt közvécé és üzletek helyett,

ezt viszont igen lassan sikerült elérni, közben a tervező is elhunyt, ami tovább nehezítette a folyamatot.

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Ráadásul új építési és tűzvédelmi engedélyekre, illetve az ezekhez kapcsolódó tervdokumentációk elkészítésére volt szükség.

Az építkezés 2022 őszétől, amikor egy halálos munkabaleset történt, 2024-ig szünetelt,

mert a kivitelező túlvállalta magát, és nem volt, aki dolgozzon.

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

A szerkezetépítés befejezése után a hiányzó engedélyek miatt az emeleti szinteken tudott dolgozni az építő, a belső szereléseket, burkolásokat elvégezték, tavaly elkészült az épület homlokzatának HPL-lemezes burkolása, és a nyílászárók nagy részét is beszerelték.

Kiadták az építkezési engedélyt a földszinti funkciók módosítására is

– tudtuk meg Sógor Enikő csíkszeredai alpolgármestertől.

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

A befejezéshez ugyanakkor szükségesek azok a többletmunkálatok, amelyeket a módosított tűzvédelmi előírások miatt kell elvégezni. Így többek között a tűzvédelmi távolságok, tűzcellák és menekülési útvonalak kialakítása, valamint a földszint végleges funkciójának kialakítása. Ezeket külön, új közbeszerzési eljárás keretében kell leszerződni – tájékoztatott az elöljáró.

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Azt is elmondta, amennyiben ez a licit bonyodalmak nélkül lezárul, és sikerül időben szerződést aláírni,

jó esetben az év végére befejezhető a beruházás, és sor kerülhet a tornaterem átadására.

A meglévő kivitelezési szerződés értéke 10,5 millió lej, ezt túlnyomórészt a helyi költségvetésből biztosítják, a Helyi Fejlesztések Országos Programja (PNDL) résztámogatást nyújtott. A tűzvédelmi előírások változásai miatt szükségessé vált munkálatok további költségeket jelentenek, ezek pontos összege a közbeszerzési eljárás lezárását követően lesz ismert.

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Csíkszék Csíkszereda
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
1 hozzászólás Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

Szánkózásból tragédia Gyergyóremete közelében
Öt kiskorú utazott az autóban, az elöl ülő 14 éves lány életét vesztette
Félbeszakadt az FK Csíkszereda galaci mérkőzése
Jelentett a román titkosszolgálatnak a kétszeres BEK-győztes erdélyi magyar sikeredző
Marius Corbu a Ferencváros játékosa – hivatalos
Tudós nők – Dr. Egri Edit: Fontos az önbizalom, de a szakmai alázat is
Szánkózásból tragédia Gyergyóremete közelében
Székelyhon

Szánkózásból tragédia Gyergyóremete közelében
Öt kiskorú utazott az autóban, az elöl ülő 14 éves lány életét vesztette
Székelyhon

Öt kiskorú utazott az autóban, az elöl ülő 14 éves lány életét vesztette
Félbeszakadt az FK Csíkszereda galaci mérkőzése
Székely Sport

Félbeszakadt az FK Csíkszereda galaci mérkőzése
Jelentett a román titkosszolgálatnak a kétszeres BEK-győztes erdélyi magyar sikeredző
Krónika

Jelentett a román titkosszolgálatnak a kétszeres BEK-győztes erdélyi magyar sikeredző
Marius Corbu a Ferencváros játékosa – hivatalos
Székely Sport

Marius Corbu a Ferencváros játékosa – hivatalos
Tudós nők – Dr. Egri Edit: Fontos az önbizalom, de a szakmai alázat is
Nőileg

Tudós nők – Dr. Egri Edit: Fontos az önbizalom, de a szakmai alázat is
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 26., hétfő

Tüntetést szerveznek szombatra Csíkszeredában is

Civil kezdeményezésre Csíkszeredában is tüntetést szerveznek szombat délre a Szabadság térre a magas adók ellen tiltakozva.

Tüntetést szerveznek szombatra Csíkszeredában is
Tüntetést szerveznek szombatra Csíkszeredában is
2026. január 26., hétfő

Tüntetést szerveznek szombatra Csíkszeredában is
Hirdetés
2026. január 25., vasárnap

Szabad ég alatt egy hajléktalan nő Csíkszeredában

Senkire nem lehet rákényszeríteni a szociális ellátást, így évek óta az utcán él egy nő Csíkszereda központjában. A helyiek aggódnak érte.

Szabad ég alatt egy hajléktalan nő Csíkszeredában
Szabad ég alatt egy hajléktalan nő Csíkszeredában
2026. január 25., vasárnap

Szabad ég alatt egy hajléktalan nő Csíkszeredában
2026. január 24., szombat

Adómódosítás Csíkszeredában: megvizsgálják a jogi lehetőségeket

Amióta Sepsiszentgyörgyön bejelentették a helyi adók csökkentését, Csíkszeredában is egyre erősebb az elvárás az önkormányzat intézkedésére. Korodi Attila polgármester közölte: ebben a kérdésben a pénzügyminisztérium válasza lesz sorsdöntő.

Adómódosítás Csíkszeredában: megvizsgálják a jogi lehetőségeket
Adómódosítás Csíkszeredában: megvizsgálják a jogi lehetőségeket
2026. január 24., szombat

Adómódosítás Csíkszeredában: megvizsgálják a jogi lehetőségeket
2026. január 23., péntek

Csíkszenttamáson is lehet kérvényezni a honosítást

Az RMDSZ Csíki Területi Szervezete az Eurotrans Alapítvánnyal együttműködve kiszállást szervez Csíkszenttamás községbe, ahol ingyenes lesz a honosítás, az anyasági és életkezdési támogatás ügyintézése.

Csíkszenttamáson is lehet kérvényezni a honosítást
Csíkszenttamáson is lehet kérvényezni a honosítást
2026. január 23., péntek

Csíkszenttamáson is lehet kérvényezni a honosítást
Hirdetés
2026. január 22., csütörtök

Késhetnek az autóbuszok Csíkszeredában

A Csíki Trans tájékoztatása szerint két járat esetében késés várható pénteken.

Késhetnek az autóbuszok Csíkszeredában
Késhetnek az autóbuszok Csíkszeredában
2026. január 22., csütörtök

Késhetnek az autóbuszok Csíkszeredában
2026. január 22., csütörtök

Emléktúrát szerveznek a hétvégén

Hetedik alkalommal szervezik meg a Madéfalvi Hargita Túrát, azaz a Siculicidium Emléktúrát a hétvégén. A háromnapos rendezvény Nedeczky Júlia hegymászó előadásával indul.

Emléktúrát szerveznek a hétvégén
Emléktúrát szerveznek a hétvégén
2026. január 22., csütörtök

Emléktúrát szerveznek a hétvégén
2026. január 21., szerda

Nehéz időszaka következik a csíkszeredai kutyamenhelynek

Kihívás lesz a csíkszeredai kutyamenhely további működtetése a Pro Animalia Alapítvány megszüntetése után, ugyanis a városi létesítménybe befogott kutyák többségét eddig ők vették örökbe. A befogadóképességük is kisebb, mint az alapítványé volt.

Nehéz időszaka következik a csíkszeredai kutyamenhelynek
Nehéz időszaka következik a csíkszeredai kutyamenhelynek
2026. január 21., szerda

Nehéz időszaka következik a csíkszeredai kutyamenhelynek
Hirdetés
2026. január 21., szerda

Három autó ütközött össze Csíkszereda közelében

Három személygépkocsi ütközött össze Csíkszereda közelében, a 13A jelzésű országúton szerda délután. Két sérültet szállítottak kórházba, egy időre teljesen lezárták az útszakaszt.

Három autó ütközött össze Csíkszereda közelében
Három autó ütközött össze Csíkszereda közelében
2026. január 21., szerda

Három autó ütközött össze Csíkszereda közelében
2026. január 21., szerda

Idén is jönni fog a Boldogasszony zarándokvonat a csíksomlyói búcsúba

Idén is elindul a Boldogasszony zarándokvonat a Misszió Tours Utazási Iroda és a MÁV Személyszállítási Zrt. közös szervezésében a csíksomlyói pünkösdi búcsúba.

Idén is jönni fog a Boldogasszony zarándokvonat a csíksomlyói búcsúba
Idén is jönni fog a Boldogasszony zarándokvonat a csíksomlyói búcsúba
2026. január 21., szerda

Idén is jönni fog a Boldogasszony zarándokvonat a csíksomlyói búcsúba
2026. január 21., szerda

Vizsgálatra tartott az a nő, aki elhunyt a csíkszeredai kórház közelében

Vizsgálatra érkezett a csíkszeredai kórházba az a hölgy, aki kedd reggel rosszul lett az intézmény parkolójának bejáratánál, majd a helyszínen életét vesztette. Az eset során az autója irányíthatatlanná vált, több jármű is megrongálódott.

Vizsgálatra tartott az a nő, aki elhunyt a csíkszeredai kórház közelében
Vizsgálatra tartott az a nő, aki elhunyt a csíkszeredai kórház közelében
2026. január 21., szerda

Vizsgálatra tartott az a nő, aki elhunyt a csíkszeredai kórház közelében
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!