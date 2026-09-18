Búcsút mondhatunk a pecsétnek? – megreformálnák a választások lebonyolítását

Az Állandó Választási Hatóság (AEP) jelentősen átalakítaná a romániai választások lebonyolítását: csökkentené a költségeket, egyszerűsítené a szavazóhelyiségek logisztikáját, megszüntetné a bélyegzők és matricák használatát, emellett a szavazólapokat beszkennelő intelligens urnákat is bevezetne – jelentette ki pénteken az intézmény elnöke.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

Marosvásárhelyi sajtótájékoztatóján Adrian Țuțuianu közölte, hogy az AEP ősszel önkormányzatok bevonásával kísérleti programot indít új technológiák és egyszerűbb szavazási eljárások tesztelésére.

Az elképzelések között szerepelnek olyan urnák bevezetése, amelyek szkenneléssel számolják meg a szavazólapokat,

hosszabb távon pedig akár a szavazatokat is automatikusan összesíthetnék. Az AEP elnöke szerint

a Votat feliratú pecsét helyett a választók tollal is megjelölhetnék opciójukat a szavazólapon.

Az elektronikus személyi igazolványok elterjedésének köszönhetően az AEP a szavazást igazoló matricákat is megszüntetné. Egyszerűsítenék a jelenlegi, gyakran többoldalas szavazólapokat is:

egyes választásokon elegendő lenne egyoldalas lapon feltüntetni a pártokat,

a teljes jelöltlistákat pedig a szavazóhelyiségben tennék közzé – vázolta a terveket Țuțuianu.

Hirdetés

Az intézményvezető szerint ez jelentősen csökkentené a nyomtatási és szervezési költségeket, és egyszerűbbé tenné a szavazatok összeszámlálását.

Az AEP emellett nagyobb hatáskört kérne a választások megszervezésében. Țuțuianu szerint