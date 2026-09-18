Pert indított az üdülési csekkekért a Sanitas

Beperelte a Sanitas szakszervezet Hargita megyei szervezete a megyei szociális és gyermekvédelmi igazgatóságot, mert a szociális ellátórendszer alkalmazottai nem kaptak üdülési csekkeket tavaly, miközben a törvény értelmében ez járt volna nekik.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

Az egészségügyi, valamint a szociális ellátórendszerben dolgozók érdekeit képviselő Sanitas szakszervezet a Hargita megyei szociális és gyermekvédelmi igazgatóság alkalmazásában álló szakszervezeti tagok nevében indította meg a pert az üdülési jegyekért. Az első tárgyalás csütörtökön zajlott le a Hargita Megyei Törvényszéken – tájékoztatott Nyulas Emma, a Sanitas Hargita megyei szervezetének vezetője.

A 800 lej értékű üdülési csekkeket mindenhol megkapták az egészségügyi rendszerben, a pénzhiánnyal küszködő szociális és gyermekvédelmi igazgatóság alkalmazásában állók – tehát a gyermekotthonok, fogyatékkal élők és idősek bentlakásos otthonainak dolgozói, a hivatásos nevelőszülők, szociális munkások, pszichológusok stb. – viszont nem.

Hirdetés

Az azt megelőző években ők is megkapták a belföldi turisztikai szolgáltatások megvásárlására szolgáló üdülési csekkeket, tavaly azonban már nem, ezért terelte jogi útra az ügyet a Sanitas, amelynek