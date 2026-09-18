Munkához látott Siegfried Mureșan, megkezdődött a kormányalakítás

Fotó: Siegfried Mureșan/Facebook
Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök pénteken közölte, hogy megkezdte a kormányalakítással kapcsolatos munkát, és ígéretet tett arra, hogy az eljárás minden lépéséről tájékoztatja a nyilvánosságot.
2026. szeptember 18., 12:022026. szeptember 18., 12:02
2026. szeptember 18., 12:082026. szeptember 18., 12:08
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) európai parlamenti képviselője köszönetet mondott a PNL-nek, a Mentsétek meg Romániát Szövetségnek (USR) és a Romániai Magyar Demokrata Szövetségnek (RMDSZ) a szoros együttműködésért, és azt is bejelentette, hogy a nap folyamán közös sajtótájékoztatót tartanak.
Bejegyzéséhez egy fényképet is mellékelt, amelyen a PNL, az USR és az RMDSZ vezető politikusainak társaságában látható.
Nicușor Dan államfő a parlamenti pártokkal tartott csütörtöki cotroceni-i egyeztetések után
Az államfő elmondta, hogy az európai parlamenti képviselő volt az első számú jelöltje, mert ő számíthat a legtöbb szavazatra a konzultáción részt vevő pártoktól – írja az Agerpres.
Az USR, a PNL és az RMDSZ által javasolt politikust nevezte meg miniszterelnök-jelöltjének Nicușor Dan államfő csütörtök délután a Cotroceni-palotában tett nyilatkozatában.
Nicușor Dan államfő pénteken bejelentette, hogy szombaton Besztercén aláírja a Siegfried Mureșan kormányalakítási megbízásáról szóló rendeletet, amely hétfőn jelenik majd meg a Hivatalos Közlönyben.
Nicușor Dan elismerte, hogy
„Azt szeretném, hogy sikerrel járjon. Nehéz lesz, de bízom a sikerében” – fogalmazott.
Arra a kérdésre, hogy feloszlatja-e a parlamentet és kiírja-e az előre hozott választásokat, ha a kijelölt miniszterelnök nem kapja meg a törvényhozás támogatását, az államfő azt válaszolta: „Előbb nézzük meg, mi történik az első szakaszban, aztán meglátjuk...”
Siegfried Mureşan Nicușor Dan elnök harmadik miniszterelnök-jelöltje. A 45 éves politikus az Európai Néppárt (EPP), illetve az Európai Parlament néppárti frakciójának alelnöke.
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Siegfried Mureşan Nicușor Dan elnök harmadik miniszterelnök-jelöltje. A 45 éves politikus az Európai Néppárt (EPP), illetve az Európai Parlament néppárti frakciójának alelnöke.
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