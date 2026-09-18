Lakásokba tört be, autóból lopott egy börtönből nemrég szabadult férfi

Őrizetbe vettek egy 50 éves, Bákó megyei férfit, akit több kézdivásárhelyi lakásba való behatolással és autóból való lopással gyanúsítanak. A rendőrség szerint a férfi visszaeső bűnelkövető, és mindössze három hónapja szabadult a börtönből.

Hajnal Csilla 2026. szeptember 18., 20:012026. szeptember 18., 20:01

A Kovászna megyei rendőrség közleménye szerint augusztus 27-én egy kézdivásárhelyi nő jelentette, hogy egy ismeretlen személy

jogtalanul behatolt a lakásába, és onnan megpróbált ellopni egy táskát.

A Kovászna megyei ügyészség szerint a sértett tetten érte a gyanúsítottat, aki megijedt, és a lopott holmit hátrhagyva elmenekült a helyszínről. Hirdetés Ugyanezen a napon egy másik helyi lakos is bejelentést tett, hogy előző éjszaka

egy ismeretlen férfi bejutott az udvarára, és megpróbált bemenni a házába is.

A kézdivásárhelyi ügyészség felügyelete alatt folytatott nyomozás során a rendőrök azonosítottak egy 50 éves, Bákó megyei férfit, akit az esetek elkövetésével gyanúsítanak. A nyomozók azt is megállapították, hogy ugyanazon az augusztusi éjszakán

a férfi egy nyitva hagyott, leparkolt autóból is értékeket lopott el.