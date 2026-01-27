Hirdetés

Év végére készülhet el a csíkszeredai művészeti iskola tornaterme Hosszabb-rövidebb kényszerszünetek és nem várt akadályok után idén várhatóan elkészülhet Csíkszeredában a Nagy István Művészeti Középiskola tornaterme. Ez abban az esetben lehetséges, ha minden a terveknek megfelelően halad, mert eddig nem így volt. Kovács Attila 2026. január 27., 07:422026. január 27., 07:42

Be kell fejezni a tornaterem építését. Év végére készülhet el Fotó: Borbély Fanni

Hosszabb-rövidebb kényszerszünetek és nem várt akadályok után idén várhatóan elkészülhet Csíkszeredában a Nagy István Művészeti Középiskola tornaterme. Ez abban az esetben lehetséges, ha minden a terveknek megfelelően halad, mert eddig nem így volt.

Kovács Attila 2026. január 27., 07:422026. január 27., 07:42

Áprilisban lesz öt éve, hogy elkezdték az iskola tornatermének építését, amely első lépésként egy 1989 óta megmaradt épületalap átalakítását tette szükségessé. Noha már akkor lehetett tudni, hogy tervmódosításra lesz szükség, mert

az iskolaépület déli oldalán több osztálytermet leárnyékolt volna a a tornaterem homlokzata,

Hirdetés arra számítottak, hogy a szerkezetépítés ideje alatt elkészül a tervmódosítás, és a szükséges engedélyeket is beszerzik.

Fotó: Borbély Fanni

Ehhez viszonyítva sem az építkezés, sem a tervmódosítás és az engedélyeztetés nem haladt az elképzeléseknek megfelelően. A módosítás szerint

a tornaterem földszintjén tantermeket és tanműhelyeket alakítanak ki a korábban elképzelt közvécé és üzletek helyett,

ezt viszont igen lassan sikerült elérni, közben a tervező is elhunyt, ami tovább nehezítette a folyamatot.

Fotó: Borbély Fanni

Ráadásul új építési és tűzvédelmi engedélyekre, illetve az ezekhez kapcsolódó tervdokumentációk elkészítésére volt szükség.

Az építkezés 2022 őszétől, amikor egy halálos munkabaleset történt, 2024-ig szünetelt,

mert a kivitelező túlvállalta magát, és nem volt, aki dolgozzon.

Fotó: Borbély Fanni

A szerkezetépítés befejezése után a hiányzó engedélyek miatt az emeleti szinteken tudott dolgozni az építő, a belső szereléseket, burkolásokat elvégezték, tavaly elkészült az épület homlokzatának HPL-lemezes burkolása, és a nyílászárók nagy részét is beszerelték.

Kiadták az építkezési engedélyt a földszinti funkciók módosítására is

– tudtuk meg Sógor Enikő csíkszeredai alpolgármestertől.

Fotó: Borbély Fanni

A befejezéshez ugyanakkor szükségesek azok a többletmunkálatok, amelyeket a módosított tűzvédelmi előírások miatt kell elvégezni. Így többek között a tűzvédelmi távolságok, tűzcellák és menekülési útvonalak kialakítása, valamint a földszint végleges funkciójának kialakítása. Ezeket külön, új közbeszerzési eljárás keretében kell leszerződni – tájékoztatott az elöljáró.

Fotó: Borbély Fanni

Azt is elmondta, amennyiben ez a licit bonyodalmak nélkül lezárul, és sikerül időben szerződést aláírni,

jó esetben az év végére befejezhető a beruházás, és sor kerülhet a tornaterem átadására.

A meglévő kivitelezési szerződés értéke 10,5 millió lej, ezt túlnyomórészt a helyi költségvetésből biztosítják, a Helyi Fejlesztések Országos Programja (PNDL) résztámogatást nyújtott. A tűzvédelmi előírások változásai miatt szükségessé vált munkálatok további költségeket jelentenek, ezek pontos összege a közbeszerzési eljárás lezárását követően lesz ismert.

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni