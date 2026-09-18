Ütötte, verte, rúgta, az áldozat elájult, és csak napok után derült fény a bántalmazásra

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Fotó: Olti Angyalka
Előzetes letartóztatásba helyeztek egy 51 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy súlyos bántalmazott egy 62 éves sepsiszentgyörgyi férfit.
2026. szeptember 18., 13:522026. szeptember 18., 13:52
2026. szeptember 18., 13:542026. szeptember 18., 13:54
Az eset még szeptember 12-én, szombaton, a déli órákban történt Sepsiszentgyörgyön. A 62 éves áldozatot a Nicolae Iorga és a Császár Bálint utcák kereszteződésének közelében,
A helyszínre mentőegység érkezett, amely a sérültet kórházba szállította.
A hatóságokat csak szeptember 15-én értesítették a történtekről. A sepsiszentgyörgyi rendőrség bűnügyi nyomozói az ügyészség koordinálásával kezdték meg a nyomozást, és másnap azonosították a feltételezett elkövetőt. A nyomozás során összegyűjtött bizonyítékok szerint
A rendőrség szerint arra utaló jelek is vannak, hogy a támadás során egy tompa tárgyat is használt. A bántalmazott férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, amelyek gyógyulásához az igazságügyi orvosszakértő szerint
Az 51 éves férfit szeptember 16-án huszonnégy órára őrizetbe vették, szeptember 17-én pedig előzetes letartóztatásba helyezték. A nyomozás folytatódik a bántalmazás valamennyi körülményének tisztázása érdekében – olvasható a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság közleményében.
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