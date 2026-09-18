Mi történik Csíkszeredában? Példátlan hőmérsékletugrást mérnek pénteken

A legalacsonyabb hőmérsékleti értékek 2026. szeptember 18-ára virradóan
Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat
A legmélyebbről indult, és székelyföldi viszonylatban – pláne ha nyugatra tekintünk – az egyik legmagasabb hőmérsékletet érte el Csíkszereda pénteken az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai szerint.
2026. szeptember 18., 16:392026. szeptember 18., 16:39
2026. szeptember 18., 16:562026. szeptember 18., 16:56
Igazán hűvösen, országos viszonylatban a leghidegebben indult a nap pénteken Csíkszeredában, a meteorológiai szolgálat hivatalos mérőállomásán mindössze 2,3 Celsius-fokot mértek.
Még az Omu-csúcson (3,9 fok) is enyhébb volt a reggel, a környező székelyföldi városok pedig meg sem közelítették lehűlésben: Székelyudvarhelyen és Marosvásárhelyen 9 fok volt, Sepsiszentgyörgyön és Kézdivásárhelyen 7, illetve 8 fok.
A délután három órakor mért hőmérsékleti értékek 2026. szeptember 18-án
Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat
Ehhez képest péntek délután három órára már 25 Celsius-fokig melegedett fel a levegő hőmérséklete Csíkszeredában, ami több mint amit Székelyudvarhelyen (24) vagy Marosvásárhelyen (19) mértek.
Igaz, kevesebb mint Sepsiszentgyörgyön (26) vagy Kézdivásárhelyen (27), de nem is ugyanonnan indultak.
Meghosszabbította a csíkszeredai önkormányzat a plébániával kötött bérleti szerződést a városháza ideiglenes székhelyére. Bár a hivatal év vége előtt visszaköltözne a felújított épületbe, a megállapodást biztonsági tartalékként 2027. februárig kitolták.
Rendőrségi ellenőrzést tartottak szeptember 17-én reggel Csíkszeredában a közrend és közbiztonság fenntartása, valamint az állatvédelmi előírások betartásának ellenőrzése érdekében.
Várni kell még a csíkszeredai Nagy István Művészeti Középiskola új tornatermének átadására, de van esély arra, hogy ez még ebben a tanévben megtörténjen. Jelenleg a hátramaradt munkálatok elvégzéséhez szükséges közbeszerzési eljárás előkészítése zajlik.
Közúti baleset történt szeptember 17-én, csütörtökön reggel a 12-es számú országúton, Csíkszentkirály területén.
Negyedik alkalommal szervezi meg a Hargita-hegység Közösségi Fejlesztési Társulás a Pásztornap a Hargitán című szakmai találkozót. A szeptember 18-i rendezvénynek a csíkcsicsói Csicsó Farm ad otthont.
Továbbra is vizsgálják a szeptember 12-én, szombaton történt tragikus büdösfürdői mofettabaleset körülményeit, az ügyészség szerint egyelőre azt sem lehet teljes bizonyossággal kijelenteni, hogy gázmérgezés okozta a tragédiát.
Gázrobbanás történt kedden egy húsipari üzem füstölőjében, Csíkmindszenten. A robbanást nem követte tűz, azonban két ember égési sérüléseket szenvedett.
Közúti baleset történt kedden délelőtt a 12-es országúton, Tusnád és Tusnádfürdő között. Két személygépkocsi ütközött, az egyik járművezetőt kórházba szállították.
Hónapok óta nem közlekednek vonatok az Újtusnád és Csíkszentsimon közötti vasúti szakaszon, a csatószegi híd javítása miatt. A kivitelező tájékoztatása szerint szerda délutánra befejezik a munkálatokat, így ezt követően újraindulhat a vasúti forgalom.
Bezárt a csíkszeredai Márton Áron Tehetséggondozó Központ, de a bentlakók nem maradtak kollégium nélkül. Az FK Csíkszereda ugyanis erre a tanévre is befogadta őket, miközben a Márton Áron Főgimnázium továbbra is saját kollégium kialakításán dolgozik.
szóljon hozzá!