Szombaton lemondott az RMDSZ-es marosvásárhelyi önkormányzati képviselői tisztségéről Csiki Zsolt, aki ellen vizsgálatot indított a rendőrség orvvadászat gyanújával.

Simon Virág 2026. szeptember 19., 10:192026. szeptember 19., 10:19 2026. szeptember 19., 10:202026. szeptember 19., 10:20

Szeptember elején jelentek meg román hírportálokon olyan fényképek és híresztelések, miszerint az egyik marosvásárhelyi RMDSZ-es tanácsos autóját egy orvvadászat helyszínén látták. Hirdetés Az ismeretlen források azt állították, hogy

az éjszaka leple alatt őzet ejtettek el és szállítottak haza férfiak, akik közül egyik Csiki Zsolt lehetett.

Csiki Zsolt a marosvásárhelyi sportiskola igazgatója is. A rendőrség vizsgálatot indított az ügyben, de vádemelés még nem történt. A marosvásárhelyi RMDSZ oldalán szombaton délelőtt jelent meg Csiki Zsolt nyilatkozata, amelyben bejelenti, hogy

az elmúlt hetek történései miatt lemond a helyi tanácsosi tisztségéről.