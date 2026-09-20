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A turulmadár visszaszáll: Erdővidék

Nagybacon turulmadaras emlékműve

Nagybacon turulmadaras emlékműve

Fotó: Kocsis Károly

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Az egyiknél azt kifogásolták az emberek, miért nem nyitott csőrrel formázta meg a művész, a másiknál így tett, ám valami bekerült a szájába – de a lényeg, hogy léteznek! Ezúttal a hajdani Miklósvár- és Bardocszéken eredtünk a turulmadár nyomába.

Kocsis Károly

2026. szeptember 20., 08:582026. szeptember 20., 08:58

2026. szeptember 20., 12:232026. szeptember 20., 12:23

Az ősi időkben az istenekhez földről és égboltról választott jelképek társultak. Az utóbbiak körében a Nap lehetett a legfontosabb, amihez a különböző népek különféle, a habitusuknak, jellemüknek leginkább megfelelő és az általuk belakott területen is jól ismert állatot „párosítottak”.

Így válhatott – egyes vélekedések szerint – a szkíták szent állatává szarvas, a hunoké pedig a kerecsensólyom vagy annak egyik rokona.

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Amely aztán turulként ragadt meg a magyar mitológiában, miután Emesével ő közölte álmában, hogy Álmos fiából nagy fejedelem lesz.

Akad olyan etruszkológus, mint például a nyolc éve elhunyt olasz nyelvész, Mario Alinei, aki a turult egyenesen a termékenység istennőjének tartotta. Nem véletlen tehát, ha

szerte a Kárpát-medencében ma is számos emlékmű csúcsán megjelenik hajdani dicsőségünket hirdetve.

A számbavételükre indított székelyföldi körutunk során eddig Háromszék nagy részét pásztáztuk végig, most Erdővidékre érkeztünk.

Az egyik oldalára a magyar szent korona is rákerült Galéria

Az egyik oldalára a magyar szent korona is rákerült

Fotó: Kocsis Károly

Erre az egykoron Miklósvár- és Bardoc(fiú)székeket magába foglaló térségbe az Olt völgyéből manapság a nevében hat falu régi tulajdonjogát őrző Hatod-tetőn keresztülvezető műúton lehet a legegyszerűbben és leggyorsabban eljutni, ám ez nem mindig volt így! Itt csak mintegy 130 évvel ezelőtt, Potsa József főispán idején, Gyárfás Győző királyi főépítész irányításával kezdtek hozzá a mai értelemben vett országút kiépítéséhez (a munkálatok egészen 1913-ig elhúzódtak), amit aztán 1972–73-ban, illetve pár évvel ezelőtt korszerűsítettek. Addig többnyire Sepsibükszádról a Murgó mögött lehetett oda eljutni, esetleg – valamivel északabbról indulva – a régi mitácsi úton; a Sepsikőröspatak és Középajta közötti Vadas-tetőn átvezetőt a második világháború idején fejlesztették hadi úttá.

A turulmadár Petrovits István munkája Galéria

A turulmadár Petrovits István munkája

Fotó: Kocsis Károly

Nagybacon

Mi a hatodit választottuk, ahol mindjárt az első településen, Nagybaconban turulos emlékmű fogad bennünket. A közelben bányászott andezittömbökből, szürke gránitból a helybéli Miklóssy József által faragott obeliszket 1998. augusztus 16-án leplezték le a művelődési ház előtt igényesen kialakított, rendezett parkban, Király Károly, a Székely Faluért Alapítvány elnöke jelenlétében.

A tetején díszelgő, kitárt szárnyú, három és fél mázsás bronz turulmadár Petrovits István sepsiszentgyörgyi szobrászművész alkotása.

Négy oldalán a hét vezér neve, valamint Vörösmarty Mihály Szózatának befejező sorai olvashatók.

Az 1100. évfordulóhoz képest két-hároméves késésre rácáfolva millecentenáriumi emlékműként tartják számon, de ezzel semmi baj nincs. Mivel főként nagybaconiak, illetve a faluból elszármazottak adományaiból épült, az emberek jogot formáltak arra, hogy beleszóljanak a művészi koncepcióba, és

el is érték, hogy turul a főút, és ne a szövetkezet épülete felé nézzen.

Többen azt is kifogásolták, miért nincs nyitva a csőre, de ezt aztán nem vette figyelembe az alkotó. Akkor született Demeter József polgármester sajtó által is felkapott, ironizálásnak szánt ötlete, miszerint „legközelebb majd egy villanymotorral fogjuk ellátni, ami körbe-körbe forgatja a madarat, hogy mindenki meg legyen elégedve vele.”

A nagybaconi világháborús hősök emlékműve Galéria

A nagybaconi világháborús hősök emlékműve

Fotó: Kocsis Károly

Nagybaconról még annyit mindenképp érdemes megjegyezni, hogy hat tábornokot adott a magyar honvédelemnek, köztük vitéz nagybaczoni Nagy Vilmos (1884–1976) vezérezredest, honvédelmi minisztert, aki Észak-Erdély Magyarországhoz való visszatérésekor a Marosvásárhelyre, majd tovább az egész Székelyföldre bevonuló csapatokat vezette. Ezek után csoda-e, ha – legalábbis József Álmos sepsiszentgyörgyi helytörténész kutatása szerint –

Háromszéken itt avatták fel az első országzászlót 1940. október 6-án!

Annak talapzatából alakították ki aztán a két világháború 147 áldozata, hőse tiszteletére állított emlékművet, amely a turulmadár szomszédságában hirdeti az utókor kegyeletét, és amely a ’89-es rendszerváltás után nyerte el mai alakját. (Borbándi Erik Szimbolikus térfoglalásaink című, négy éve megjelent művében a háromszéki országzászló-állítások terén Baróté az elsőség 1940. október 27-ével, míg Nagybacon esetében 1941. június 1-jét adja meg.)

A zalánpataki fából készült • Fotó: Demeter Zoltán Galéria

A zalánpataki fából készült

Fotó: Demeter Zoltán

Zalánpatak

Igazából Málnás községhez tartozik, de személygépkocsival inkább innen, Nagybaconból célszerű a III. Károly brit uralkodót még Wales hercegeként megbabonázó Zalánpatakra eljutni, ahol a templom előtt szintén találunk turulmadaras alkotást. Ez a falu szülöttje, Datki Sándor műve,

a szétszabdalt Nagy-Magyarországot ábrázolja kopjafás keretbe foglalva, melynek egysége fölött az ugyancsak fából faragott szent madár őrködik.

„1942-ben esős tavasz volt, így április 8-án, a zászlószentelés napján is nagy sár volt az iskola előtt” Galéria

„1942-ben esős tavasz volt, így április 8-án, a zászlószentelés napján is nagy sár volt az iskola előtt”

Fotó: A Zalánpataki Falumúzeumért Egyesület gyűjteményéből

„Úgy oldottam meg, hogy a szétszakított Nagy-Magyarország részeit fekete lánccal kapcsoltam össze, mert a fekete a gyásznak a jele. Viszont összekapcsolja a szétszakított részt, ami azt jelenti, hogy összetartozik” – magyarázza a Zabolán élő népi faragó. Fölötte az örökérvényű Deák Ferenc-i mondás kvinteszenciája:

Idézet
Az vész el, amiről a nemzet végleg lemond”.

Az összetartozás emlékművét a trianoni békediktátum 100. évfordulóján, 2020. június 4-én avatták fel, azóta is minden nemzeti összetartozás napján megemlékezést tartanak előtte.

Az országzászlót az iskola előtti talapzatra, illetve rúdra vonták fel Galéria

Az országzászlót az iskola előtti talapzatra, illetve rúdra vonták fel

Fotó: A Zalánpataki Falumúzeumért Egyesület gyűjteményéből

Zalánpataknak is volt országzászlója Léva városa és a lévai járás leventéi jóvoltából, 1942. április 8-án vonták fel az iskola udvarán. Az idén tízéves, Préda Barna néprajzkutató által működtetett itteni falumúzeumban több korabeli, a díszes ünnepségen készült felvételen is elmerenghetünk, mint ahogy azon is, hogy

a zászlót a háború után miért kellett rongyszőnyegbe szőni.

Talán azért, mert az egyik felére az angyalos nagycímer, a másikra Nagy-Magyarország térképe volt rámintázva…

Így már érthető, hogy később miért kellett szőnyegbe szőni Galéria

Így már érthető, hogy később miért kellett szőnyegbe szőni

Fotó: A Zalánpataki Falumúzeumért Egyesület gyűjteményéből

Préda Barnától tudjuk, hogy a zászlótalapzat szétrombolását 1947-ben rendelte el az új hatalom. „Azonban a zalánpataki derék székely férfiak, bízva egy jobb világban, a megsemmisítés helyett gondosan elrejtették a három feliratos kőtáblát. A kommunista diktatúrát átvészelve, 2013-ban egykori helyére új talapzat épült, oldalán a három eredeti táblával. Az avatásra az aradi vértanúk emléknapján, október 6-án került sor, amikor a székely település lakói jelképesen együtt nyújtották be magyar állampolgársági kérésüket.” Pár évvel később a települést közel két évtizeden át szolgáló pedagógus házaspár, Ráduly József nyugalmazott tanító és Ráduly Irénke egykori óvónő az eredetivel majdnem teljesen azonos zászlót is elkészítette, azt most a római katolikus templomban őrzik.

Préda Barna látogatóknak magyaráz az általa alapított zalánpataki falumúzeumban Galéria

Préda Barna látogatóknak magyaráz az általa alapított zalánpataki falumúzeumban

Fotó: Borbáth Kata

1942-ben esős tavasz volt, így április 8-án, a zászlószentelés napján is nagy sár volt az iskola előtt. Ekkor történt meg a következő eset, amit most elmesélek… Még évekkel ezelőtt egy nézeteltérés történt Préda György és Szőcs Béla, Évegcsűr frissen kinevezett bírója között. A szakasz a templom elől indult el. A szárazajtai fúvószenekar fújta az indulókat, a fiatal leventék és katonák gyönyörű díszlépésben vonultak le a településen. Az iskola előtt összegyűlt a falu népe. Ünnepi ruhába öltözött asszonyok és férfiak, népviseletbe öltözött leányok, csendőrök, lelkészek és legelöl a falu elöljárója, Szőcs Béla, a bíró. Már messziről hallatszottak az indulók és a nehéz léptek, ahogy a bakancsok és csizmák csapódnak a sárba. Amint az iskola elejébe ért a szakasz, vitéz Nagy Iván, a szakasz parancsnoka tisztelgett, és a szakasz a parancsnak megfelelően jobbra nézett az elöljárók tiszteletére. A szakasz kemény, súlyos léptekkel haladt el az emberek előtt, s amint Préda György, a szakasz legszélső tagja Szőcs Béláig ért, komor, rezzenéstelen, katonához illő arccal jobbra nézett, és ahogy csak bírta, belecsapta nehéz bakancsos lábát a sárba, úgy, hogy a bíró tetőtől talpig csupa sár lett. A bíró mérgében elvörösödött, de nem volt annak helye, hogy problémát csináljon az esetből. Így történt, hogy Préda György elégtételt vett Szőcs Bélán, a bírón. Préda György 1944. szeptember 29-én, Marosludason az oroszokkal vívott csatában halt hősi halált. Mezőzáhon van eltemetve.”
(Részlet Préda Barna Azok az évegcsűri legények – zalánpataki történetek című anekdotás kötetéből)

Erdüfőle turulos emlékműve Galéria

Erdüfőle turulos emlékműve

Fotó: Kocsis Károly

Erdőfüle

Visszamegyünk Nagybaconba, ahonnan Baróton és Olaszteleken át az Erdővidék legszebb és leggazdagabb kopjafás temetőjével büszkélkedő Erdőfülébe érkezünk. Innen is vezet, jórészt a Kormos mentén egy terepjáróval járható út az Alcsíki-medencébe, valahol Szentkirálynál ér ki, de mi most megállunk a falu Nagykanyarjában, ahol kissé mostohának tűnő környezetben található az andezitkő obeliszk, rajta a szárnyait asszimetrikusan kitáró turulmadárral. Ez utóbbi

az olaszteleki önképző művész, Kósa Bálint (1932–2017) munkája, és nem föltétlenül a nagybaconi társát ért kritikák hatására, de ennek nyitva a csőre!

Most azzal egy korong alakú műanyag-valamit tart, de mivel eredetileg nem volt benne, szerepét nem tudom megfejteni.

Vajon mi „tart” a csőrében? Galéria

Vajon mi „tart” a csőrében?

Fotó: Kocsis Károly

Az emlékművet Balázsi Dénes polgármester, valamint Szabó Imre baróti geológus tervezte, a bardoci kőfaragó Farkas fivérek, István és Márton készítették el, a kopjás kerítést Csog József és Kelemen József faragták. 2001. augusztus 19-én leplezték le, bár

a Millennium 2000 felirat az ezeréves magyar államiság emlékévére utal.

Alatta a Szózat záró sora: „Itt élned, halnod kell”.

És ha már a többinél megtettük, hadd idézzük fel, hogy Erdőfülének is volt országzászlója. Felvonásának időpontja nem ismert, csak annyi, hogy a „László Gyula és az elszármazottak” adományát az Ereklyés Országzászló Nagybizottság (EONB) 1940. szeptember 30-án iktatta be, egyszerre a bardocival, a székelyszáldobosival és a bibarcfalvival. Az utóbbi kettőt 1941. július 27-én avatták fel.

Egykor nagyon szúrta Elena Ceaușescu szemét Galéria

Egykor nagyon szúrta Elena Ceaușescu szemét

Fotó: Kocsis Károly

Vargyas

Vargyas bejáratánál új székelykapu fogad. Illetve hát nem is annyira új, hiszen még a Ceaușescu-időkben állították fel Kovászna megye kökösi határánál, és Elena kívánságára, közvetlenül

Gheorghe Pană KB-titkár utasítására kellett eltüntetni onnan, úgy menekítették Vargyasra, ahol nem volt annyira szem előtt.

Sikerült is átvészelni a vészterhes évtizedeket, de az idő vasfoga kikezdte, az alsó része el is korhadt, alapos felújításra szorult.

A vargyasi református templom tervét Makovecz Imre díjmentesen készítette el Galéria

A vargyasi református templom tervét Makovecz Imre díjmentesen készítette el

Fotó: Kocsis Károly

Az önkormányzat megbízásából József Gellért nyugalmazott tanár vállalta a munkát, aki a pótlásba az eredeti életfamotívumot faragta tovább, így igyekeztek megőrizni a kapu eredeti jellegét. Nemrég állították vissza, no nem a rikai megyehatárhoz, hanem ide, a falutábla mellé.

Ahogy elhagyjuk, jobboldalt mindjárt a Makovezc Imre tervezte református templom késztet megállásra, valamivel előrébb a 16. századi alapokon nyugvó Daniel-kastély, de valahogy csak eljutunk a falu központjába, ahol

két remek alkotás fogja közre a közismert népművész, Máthé Ferenc Ilonka és fia, Csongor által a magyar honfoglalás 1100. évfordulójára faragott monumentális emlékkopját.

Két emlékmű a kopja két oldalán Galéria

Két emlékmű a kopja két oldalán

Fotó: Kocsis Károly

A szakirodalomban elesett hősök emlékműveként jegyzett oroszlánost a sorozatunk korábbi részében már említett Tompa József tervezte és vitelezte ki. 1931. május 25-én, pünkösd másodnapján rántották le róla leplet, az első világháború 105 áldozata tiszteletére emelték – a második világégés hősi halottainak emlékét az unitárius templomban, a szószék mellett található, ugyancsak Máthé Ferenc faragta emléktábla őrzi.

A kopja másik oldalán álló, 2004. augusztus 1-én, a Vargyas első írásos említése 670. évfordulójára rendezett első falunapon felavatott emlékműre „az 1948–49-es szabadságharcokban elesett és résztvevő honvédek és a magyarsárosi ütközetben elesett hat vargyasi nemzetőr emlékére 2001 március 15” feliratú, alatta még két, összesen 32 nevet tartalmazó márványtábla került.

Ez is Petrovits-alkotás Galéria

Ez is Petrovits-alkotás

Fotó: Kocsis Károly

Az 1,7 méteres szárny-fesztávolságú, 1,2 méter hosszú és 70 centi magas, többek között Pápakovácsi testvértelepülés 500 eurós adományából kiöntetett turulmadár Petrovits István munkája.

És akkor hadd búcsúzzunk innen is országzászlóval, melyet – „a volt csonkahazában lakó székelyek” küldeményét –1941. május 18-án avattak fel. Amint az Unitárius Értesítő korabeli tudósításából kiderül, azt előbb a budapesti, Koháry utcai unitárius templomban Barabás István lelkész áldotta meg.

„Ezen az ünnepélyen négy székely leány szavalt, majd a zászlót bizottság vitte el Vargyasra, hol a magyar lélek életét hirdetni méltó helyen állították fel.”

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