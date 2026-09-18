Munkához látott Siegfried Mureșan, megkezdődött a kormányalakítás

Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök pénteken közölte, hogy megkezdte a kormányalakítással kapcsolatos munkát, és ígéretet tett arra, hogy az eljárás minden lépéséről tájékoztatja a nyilvánosságot.

Székelyhon 2026. szeptember 18., 12:022026. szeptember 18., 12:02 2026. szeptember 18., 12:082026. szeptember 18., 12:08

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) európai parlamenti képviselője köszönetet mondott a PNL-nek, a Mentsétek meg Romániát Szövetségnek (USR) és a Romániai Magyar Demokrata Szövetségnek (RMDSZ) a szoros együttműködésért, és azt is bejelentette, hogy a nap folyamán közös sajtótájékoztatót tartanak. Hirdetés Bejegyzéséhez egy fényképet is mellékelt, amelyen a PNL, az USR és az RMDSZ vezető politikusainak társaságában látható. Nicușor Dan államfő a parlamenti pártokkal tartott csütörtöki cotroceni-i egyeztetések után

Siegfried Mureșant bízta meg kormányalakítással.

Az államfő elmondta, hogy az európai parlamenti képviselő volt az első számú jelöltje, mert ő számíthat a legtöbb szavazatra a konzultáción részt vevő pártoktól – írja az Agerpres. korábban írtuk Megvan a bejelentés, miniszterelnököt javasolt ma délután az államfő Az USR, a PNL és az RMDSZ által javasolt politikust nevezte meg miniszterelnök-jelöltjének Nicușor Dan államfő csütörtök délután a Cotroceni-palotában tett nyilatkozatában. Nicușor Dan államfő pénteken bejelentette, hogy szombaton Besztercén aláírja a Siegfried Mureșan kormányalakítási megbízásáról szóló rendeletet, amely hétfőn jelenik majd meg a Hivatalos Közlönyben.



Nicușor Dan elismerte, hogy

nehéz feladat vár a kijelölt kormányfőre.