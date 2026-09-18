Pert indított az üdülési csekkekért a Sanitas

A 800 lej értékű üdülési csekkeket tavaly nem kapták meg a megyei szociális és gyermekvédelmi igazgatóság alkalmazottai, ezért jogi útra terelte az ügyet az érdekvédelem. Képünk illusztráció
Fotó: Barabás Ákos
Beperelte a Sanitas szakszervezet Hargita megyei szervezete a megyei szociális és gyermekvédelmi igazgatóságot, mert a szociális ellátórendszer alkalmazottai nem kaptak üdülési csekkeket tavaly, miközben a törvény értelmében ez járt volna nekik.
Az egészségügyi, valamint a szociális ellátórendszerben dolgozók érdekeit képviselő Sanitas szakszervezet a Hargita megyei szociális és gyermekvédelmi igazgatóság alkalmazásában álló szakszervezeti tagok nevében indította meg a pert az üdülési jegyekért. Az első tárgyalás csütörtökön zajlott le a Hargita Megyei Törvényszéken – tájékoztatott Nyulas Emma, a Sanitas Hargita megyei szervezetének vezetője.
A 800 lej értékű üdülési csekkeket mindenhol megkapták az egészségügyi rendszerben, a pénzhiánnyal küszködő szociális és gyermekvédelmi igazgatóság alkalmazásában állók – tehát a gyermekotthonok, fogyatékkal élők és idősek bentlakásos otthonainak dolgozói, a hivatásos nevelőszülők, szociális munkások, pszichológusok stb. – viszont nem.
Az azt megelőző években ők is megkapták a belföldi turisztikai szolgáltatások megvásárlására szolgáló üdülési csekkeket, tavaly azonban már nem, ezért terelte jogi útra az ügyet a Sanitas, amelynek
Csak a szakszervezeti tagok nevében perelnek, csak erre van felhatalmazásuk, mások nevében nem folytathatják le a bírósági eljárást, mondta kérdésünkre Nyulas Emma.
A per mindenképpen több hónapig vagy akár egy évig is eltart majd – véli az érdekvédelmi tömörülés megyei szervezetének vezetője –, ugyanis
így a végleges ítélet a táblabíróságon születik majd meg.
Amint arról az elmúlt években többször írtunk, a megyei szociális és gyermekvédelmi igazgatóságok országszerte állandósult pénzhiánnyal küszködnek.
jórészt azért, mert nem megfelelők az igazgatóságok által elvégzett szolgáltatásoknak az államilag meghatározott árai, azaz a költségstandardok, amelyek alapján az állami finanszírozást kapják.
Emiatt az éves költségvetésük rendszerint a harmadik negyedévre kimerül, így történt ez tavaly is a Hargita megyei igazgatóság esetében.
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