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Pert indított az üdülési csekkekért a Sanitas

A 800 lej értékű üdülési csekkeket tavaly nem kapták meg a megyei szociális és gyermekvédelmi igazgatóság alkalmazottai, ezért jogi útra terelte az ügyet az érdekvédelem

A 800 lej értékű üdülési csekkeket tavaly nem kapták meg a megyei szociális és gyermekvédelmi igazgatóság alkalmazottai, ezért jogi útra terelte az ügyet az érdekvédelem. Képünk illusztráció

Fotó: Barabás Ákos

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Beperelte a Sanitas szakszervezet Hargita megyei szervezete a megyei szociális és gyermekvédelmi igazgatóságot, mert a szociális ellátórendszer alkalmazottai nem kaptak üdülési csekkeket tavaly, miközben a törvény értelmében ez járt volna nekik.

Széchely István

2026. szeptember 18., 19:002026. szeptember 18., 19:00

Az egészségügyi, valamint a szociális ellátórendszerben dolgozók érdekeit képviselő Sanitas szakszervezet a Hargita megyei szociális és gyermekvédelmi igazgatóság alkalmazásában álló szakszervezeti tagok nevében indította meg a pert az üdülési jegyekért. Az első tárgyalás csütörtökön zajlott le a Hargita Megyei Törvényszéken – tájékoztatott Nyulas Emma, a Sanitas Hargita megyei szervezetének vezetője.

A 800 lej értékű üdülési csekkeket mindenhol megkapták az egészségügyi rendszerben, a pénzhiánnyal küszködő szociális és gyermekvédelmi igazgatóság alkalmazásában állók – tehát a gyermekotthonok, fogyatékkal élők és idősek bentlakásos otthonainak dolgozói, a hivatásos nevelőszülők, szociális munkások, pszichológusok stb. – viszont nem.

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Az azt megelőző években ők is megkapták a belföldi turisztikai szolgáltatások megvásárlására szolgáló üdülési csekkeket, tavaly azonban már nem, ezért terelte jogi útra az ügyet a Sanitas, amelynek

közel háromszáz tagja van a szociális ellátórendszerben.

Csak a szakszervezeti tagok nevében perelnek, csak erre van felhatalmazásuk, mások nevében nem folytathatják le a bírósági eljárást, mondta kérdésünkre Nyulas Emma.

A per mindenképpen több hónapig vagy akár egy évig is eltart majd – véli az érdekvédelmi tömörülés megyei szervezetének vezetője –, ugyanis

az alapfokú ítéletet, ha az a szakszervezetnek kedvez, mindig megfellebbezik az alperes intézmények,

így a végleges ítélet a táblabíróságon születik majd meg.

Állandósult pénzhiány az igazgatóságoknál

Amint arról az elmúlt években többször írtunk, a megyei szociális és gyermekvédelmi igazgatóságok országszerte állandósult pénzhiánnyal küszködnek.

Évről évre pénz nélkül maradnak nyár végére, őszre,

jórészt azért, mert nem megfelelők az igazgatóságok által elvégzett szolgáltatásoknak az államilag meghatározott árai, azaz a költségstandardok, amelyek alapján az állami finanszírozást kapják.

Emiatt az éves költségvetésük rendszerint a harmadik negyedévre kimerül, így történt ez tavaly is a Hargita megyei igazgatóság esetében.

Hargita megye Társadalom
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