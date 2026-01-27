Év végére készülhet el a csíkszeredai művészeti iskola tornaterme

Hosszabb-rövidebb kényszerszünetek és nem várt akadályok után idén várhatóan elkészülhet Csíkszeredában a Nagy István Művészeti Középiskola tornaterme. Ez abban az esetben lehetséges, ha minden a terveknek megfelelően halad, mert eddig nem így volt.
Be kell fejezni a tornaterem építését. Év végére készülhet el
Fotó: Borbély Fanni
Áprilisban lesz öt éve, hogy elkezdték az iskola tornatermének építését, amely első lépésként egy 1989 óta megmaradt épületalap átalakítását tette szükségessé. Noha már akkor lehetett tudni, hogy tervmódosításra lesz szükség, mert
arra számítottak, hogy a szerkezetépítés ideje alatt elkészül a tervmódosítás, és a szükséges engedélyeket is beszerzik.
Fotó: Borbély Fanni
Ehhez viszonyítva sem az építkezés, sem a tervmódosítás és az engedélyeztetés nem haladt az elképzeléseknek megfelelően. A módosítás szerint
ezt viszont igen lassan sikerült elérni, közben a tervező is elhunyt, ami tovább nehezítette a folyamatot.
Fotó: Borbély Fanni
Ráadásul új építési és tűzvédelmi engedélyekre, illetve az ezekhez kapcsolódó tervdokumentációk elkészítésére volt szükség.
mert a kivitelező túlvállalta magát, és nem volt, aki dolgozzon.
Fotó: Borbély Fanni
A szerkezetépítés befejezése után a hiányzó engedélyek miatt az emeleti szinteken tudott dolgozni az építő, a belső szereléseket, burkolásokat elvégezték, tavaly elkészült az épület homlokzatának HPL-lemezes burkolása, és a nyílászárók nagy részét is beszerelték.
– tudtuk meg Sógor Enikő csíkszeredai alpolgármestertől.
Fotó: Borbély Fanni
A befejezéshez ugyanakkor szükségesek azok a többletmunkálatok, amelyeket a módosított tűzvédelmi előírások miatt kell elvégezni. Így többek között a tűzvédelmi távolságok, tűzcellák és menekülési útvonalak kialakítása, valamint a földszint végleges funkciójának kialakítása. Ezeket külön, új közbeszerzési eljárás keretében kell leszerződni – tájékoztatott az elöljáró.
Fotó: Borbély Fanni
Azt is elmondta, amennyiben ez a licit bonyodalmak nélkül lezárul, és sikerül időben szerződést aláírni,
A meglévő kivitelezési szerződés értéke 10,5 millió lej, ezt túlnyomórészt a helyi költségvetésből biztosítják, a Helyi Fejlesztések Országos Programja (PNDL) résztámogatást nyújtott. A tűzvédelmi előírások változásai miatt szükségessé vált munkálatok további költségeket jelentenek, ezek pontos összege a közbeszerzési eljárás lezárását követően lesz ismert.
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
