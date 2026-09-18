Mi történik Csíkszeredában? Példátlan hőmérsékletugrást mérnek pénteken

A legmélyebbről indult, és székelyföldi viszonylatban – pláne ha nyugatra tekintünk – az egyik legmagasabb hőmérsékletet érte el Csíkszereda pénteken az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai szerint.

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Még az Omu-csúcson (3,9 fok) is enyhébb volt a reggel, a környező székelyföldi városok pedig meg sem közelítették lehűlésben: Székelyudvarhelyen és Marosvásárhelyen 9 fok volt, Sepsiszentgyörgyön és Kézdivásárhelyen 7, illetve 8 fok.

Igazán hűvösen, országos viszonylatban a leghidegebben indult a nap pénteken Csíkszeredában, a meteorológiai szolgálat hivatalos mérőállomásán mindössze 2,3 Celsius-fokot mértek.

Ehhez képest péntek délután három órára már 25 Celsius-fokig melegedett fel a levegő hőmérséklete Csíkszeredában, ami több mint amit Székelyudvarhelyen (24) vagy Marosvásárhelyen (19) mértek.

Igaz, kevesebb mint Sepsiszentgyörgyön (26) vagy Kézdivásárhelyen (27), de nem is ugyanonnan indultak.