Búcsút mondhatunk a pecsétnek? – megreformálnák a választások lebonyolítását

Fotó: Tuchiluș Alex
Az Állandó Választási Hatóság (AEP) jelentősen átalakítaná a romániai választások lebonyolítását: csökkentené a költségeket, egyszerűsítené a szavazóhelyiségek logisztikáját, megszüntetné a bélyegzők és matricák használatát, emellett a szavazólapokat beszkennelő intelligens urnákat is bevezetne – jelentette ki pénteken az intézmény elnöke.
Marosvásárhelyi sajtótájékoztatóján Adrian Țuțuianu közölte, hogy az AEP ősszel önkormányzatok bevonásával kísérleti programot indít új technológiák és egyszerűbb szavazási eljárások tesztelésére.
hosszabb távon pedig akár a szavazatokat is automatikusan összesíthetnék. Az AEP elnöke szerint
Az elektronikus személyi igazolványok elterjedésének köszönhetően az AEP a szavazást igazoló matricákat is megszüntetné. Egyszerűsítenék a jelenlegi, gyakran többoldalas szavazólapokat is:
a teljes jelöltlistákat pedig a szavazóhelyiségben tennék közzé – vázolta a terveket Țuțuianu.
Az intézményvezető szerint ez jelentősen csökkentené a nyomtatási és szervezési költségeket, és egyszerűbbé tenné a szavazatok összeszámlálását.
Az AEP emellett nagyobb hatáskört kérne a választások megszervezésében. Țuțuianu szerint
Reformálnák a mintegy 40 ezer tagot számláló választási szakértői testületet is, amelyből a szavazókörök elnökeit és helyetteseiket választják ki. Țuțuianu szerint a jelenlegi online vizsgarendszer nem méri megfelelően a felkészültséget, és a 2024-es választásokon sokan nem tudták megfelelően kezelni a választási eljárásokat.
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