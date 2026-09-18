Rekord Gyergyószentmiklóson: soha ilyen sokan nem szedtek szemetet

Több mint ötszáz önkéntes ragadott kesztyűt és szemeteszsákot, hogy megtisztítsa Gyergyószentmiklós közterületeit és környékét. Ez rekord, soha ilyen sokan nem mozdultak meg itt ilyen ügyért. Huszonöt köbméter szeméttől szabadították meg a várost.

Gergely Imre 2026. szeptember 18., 18:002026. szeptember 18., 18:00

A Let’s Do It, Romania! országos kezdeményezéshez kapcsolódó akcióban idén rekordszámú résztvevő gyűjtötte a mások által eldobott hulladékot. A munka végére huszonöt köbméter szeméttől szabadították meg a várost és környékét. A városháza felhívására iskolai közösségek, civil szervezetek, intézmények és magánszemélyek egyaránt bekapcsolódtak a takarításba. Különösen nagy számban érkeztek a diákok: az összesen több mint ötszáz résztvevőből mintegy 470-en az iskolákból jöttek.

Fotó: Gyergyószentmiklós Önkormányzata

Len Emil alpolgármester köszönetet mondott mindenkinek, aki részt vett a munkában, ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy sajnálatos tény,

a szemetelők a felnőttek, akik után több száz gyermeknek kell összeszednie szemetet.

„Ez szomorú, de egyben felhívás is mindannyiunk számára, hogy vigyázzunk a környezetünkre, a tisztaságra” – hangsúlyozta az alpolgármester. Mint mondta, az ilyen akciók megszervezése és az összegyűlő hulladék elszállítása

a városnak pénzbe kerül, amit másra, például utak javítására is lehetne fordítani.

A takarítást több csoportba szerveződve végezték egyszerre több helyszínen, többek között a Gyilkostó felé vezető út mentén, a városbúl kivezető mezei utak mellett, a Békény-patak környékén, a Hóvirág utca, valamint a Kavicsbánya utca és a vasút környékén is.

Fotó: Gyergyószentmiklós Önkormányzata

Különösen sok és sokféle hulladék, szemétgóc várta az önkénteseket Tekerőpatak és Gyergyószentmiklós határánál, a Visszafolyó irányába eső területen. Emellett a vasút alatti Kavicsbánya utca környéke bizonyult a legszennyezettebb gócpontoknak. Az összegyűjtött hulladék között egyebek mellett kidobott ágy, régi televízió, gumiabroncsok, szőnyegek, háztartási gépek, és mindenféle rongyok is voltak. Hirdetés A munka közben azonban nem a bosszúság, hanem inkább az összefogás és a jó hangulat dominált. Több osztályközösség csapatépítőként is tekintett az akcióra,

a diákok pedig nem húzódoztak attól, hogy mások után takarítsanak.