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Rekord Gyergyószentmiklóson: soha ilyen sokan nem szedtek szemetet

• Fotó: Gyergyószentmiklós Önkormányzata

Fotó: Gyergyószentmiklós Önkormányzata

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Több mint ötszáz önkéntes ragadott kesztyűt és szemeteszsákot, hogy megtisztítsa Gyergyószentmiklós közterületeit és környékét. Ez rekord, soha ilyen sokan nem mozdultak meg itt ilyen ügyért. Huszonöt köbméter szeméttől szabadították meg a várost.

Gergely Imre

2026. szeptember 18., 18:002026. szeptember 18., 18:00

A Let’s Do It, Romania! országos kezdeményezéshez kapcsolódó akcióban idén rekordszámú résztvevő gyűjtötte a mások által eldobott hulladékot. A munka végére huszonöt köbméter szeméttől szabadították meg a várost és környékét.

A városháza felhívására iskolai közösségek, civil szervezetek, intézmények és magánszemélyek egyaránt bekapcsolódtak a takarításba. Különösen nagy számban érkeztek a diákok: az összesen több mint ötszáz résztvevőből mintegy 470-en az iskolákból jöttek.

• Fotó: Gyergyószentmiklós Önkormányzata Galéria

Fotó: Gyergyószentmiklós Önkormányzata

Len Emil alpolgármester köszönetet mondott mindenkinek, aki részt vett a munkában, ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy sajnálatos tény,

a szemetelők a felnőttek, akik után több száz gyermeknek kell összeszednie szemetet.

„Ez szomorú, de egyben felhívás is mindannyiunk számára, hogy vigyázzunk a környezetünkre, a tisztaságra” – hangsúlyozta az alpolgármester. Mint mondta, az ilyen akciók megszervezése és az összegyűlő hulladék elszállítása

a városnak pénzbe kerül, amit másra, például utak javítására is lehetne fordítani.

A takarítást több csoportba szerveződve végezték egyszerre több helyszínen, többek között a Gyilkostó felé vezető út mentén, a városbúl kivezető mezei utak mellett, a Békény-patak környékén, a Hóvirág utca, valamint a Kavicsbánya utca és a vasút környékén is.

• Fotó: Gyergyószentmiklós Önkormányzata Galéria

Fotó: Gyergyószentmiklós Önkormányzata

Különösen sok és sokféle hulladék, szemétgóc várta az önkénteseket Tekerőpatak és Gyergyószentmiklós határánál, a Visszafolyó irányába eső területen. Emellett a vasút alatti Kavicsbánya utca környéke bizonyult a legszennyezettebb gócpontoknak. Az összegyűjtött hulladék között egyebek mellett kidobott ágy, régi televízió, gumiabroncsok, szőnyegek, háztartási gépek, és mindenféle rongyok is voltak.

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A munka közben azonban nem a bosszúság, hanem inkább az összefogás és a jó hangulat dominált. Több osztályközösség csapatépítőként is tekintett az akcióra,

a diákok pedig nem húzódoztak attól, hogy mások után takarítsanak.

Egy résztvevő pedagógus szerint talán éppen ez az akció egyik legfontosabb eredménye: a gyerekek megtapasztalhatják, mennyi munka van a hulladék összegyűjtésében, és hogy néz ki a természet, ha tele van mocsokkal. Remélhetőleg felnőttként ők már nem hagyják maguk után a szemetet.

A résztvevőket a munka végén a városháza főzőcsapata meleg ebéddel vendégelte meg a szabadidőparkban.

Gyergyószék Gyergyószentmiklós Környezetvédelem
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