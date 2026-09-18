Lakásokba tört be, autóból lopott egy börtönből nemrég szabadult férfi

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Fotó: Olti Angyalka
Őrizetbe vettek egy 50 éves, Bákó megyei férfit, akit több kézdivásárhelyi lakásba való behatolással és autóból való lopással gyanúsítanak. A rendőrség szerint a férfi visszaeső bűnelkövető, és mindössze három hónapja szabadult a börtönből.
A Kovászna megyei rendőrség közleménye szerint augusztus 27-én egy kézdivásárhelyi nő jelentette, hogy egy ismeretlen személy
A Kovászna megyei ügyészség szerint a sértett tetten érte a gyanúsítottat, aki megijedt, és a lopott holmit hátrhagyva elmenekült a helyszínről.
Ugyanezen a napon egy másik helyi lakos is bejelentést tett, hogy előző éjszaka
A kézdivásárhelyi ügyészség felügyelete alatt folytatott nyomozás során a rendőrök azonosítottak egy 50 éves, Bákó megyei férfit, akit az esetek elkövetésével gyanúsítanak. A nyomozók azt is megállapították, hogy ugyanazon az augusztusi éjszakán
Az összegyűjtött bizonyítékok alapján a férfit őrizetbe vették, majd a bíróság jóváhagyta az ügyészség előzetes letartóztatásra vonatkozó indítványát. A gyanúsítottat a Kovászna megyei rendőrség előzetes letartóztatási központjába szállították.
A férfi visszaeső bűnelkövető, korábban már többször elítélték hasonló bűncselekmények miatt, és mindössze három hónapja szabadult a börtönből. A nyomozás az ügyészség felügyelete alatt folytatódik.
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