Az idei év első hét hónapjában a nyers adatok szerint 11,2 százalékkal, a szezonális és naptárhatásoktól megtisztított adatok szerint 8,2 százalékkal nőtt az építőipari termelés volumene Romániában az előző év azonos időszakához képest.

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A nyers adatok szerint az új építések volumene 14,2 százalékkal, a karbantartási és javítási munkálatoké 7 százalékkal, a felújítási munkálatoké 4 százalékkal nőtt január és július között.

a nem lakóépületeknél 7,5 százalékos növekedést jegyeztek.

A szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint az új építések volumene 13,4 százalékkal, a karbantartási és javítási munkálatoké 6,3 százalékkal, a felújítási munkálatoké 2,9 százalékkal nőtt az idei első hét hónapban 2025 azonos időszakához képest.

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Az épületek típusa szerint a lakóépületeknél 17,9 százalékos, az ipari létesítményeknél 8,4 százalékos, a nem lakóépületeknél 7,2 százalékos volt a növekedés.

Júliusban az előző hónaphoz képest a nyers adatok szerint 7,6 százalékkal, a kiigazított adatok szerint 1,4 százalékkal