Teljesen átfúrták az alagutakat az A1-es sztrádánál, 2027 első felére meglehet a hiányzó kilenc kilométer

Nem kell majd jövőtől leszállni az A1-esről és zötykölődni kilenc kilométert? Képünk illusztráció

Teljes hosszában átfúrták az A1-es autópálya Marzsina (Margina) és Holgya (Holdea) közötti szakaszán épülő alagutakat, és az év végéig a járatok betonozása is befejeződik – jelentette be pénteken a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság (CNAIR) vezetője, Cristian Pistol.

Székelyhon 2026. szeptember 18., 14:122026. szeptember 18., 14:12 2026. szeptember 18., 14:152026. szeptember 18., 14:15

A vezérigazgató Facebook-bejegyzése szerint a két, 1985, illetve 1825 méter hosszú járatból álló 2-es alagút

az eddig épített leghosszabb romániai autópálya-alagút.

A hegy átfúrásán két éven át, napi huszonnégy órában dolgozott összesen mintegy kilencszáz ember. Pistol szerint ezzel a munkálatok több mint 75 százalékát elvégezték ezen a szakaszon. Az elkészült járatok betonburkolata naponta húsz méterrel bővül, közben folytatják a gerendák beemelését az átjáróknál és a viaduktoknál, több szakaszon pedig az aszfalt kötőrétegét terítik. A járatok betonozásának év végére tervezett befejezése után felszerelik és tesztelik az alagút biztonsági berendezéseit. Hirdetés A CNAIR vezérigazgatója szerint

a jövő év első felében megszakítás nélkül lehet majd autópályán haladni a Bojca (Boița) és Nagylak (Nădlac) közötti, több mint 360 kilométeres szakaszon.