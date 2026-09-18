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Vetró András szobrászművész nem tud tétlenül ülni

Készül a szobor a Bálványosi Art Camp hétvégi kiállítására

Készül a szobor a Bálványosi Art Camp hétvégi kiállítására

Fotó: Kocsis Károly

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Gróf Mikó Imrét ábrázoló, eredetileg Kovásznára szánt alkotását a minap leplezték le Budapesten, közben városának is ajándékozott munkát. Vetró András azt mondja, nem tud tétlenül ülni, most éppen a Bálványosi Art Camp hétvégi kiállítására készül.

Kocsis Károly

2026. szeptember 18., 20:232026. szeptember 18., 20:23

Az egy hónap múlva 78. életévébe lépő Vetró András minden nap bemegy a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Ház mögötti műtermébe, és szinte reggeltől estig lelkesedéssel dolgozik. Egyik új, gróf Mikó Imre arcmását megformázó

munkáját a napokban avatták fel a budapesti Magyar Vasúttörténeti Parkban.

A dombormű elkészítését dr. Lepp-Gazdag József, Mikó Imre életművének és emlékezetének elkötelezett ápolója kezdeményezte. A Kovásznához családi szálakkal kötődő nyugalmazott sebész főorvos évek óta foglalkozik az „Erdély Széchenyijeként” emlegetett államférfi örökségével, a fürdőváros Iskola utcai Janka-lakjában Mikó Imre-emlékszobát is berendezett, amelyet a tavalyi kovásznai városnapokon nyitottak meg a nagyközönség számára.

Többszörös kötődés Széchenyihez

Az eredeti elképzelés szerint gróf Mikó Imre is Kovásznán kapott volna helyet, az ottani művelődési ház külső falán található, ugyancsak Vetró András alkotta Széchenyi-ábrázolás mellett, ám ilyen-olyan okokból kifolyólag végül a budapesti Magyar Vasúttörténeti Parkba került.

Vetró András minden nap bemegy a műtermébe Galéria

Vetró András minden nap bemegy a műtermébe

Fotó: Kocsis Károly

Megfelelő környezet ez is a számára, hiszen a zabolai születésű államférfi tevékenységének egyik fontos területét éppen Magyarország közlekedésének fejlesztése képezte, különös tekintettel a kiegyezés évéig hiányzó erdélyi vasutakra. 1867 és 1870 között közmunka- és közlekedésügyi miniszterként meghatározó szerepet játszott a magyar állami vasút megszervezésében, továbbfejlesztve a Batthyány-kormány közmunka- és közlekedésügyi minisztere, Széchenyi István vasúti koncepcióját.

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A megrendelő fizette ki a művész munkáját, az öntést és a hozzá tartozó márványtáblát is. Vetró számára Mikó Imre megformálása nem egyszerű másolási feladatot jelentett, a munkához elsősorban a fennmaradt festményeket, portrékat tanulmányozta, de az államférfi életútjába is beleásta magát.

Idézet
„Egy történelmi személyiséget is újra lehet, és újra is kell teremteni, nem elegendő valamelyik korabeli képmást egyszerűen átültetni a szobrászat nyelvére. Korszerűen, újonnan kell megcsinálni, de ő maradjon”

– magyarázza.

A Magyar Vasóttörténeti Parkban felavatott gróf Mikó Imre-dombormű Galéria

A Magyar Vasóttörténeti Parkban felavatott gróf Mikó Imre-dombormű

Fotó: Vetró András személyes archívuma

Anyaság a városi kórháznak

Miközben egyik munkáját Budapesten leplezték le, Vetró András Kézdivásárhelynek is ajándékozott egy szobrot. Ennek története egészen személyes. „Sokszor feküdtem a kórházban, és valahol egyfajta köszönetnek szántam azoknak az orvosoknak, akik engem kezeltek” – mondja lapunknak a képzőművész, akit már

első látásra megragadott a régi poliklinika és az új épületszárny között kialakított keskeny, felül nyitott felület.

Ez építészeti megfontolásból tervezték így, miután a kis tér természetes fényt enged az egyébként sötét előcsarnokba. „Annyira megbabonázott a hely, hogy azt mondtam: ide szobor kell” – meséli. Mindazonáltal a témaválasztás sem véletlen, hiszen értelmezésében az anyaság az emberi élet kezdetét, a születést idézi meg, így a fából készült alkotás jobb helyre nem is kerülhetett volna, mint egy szülészetet magába foglaló gyógyító intézménybe.

Az anyaság-szobor méltó helyére került a kézdivásárhelyi kórházban Galéria

Az anyaság-szobor méltó helyére került a kézdivásárhelyi kórházban

Fotó: Vetró András személyes archívuma

Egy másik, ugyancsak anyaság-témájú szobor most formálódik a kezei között. Ez tulajdonképpen a jelenleg zajló, Hegedűs Ferenc vállalkozó, valamint a Szarvadi-Téglás házaspár, Zsuzsa és Loránd által 2010-ben alapított Bálványosi Art Camp égisze alatt készül.

Vetró András ugyan nem tud minden nap ott lenni a Bálványos Resortban, de bízik abban, hogy a 15. művésztábor hétvégi záró kiállítására művét befejezi. Mert amiként elköszönésképpen megjegyezi: „nem tudok tétlenül ülni.”

Háromszék Művészet
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