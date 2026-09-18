Székelyföldön mondta ki az Állandó Választási Hatóság elnöke az előrehozott választásról azt, ami mindannyiunkat érint

Az esetleges előrehozott parlamenti választások 160–170 millió euróba kerülhetnek, és az alkotmányban előírt határidőn belüli megszervezésükhöz sürgősen módosítani kellene a választási törvényeket – jelentette ki pénteki marosvásárhelyi sajtótájékoztatóján az Állandó Választási Hatóság (AEP) elnöke.

Székelyhon 2026. szeptember 18., 16:112026. szeptember 18., 16:11 2026. szeptember 18., 16:212026. szeptember 18., 16:21

Adrian Țuțuianu közölte, a menetrend szerinti parlamenti választások esetében előírt mintegy 90 napos szervezési időszakot 75 napra kellene rövidíteni ahhoz, hogy a polgárokat a parlament feloszlatásától számított három hónapon belül az urnákhoz lehessen hívni. Az AEP elnöke szerint ehhez a parlamentnek sarkalatos törvénnyel kellene módosítania a parlamenti választásokról és a levélszavazásról szóló jogszabályokat. Hangsúlyozta, hogy ezt nem lehet egyszerűen sürgősségi kormányrendelettel megoldani, mert alapvető választójogokat érint. Az AEP már dolgozik a törvénymódosító tervezeten – tette hozzá. Drágább, mint a hagyományos, de ki számolja... Țuțuianu szerint a legutóbbi parlamenti választások mintegy 120 millió euróba kerültek.

Az előrehozott választások esetében a sürgős szervezés és a nagyobb logisztikai teher körülbelül 30 százalékkal növelné a költségeket, így azok elérhetik a 160–170 millió eurót.

Az AEP tervezete nem rövidítené le a 30 napos választási kampányt, a jelöltállítás határidejét és más, a választási jogok szempontjából lényeges határidőket. A 75 napos naptárt elsősorban a köztes szervezési szakaszok lerövidítésével alakítanák ki – írja az Agerpres hírügynökség a Țuțuianu által elmondottakra hivatkozva. Szavazás külföldről Külön problémát jelentene szerinte a külföldön élő román állampolgárok szavazása. A jelenlegi törvényben szereplő regisztrációs határidők már lejártak, ezért új határidőt kellene megállapítani. A levélszavazásnál arra is elegendő időt kell hagyni, hogy a szavazólapok visszaérkezzenek a számlálásig – sorolta a teendőket az intézményvezető. Hirdetés Țuțuianu beszélt arról is, hogy a legutóbbi választásokon külföldön mintegy 950 szavazókört működtettek, és előrehozott választások esetén ezek helyszíneinek biztosítása és

a szükséges személyzet toborzása a szűkös határidők miatt komoly kihívást jelentene.