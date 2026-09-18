Rekord Gyergyószentmiklóson: soha ilyen sokan nem szedtek szemetet

Fotó: Gyergyószentmiklós Önkormányzata
Több mint ötszáz önkéntes ragadott kesztyűt és szemeteszsákot, hogy megtisztítsa Gyergyószentmiklós közterületeit és környékét. Ez rekord, soha ilyen sokan nem mozdultak meg itt ilyen ügyért. Huszonöt köbméter szeméttől szabadították meg a várost.
A Let’s Do It, Romania! országos kezdeményezéshez kapcsolódó akcióban idén rekordszámú résztvevő gyűjtötte a mások által eldobott hulladékot. A munka végére huszonöt köbméter szeméttől szabadították meg a várost és környékét.
A városháza felhívására iskolai közösségek, civil szervezetek, intézmények és magánszemélyek egyaránt bekapcsolódtak a takarításba. Különösen nagy számban érkeztek a diákok: az összesen több mint ötszáz résztvevőből mintegy 470-en az iskolákból jöttek.
Fotó: Gyergyószentmiklós Önkormányzata
Len Emil alpolgármester köszönetet mondott mindenkinek, aki részt vett a munkában, ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy sajnálatos tény,
„Ez szomorú, de egyben felhívás is mindannyiunk számára, hogy vigyázzunk a környezetünkre, a tisztaságra” – hangsúlyozta az alpolgármester. Mint mondta, az ilyen akciók megszervezése és az összegyűlő hulladék elszállítása
A takarítást több csoportba szerveződve végezték egyszerre több helyszínen, többek között a Gyilkostó felé vezető út mentén, a városbúl kivezető mezei utak mellett, a Békény-patak környékén, a Hóvirág utca, valamint a Kavicsbánya utca és a vasút környékén is.
Fotó: Gyergyószentmiklós Önkormányzata
Különösen sok és sokféle hulladék, szemétgóc várta az önkénteseket Tekerőpatak és Gyergyószentmiklós határánál, a Visszafolyó irányába eső területen. Emellett a vasút alatti Kavicsbánya utca környéke bizonyult a legszennyezettebb gócpontoknak. Az összegyűjtött hulladék között egyebek mellett kidobott ágy, régi televízió, gumiabroncsok, szőnyegek, háztartási gépek, és mindenféle rongyok is voltak.
A munka közben azonban nem a bosszúság, hanem inkább az összefogás és a jó hangulat dominált. Több osztályközösség csapatépítőként is tekintett az akcióra,
Egy résztvevő pedagógus szerint talán éppen ez az akció egyik legfontosabb eredménye: a gyerekek megtapasztalhatják, mennyi munka van a hulladék összegyűjtésében, és hogy néz ki a természet, ha tele van mocsokkal. Remélhetőleg felnőttként ők már nem hagyják maguk után a szemetet.
A résztvevőket a munka végén a városháza főzőcsapata meleg ebéddel vendégelte meg a szabadidőparkban.
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