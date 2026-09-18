Székelyföldön mondta ki az Állandó Választási Hatóság elnöke az előrehozott választásról azt, ami mindannyiunkat érint

Irány az előrehozott választás? Drága útra tévedtünk...
Fotó: Haáz Vince
Az esetleges előrehozott parlamenti választások 160–170 millió euróba kerülhetnek, és az alkotmányban előírt határidőn belüli megszervezésükhöz sürgősen módosítani kellene a választási törvényeket – jelentette ki pénteki marosvásárhelyi sajtótájékoztatóján az Állandó Választási Hatóság (AEP) elnöke.
2026. szeptember 18., 16:112026. szeptember 18., 16:11
2026. szeptember 18., 16:212026. szeptember 18., 16:21
Adrian Țuțuianu közölte, a menetrend szerinti parlamenti választások esetében előírt mintegy 90 napos szervezési időszakot 75 napra kellene rövidíteni ahhoz, hogy a polgárokat a parlament feloszlatásától számított három hónapon belül az urnákhoz lehessen hívni.
Az AEP elnöke szerint ehhez a parlamentnek sarkalatos törvénnyel kellene módosítania a parlamenti választásokról és a levélszavazásról szóló jogszabályokat. Hangsúlyozta, hogy ezt nem lehet egyszerűen sürgősségi kormányrendelettel megoldani, mert alapvető választójogokat érint. Az AEP már dolgozik a törvénymódosító tervezeten – tette hozzá.
Țuțuianu szerint a legutóbbi parlamenti választások mintegy 120 millió euróba kerültek.
Az AEP tervezete nem rövidítené le a 30 napos választási kampányt, a jelöltállítás határidejét és más, a választási jogok szempontjából lényeges határidőket. A 75 napos naptárt elsősorban a köztes szervezési szakaszok lerövidítésével alakítanák ki – írja az Agerpres hírügynökség a Țuțuianu által elmondottakra hivatkozva.
Külön problémát jelentene szerinte a külföldön élő román állampolgárok szavazása. A jelenlegi törvényben szereplő regisztrációs határidők már lejártak, ezért új határidőt kellene megállapítani. A levélszavazásnál arra is elegendő időt kell hagyni, hogy a szavazólapok visszaérkezzenek a számlálásig – sorolta a teendőket az intézményvezető.
Țuțuianu beszélt arról is, hogy a legutóbbi választásokon külföldön mintegy 950 szavazókört működtettek, és előrehozott választások esetén ezek helyszíneinek biztosítása és
Szerinte el kell kerülni, hogy a szavazókörök számának csökkentése a diaszpóra szavazati jogának korlátozásaként legyen értelmezhető.
Az AEP elnöke közölte, a hatóság azért készíti elő már most a jogszabálytervezetet, hogy szükség esetén a parlament azonnal megvitathassa. Becslése szerint még a lehető leggyorsabb eljárással is legalább tíz nap kellene a törvénymódosítás elfogadásához és kihirdetéséhez, ezt pedig a végrehajtásukra vonatkozó kormányhatározatoknak kellene követnie.
Az Állandó Választási Hatóság jelentősen átalakítaná a romániai választások lebonyolítását: csökkentené a költségeket, egyszerűsítené a szavazóhelyiségek logisztikáját, megszüntetné a bélyegzők és matricák használatát, és intelligens urnákat is bevezetne.
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