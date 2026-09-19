Lemondott tanácsosi tisztségéről Csiki Zsolt
Fotó: Haáz Vince
Szombaton lemondott az RMDSZ-es marosvásárhelyi önkormányzati képviselői tisztségéről Csiki Zsolt, aki ellen vizsgálatot indított a rendőrség orvvadászat gyanújával.
2026. szeptember 19., 10:192026. szeptember 19., 10:19
2026. szeptember 19., 10:202026. szeptember 19., 10:20
Szeptember elején jelentek meg román hírportálokon olyan fényképek és híresztelések, miszerint az egyik marosvásárhelyi RMDSZ-es tanácsos autóját egy orvvadászat helyszínén látták.
Az ismeretlen források azt állították, hogy
Csiki Zsolt a marosvásárhelyi sportiskola igazgatója is. A rendőrség vizsgálatot indított az ügyben, de vádemelés még nem történt.
A marosvásárhelyi RMDSZ oldalán szombaton délelőtt jelent meg Csiki Zsolt nyilatkozata, amelyben bejelenti, hogy
„A lemondásom nem jelenti az ellenem megfogalmazott állítások elismerését. Továbbra is kiállok ártatlanságom mellett, és teljes mértékben együttműködöm a hatóságokkal, hogy a tények és a bizonyítékok alapján mielőbb kiderüljön az igazság. Köszönöm mindenkinek, aki ebben a nehéz időszakban mellettem állt. A közösség iránti elkötelezettségem továbbra is változatlan” – fejtette ki az RMDSZ lemondott marosvásárhelyi városi tanácsosa.
A marosvásárhelyi RMDSZ tanácsosi listáján a következő Venczi Vidor János, aki korábban is volt önkormányzati képviselő.
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