Több száz liter gázolajat lopott, és sokáig azt hitte, megúszhatja, de tévedett

Fotó: Maros Megyei Rendőr-főkapitányság
Öt házkutatást tartottak pénteken Dicsőszentmártonban és Gernyeszegen egy minősített lopás miatt indult nyomozás keretében, egy 27 éves férfit őrizetbe vettek.
A rendőrségi akció előzménye, hogy augusztus 24-ről 25-re virradóan
A rendőrök a nyomozás során öt házkutatási parancsot hajtottak végre, és több olyan tárgyat is lefoglaltak, amelyeket feltételezésük szerint a lopás elkövetéséhez használhattak.
Két személyt kihallgatásra is elővezettek.
A nyomozás ügyészségi felügyelet mellett folytatódik a történtek teljes körű feltárása érdekében – olvasható a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság közleményében.
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