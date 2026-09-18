Teljesen átfúrták az alagutakat az A1-es sztrádánál, 2027 első felére meglehet a hiányzó kilenc kilométer

Nem kell majd jövőtől leszállni az A1-esről és zötykölődni kilenc kilométert? Képünk illusztráció
Fotó: Haáz Vince
Teljes hosszában átfúrták az A1-es autópálya Marzsina (Margina) és Holgya (Holdea) közötti szakaszán épülő alagutakat, és az év végéig a járatok betonozása is befejeződik – jelentette be pénteken a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság (CNAIR) vezetője, Cristian Pistol.
2026. szeptember 18., 14:122026. szeptember 18., 14:12
2026. szeptember 18., 14:152026. szeptember 18., 14:15
A vezérigazgató Facebook-bejegyzése szerint a két, 1985, illetve 1825 méter hosszú járatból álló 2-es alagút
A hegy átfúrásán két éven át, napi huszonnégy órában dolgozott összesen mintegy kilencszáz ember.
Pistol szerint ezzel a munkálatok több mint 75 százalékát elvégezték ezen a szakaszon. Az elkészült járatok betonburkolata naponta húsz méterrel bővül, közben folytatják a gerendák beemelését az átjáróknál és a viaduktoknál, több szakaszon pedig az aszfalt kötőrétegét terítik. A járatok betonozásának év végére tervezett befejezése után felszerelik és tesztelik az alagút biztonsági berendezéseit.
A CNAIR vezérigazgatója szerint
„A tíz éve hiányzó kilenc kilométer végre ígéretből valósággá válik” – idézi Cristian Pistolt az Agerpres hírügynökség. A fúrásról és az alagútról itt tekinthető meg a videó.
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