Késő ősszel költözne vissza a csíkszeredai városháza, de marad a bérlemény

Legkésőbb év végéig visszaköltözne Csíkszereda Polgármesteri Hivatala a felújított városházára
Fotó: Borbély Fanni
Meghosszabbította a csíkszeredai önkormányzat a plébániával kötött bérleti szerződést a városháza ideiglenes székhelyére. Bár a hivatal év vége előtt visszaköltözne a felújított épületbe, a megállapodást biztonsági tartalékként 2027. februárig kitolták.
A csíkszeredai önkormányzat pénteki rendkívüli tanácsülésén jóváhagyta a 2025 májusában megkötött bérleti szerződés meghosszabbítását. Bors Béla alpolgármester szerint a korábbi szerződés abból indult ki, hogy az országos helyreállítási tervből (PNRR) finanszírozott projektek nyáron lezárulnak.
Ez nem történt meg, de az augusztus végére tolt határidőre a kivitelezés 95 százalékát elvégezték, így hamarosan befejezhetik a munkát. A hátralévő időre azonban szükség volt arra, hogy meghosszabbítsák a polgármesteri hivatal ideiglenes székhelyére, a római katolikus plébánia tulajdonában lévő Márton Áron Kulturális Központ épületrészére vonatkozó bérleti szerződést.
Fotó: Borbély Fanni
„Késő ősszel, várhatóan még az év vége előtt szeretnénk visszaköltözni a városházára, de a biztonság kedvéért, ha bármi közbejönne, és
– magyarázta Bors Béla alpolgármester.
Meghosszabbították a bérleti szerződést néhány hónappal az ideglenes székhelyre
Fotó: Borbély Fanni
A hosszabbítás közös megegyezéssel történik, a bérleti díj nem változik, továbbra is 8,85 euró négyzetméterenként. Az épületben 836,82 négyzetméternyi irodahelyiséget és 65,85 négyzetméternyi raktárhelyiséget hasznosíthatnak.
A jelenlegi bérleti szerződésben a felmondási időt 60 napról 30 napra csökkentették, és lehetővé tették a fokozatos kiköltözést az irodákból.
A tanácsülésen a Csíki Játékszínnek otthont adó városi művelődési ház felújításával kapcsolatos megvalósíthatósági tanulmányt és a beruházás műszaki-gazdasági mutatóit is módosították.
A városi művelődési ház hátramaradó munkálataira új közbeszerzést írnak ki
Fotó: Borbély Fanni
Ennek az épületnek a felújítása is a PNRR keretében zajlik, ám az augusztus végi határidőre az épület mintegy 76 százalékával készültek el. Bors Béla szerint ennek oka több, előre nem látható probléma, köztük
A munkálatok során például megerősítésre szorultak a táncterek fölötti gerendák és a táncterek egyes részei, illetve a színházpadló burkolatával is akadtak problémák.
Fotó: Borbély Fanni
Az épület alatt ráadásul több helyen jelentős süllyedéseket találtak. Bors Béla szerint az egykori tőzeges, lápos, mocsaras területre épült ingatlan alapzatánál
A pluszmunkák miatt a korábbi 24,4 millió lejes becsült értéket 28,9 millió lejre módosítják. A kivitelezés értékéből 7,32 millió lejt a PNRR-től hívtak le, amely az energetikai beavatkozásokat fedezte, a fennmaradó részt a város biztosítja.
Fotó: Borbély Fanni
A városvezetés célja, hogy a szükséges munkálatokat a közbeszerzést követően még december végéig be tudják fejezni, és az épületet át tudják venni. Bors Béla szerint a munkálatok jelenleg jól haladnak.
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