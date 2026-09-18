Palackvisszaváltás után hetekig várnak a pénzükre – válaszolt a szolgáltató

Fotó: Csató Andrea
Üdvözlendő megoldásnak tartották sokan a Re:spot palackvisszaváltó automatáit, amelyeknél a visszaváltott PET-palackok és alumíniumdobozok árát bankszámlára is lehetett kérni. Most azonban egyre többen panaszkodnak, hogy hetek óta várják a pénzüket.
A betétdíjas rendszer bevezetése óta a vásárlók 50 banit fizetnek minden visszaváltható üveg, PET-palack és alumíniumcsomagolás után. A kiürült csomagolásokat később vissza lehet váltani, a Re:spot automatáinál pedig a felhasználók egy QR-kódot tartalmazó vouchert kapnak.
Fotó: Csató Andrea
Ezt a szolgáltatáshoz kapcsolódó applikációban lehet beolvasni, majd
Az automaták másfél évvel ezelőtti, székelyudvarhelyi megjelenésekor magunk is kipróbáltuk a rendszert, amely akkor nem okozott csalódást: néhány órán belül megérkezett a palackokért járó összeg a számlánkra.
Egy év elteltével is vannak újdonságok az italcsomagolások visszaváltásánál: néhány hónapja már bankszámlánkra is kérhetjük a palackok visszaváltásáért járó 50 banikat. Székelyudvarhelyen két automatát üzembe is helyeztek, egyiket mi is leteszteltük.
Az utóbbi időben azonban több felhasználó is arra panaszkodik, hogy a kifizetésre hosszú időt kell várni. Olyan esetekről is tudunk, amikor az augusztus végén visszaváltott palackok után járó pénz szeptember közepéig sem érkezett meg, vagyis
Ráadásul több esetben nem néhány lejről van szó: a panaszosok között olyanok is vannak, akik 100 lej körüli összeget várnak a bankszámlájukra.
Fotó: Csató Andrea
„A boltban azonnal ki kell fizetni a palack árát, vissza viszont nagyon későre küldik,
– fogalmazott egyikük. Más felhasználók azt emelték ki, hogy
hiszen míg ott sok esetben az adott üzletben kellett levásárolni a visszaváltás értékét, a Re:spot esetében a pénzt bankszámlára lehetett kérni. Emiatt többen tudatosan ezt a lehetőséget választották. Most viszont éppen a kifizetések elhúzódása miatt csalódottak.
Fotó: Csató Andrea
A panaszok kapcsán megkerestük a Re:spot automatáit működtető vállalkozást is, hogy megtudjuk, mi okozza a kifizetések késését, illetve mikorra várható a rendszer normalizálódása.
A szolgáltató válaszában elismerte, hogy az elmúlt időszakban a visszaváltások után járó összegek kifizetése több esetben a korábban megszokottnál hosszabb időt vett igénybe. Mint közölték,
a banktól és a kifizetendő összegtől függően. Tájékoztatásuk szerint jelenleg megközelítőleg 500 voucher kifizetése vár rendezésre.
Fotó: Csató Andrea
A szolgáltató ugyanakkor rámutatott,
A Re:spot azt is közölte, hogy szeptember folyamán mindenképpen rendezni szeretnék a kialakult helyzetet: amennyiben a kifizetési rendszer megfelelő és kiszámítható működését addig nem sikerül helyreállítani
mindaddig, amíg a problémát teljeskörűen el nem hárítják. Válaszukban kiemelték, nem szeretnék úgy tovább működtetni a rendszert, hogy közben a felhasználóknak heteket kelljen várniuk az őket megillető összegekre. A Re:spot jelenlegi információi alapján
Mint írják, vagy addigra megfelelően működik a rendszer, vagy a probléma teljes elhárításáig felfüggesztik a szolgáltatást.
Fotó: Csató Andrea
Arra azonban, hogy pontosan mi okozza a fennakadást, a szolgáltató nem adott részletes választ. Közlésük szerint a probléma hátterében álló konkrét körülményekről titoktartási kötelezettség miatt nem áll módjukban részletesebb tájékoztatást adni.
ugyanakkor hangsúlyozzák: az elmaradt összegeket mihamarabb rendezik, és azon dolgoznak, hogy a Re:spot ismét a korábban megszokott gyorsasággal és kiszámíthatósággal működjön.
A következő fontos határidő tehát szeptember 25-e, amikorra a szolgáltató ígérete szerint a jelenleg elmaradt kifizetéseknek rendeződniük kell.
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