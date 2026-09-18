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Késő ősszel költözne vissza a csíkszeredai városháza, de marad a bérlemény

Legkésőbb év végéig visszaköltözne Csíkszereda Polgármesteri Hivatala a felújított városházára • Fotó: Borbély Fanni

Legkésőbb év végéig visszaköltözne Csíkszereda Polgármesteri Hivatala a felújított városházára

Fotó: Borbély Fanni

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Meghosszabbította a csíkszeredai önkormányzat a plébániával kötött bérleti szerződést a városháza ideiglenes székhelyére. Bár a hivatal év vége előtt visszaköltözne a felújított épületbe, a megállapodást biztonsági tartalékként 2027. februárig kitolták.

Barabás Hajnal

2026. szeptember 18., 15:002026. szeptember 18., 15:00

A csíkszeredai önkormányzat pénteki rendkívüli tanácsülésén jóváhagyta a 2025 májusában megkötött bérleti szerződés meghosszabbítását. Bors Béla alpolgármester szerint a korábbi szerződés abból indult ki, hogy az országos helyreállítási tervből (PNRR) finanszírozott projektek nyáron lezárulnak.

Ez nem történt meg, de az augusztus végére tolt határidőre a kivitelezés 95 százalékát elvégezték, így hamarosan befejezhetik a munkát. A hátralévő időre azonban szükség volt arra, hogy meghosszabbítsák a polgármesteri hivatal ideiglenes székhelyére, a római katolikus plébánia tulajdonában lévő Márton Áron Kulturális Központ épületrészére vonatkozó bérleti szerződést.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

„Késő ősszel, várhatóan még az év vége előtt szeretnénk visszaköltözni a városházára, de a biztonság kedvéért, ha bármi közbejönne, és

Idézet
hogy ne kelljen ismét ezért tanácsülést összehívni, január 31-ét írtunk a bérleti szerződésbe”

– magyarázta Bors Béla alpolgármester.

Meghosszabbították a bérleti szerződést néhány hónappal az ideglenes székhelyre • Fotó: Borbély Fanni Galéria

Meghosszabbították a bérleti szerződést néhány hónappal az ideglenes székhelyre

Fotó: Borbély Fanni

A hosszabbítás közös megegyezéssel történik, a bérleti díj nem változik, továbbra is 8,85 euró négyzetméterenként. Az épületben 836,82 négyzetméternyi irodahelyiséget és 65,85 négyzetméternyi raktárhelyiséget hasznosíthatnak.

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A jelenlegi bérleti szerződésben a felmondási időt 60 napról 30 napra csökkentették, és lehetővé tették a fokozatos kiköltözést az irodákból.

Módosították a művelődési ház felújításának értékét

A tanácsülésen a Csíki Játékszínnek otthont adó városi művelődési ház felújításával kapcsolatos megvalósíthatósági tanulmányt és a beruházás műszaki-gazdasági mutatóit is módosították.

A városi művelődési ház hátramaradó munkálataira új közbeszerzést írnak ki • Fotó: Borbély Fanni Galéria

A városi művelődési ház hátramaradó munkálataira új közbeszerzést írnak ki

Fotó: Borbély Fanni

Ennek az épületnek a felújítása is a PNRR keretében zajlik, ám az augusztus végi határidőre az épület mintegy 76 százalékával készültek el. Bors Béla szerint ennek oka több, előre nem látható probléma, köztük

statikai gondok voltak.

A munkálatok során például megerősítésre szorultak a táncterek fölötti gerendák és a táncterek egyes részei, illetve a színházpadló burkolatával is akadtak problémák.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Az épület alatt ráadásul több helyen jelentős süllyedéseket találtak. Bors Béla szerint az egykori tőzeges, lápos, mocsaras területre épült ingatlan alapzatánál

olyan problémák kerültek elő, amelyeket kívülről, illetve a felmérések alapján sem lehetett előre látni.

A pluszmunkák miatt a korábbi 24,4 millió lejes becsült értéket 28,9 millió lejre módosítják. A kivitelezés értékéből 7,32 millió lejt a PNRR-től hívtak le, amely az energetikai beavatkozásokat fedezte, a fennmaradó részt a város biztosítja.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

A városvezetés célja, hogy a szükséges munkálatokat a közbeszerzést követően még december végéig be tudják fejezni, és az épületet át tudják venni. Bors Béla szerint a munkálatok jelenleg jól haladnak.

Csíkszék Csíkszereda
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