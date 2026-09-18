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Palackvisszaváltás után hetekig várnak a pénzükre – válaszolt a szolgáltató

• Fotó: Csató Andrea

Fotó: Csató Andrea

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Üdvözlendő megoldásnak tartották sokan a Re:spot palackvisszaváltó automatáit, amelyeknél a visszaváltott PET-palackok és alumíniumdobozok árát bankszámlára is lehetett kérni. Most azonban egyre többen panaszkodnak, hogy hetek óta várják a pénzüket.

Bencze Emese

2026. szeptember 18., 12:132026. szeptember 18., 12:13

A betétdíjas rendszer bevezetése óta a vásárlók 50 banit fizetnek minden visszaváltható üveg, PET-palack és alumíniumcsomagolás után. A kiürült csomagolásokat később vissza lehet váltani, a Re:spot automatáinál pedig a felhasználók egy QR-kódot tartalmazó vouchert kapnak.

• Fotó: Csató Andrea Galéria

Fotó: Csató Andrea

Ezt a szolgáltatáshoz kapcsolódó applikációban lehet beolvasni, majd

a visszaváltott palackok értékét a felhasználó által megadott bankszámlára utalják.

Az automaták másfél évvel ezelőtti, székelyudvarhelyi megjelenésekor magunk is kipróbáltuk a rendszert, amely akkor nem okozott csalódást: néhány órán belül megérkezett a palackokért járó összeg a számlánkra.

korábban írtuk

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Palackvisszaváltás: helyenként már bankszámlánkra küldik az összeget

Egy év elteltével is vannak újdonságok az italcsomagolások visszaváltásánál: néhány hónapja már bankszámlánkra is kérhetjük a palackok visszaváltásáért járó 50 banikat. Székelyudvarhelyen két automatát üzembe is helyeztek, egyiket mi is leteszteltük.

Az utóbbi időben azonban több felhasználó is arra panaszkodik, hogy a kifizetésre hosszú időt kell várni. Olyan esetekről is tudunk, amikor az augusztus végén visszaváltott palackok után járó pénz szeptember közepéig sem érkezett meg, vagyis

a várakozási idő elérte a három hetet.

Ráadásul több esetben nem néhány lejről van szó: a panaszosok között olyanok is vannak, akik 100 lej körüli összeget várnak a bankszámlájukra.

• Fotó: Csató Andrea Galéria

Fotó: Csató Andrea

„A boltban azonnal ki kell fizetni a palack árát, vissza viszont nagyon későre küldik,

Idézet
becsapva érzem magam ezzel a rendszerrel, mintha kivennék a zsebemből a pénzt

– fogalmazott egyikük. Más felhasználók azt emelték ki, hogy

korábban éppen a Re:spot megoldását tartották kényelmesebbnek a nagyobb üzleteknél működő visszaváltási pontokhoz képest,

hiszen míg ott sok esetben az adott üzletben kellett levásárolni a visszaváltás értékét, a Re:spot esetében a pénzt bankszámlára lehetett kérni. Emiatt többen tudatosan ezt a lehetőséget választották. Most viszont éppen a kifizetések elhúzódása miatt csalódottak.

• Fotó: Csató Andrea Galéria

Fotó: Csató Andrea

A Re:spot elismeri a fennakadást, megoldást ígér

A panaszok kapcsán megkerestük a Re:spot automatáit működtető vállalkozást is, hogy megtudjuk, mi okozza a kifizetések késését, illetve mikorra várható a rendszer normalizálódása.

A szolgáltató válaszában elismerte, hogy az elmúlt időszakban a visszaváltások után járó összegek kifizetése több esetben a korábban megszokottnál hosszabb időt vett igénybe. Mint közölték,

jelenleg valóban előfordulhat, hogy egy-egy kifizetés teljesítése akár három hetet is igénybe vesz,

a banktól és a kifizetendő összegtől függően. Tájékoztatásuk szerint jelenleg megközelítőleg 500 voucher kifizetése vár rendezésre.

• Fotó: Csató Andrea Galéria

Fotó: Csató Andrea

A szolgáltató ugyanakkor rámutatott,

a jelenlegi ütemezés alapján legkésőbb szeptember 25-ig az összes elmaradt összeget átutalják.

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Ha nem sikerül helyreállítani, felfüggesztik a szolgáltatást

A Re:spot azt is közölte, hogy szeptember folyamán mindenképpen rendezni szeretnék a kialakult helyzetet: amennyiben a kifizetési rendszer megfelelő és kiszámítható működését addig nem sikerül helyreállítani

a szolgáltatás működését ideiglenesen felfüggesztik

mindaddig, amíg a problémát teljeskörűen el nem hárítják. Válaszukban kiemelték, nem szeretnék úgy tovább működtetni a rendszert, hogy közben a felhasználóknak heteket kelljen várniuk az őket megillető összegekre. A Re:spot jelenlegi információi alapján

októbertől ilyen jellegű, többhetes kifizetési késések már nem fordulhatnak elő.

Mint írják, vagy addigra megfelelően működik a rendszer, vagy a probléma teljes elhárításáig felfüggesztik a szolgáltatást.

• Fotó: Csató Andrea Galéria

Fotó: Csató Andrea

Arra azonban, hogy pontosan mi okozza a fennakadást, a szolgáltató nem adott részletes választ. Közlésük szerint a probléma hátterében álló konkrét körülményekről titoktartási kötelezettség miatt nem áll módjukban részletesebb tájékoztatást adni.

A jelenleg kifizetésre váró felhasználóktól türelmet és megértést kérnek,

ugyanakkor hangsúlyozzák: az elmaradt összegeket mihamarabb rendezik, és azon dolgoznak, hogy a Re:spot ismét a korábban megszokott gyorsasággal és kiszámíthatósággal működjön.

A következő fontos határidő tehát szeptember 25-e, amikorra a szolgáltató ígérete szerint a jelenleg elmaradt kifizetéseknek rendeződniük kell.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely
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