Jelenteniük kell a tanároknak az iskolai erőszak minden esetét a segélyhívó számon

A Maros megyei oktatásról, az iskolák biztonságáról és az igazgatói versenyvizsgáról is beszéltek a héten azon a gyűlésen, ahol a megye oktatási intézményeinek és a tanfelügyelőségnek a vezetői, illetve a rendőrség képviselői is jelen voltak.

Hajnal Csilla 2026. szeptember 18., 21:002026. szeptember 18., 21:00 2026. szeptember 18., 21:292026. szeptember 18., 21:29

A marosvásárhelyi Európa Általános Iskola dísztermében szervezték meg a gyűlést, amelyen a Maros megyei rendőrség több képviselője is ott volt a héten, és bemutatták azokat az intézkedéseket, amelyeket az intézményvezetőknek figyelembe kell venniük a biztonságos légkör megteremtése érdekében. Így például a rendőrök felhívták a figyelmet arra, hogy

minden, erőszakkal kapcsolatos esetet jelenteniük kell a tanároknak

az 112-es segélyhívó telefonszámon. Két iskolával kevesebb a névjegyzékben A gyűlés első napirendi pontjaként Paula-Maria Dărăban, megyei főtanfelügyelő bemutatta a Maros megyei oktatás 2025–2026-os tanév helyzetéről szóló jelentést, amelyet teljes terjedelmében hamarosan közzétesznek a Maros megyei tanfelügyelőség honlapján is.

Paula-Maria Dărăban, megyei főtanfelügyelő mutatta be a Maros megyei oktatás 2025–2026-os tanév helyzetéről szóló jelentést Fotó: Haáz Vince

Ebből többek között az is kiderül, hogy az idei tanévben két iskola szűnt meg jogi személyként létezni, tehát míg tavaly 602 tanintézménye volt a megyének, addig idén 600 van – ebből 25 magániskola. A marosszentgyörgyi bölcsődét összevonták a helyi iskolával, illetve a marosvásárhelyi Aurel Persu Szakközépiskola a Gheorghe Șincai Szakközépiskola része lett.

A diákok létszáma nem csökkent a tavalyhoz képest,

idén 86.616 tanulója van a megyének. De a jelentés arra is kitér, hogy milyen infrastrukturális fejlesztések voltak a megye iskoláiban, óvodáiban, így például az is szerepel benne, hogy hét tanintézménynek még mindig csak kinti mosdója van. Mint megírtuk, hat éve még 13 ilyen iskola volt a megyében.

Antal Levente Mihály, Maros megye helyettes-főtanfelügyelője Fotó: Haáz Vince

A találkozó másik fontos napirendi pontja a tanintézmények igazgatói és igazgatóhelyettesi állásaira kiírt versenyvizsga szervezésének és lebonyolításának módszertana volt. A főtanfelügyelő bátorította a jelenlévőket, hogy jelentkezzenek időben a vizsgára. Hirdetés Akárcsak Antal Levente Mihály helyettes-főtanfelügyelő, aki elismerve az iskolavezetők eddigi munkáját, arra biztatta őket, hogy ne hagyják utolsó percre az iskolavezetői vizsgára való jelentkezést (október 2-áig lehet jelentkezeni – szerk. megj.). A helyettes-főtantelügyelő a kilencedikesek különleges helyzetére is kitért: ők azok, akiknek

még nincsenek nyomtatott tankönyveik az elhúzódó licitek miatt,

hiszen ők új tanterv szerint tanulnak az idei tanévtől. Nem kell szégyellni segítséget kérni a diákoktól Paula-Maria Dărăban felhívta arra is a figyelmet, hogy a megye elszigetelt falvaiban valóban kevés a szakképzett tanár, és arra kérte a jelenlévőket, hogy írásban jelezzék a tanfelügyelőségnek, hogy hol vannak gondok. Továbbá figyeljenek az iskolavezetők arra, hogy minél kevesebb olyan osztály induljon, ahol az elvárt létszám alatt vannak a diákok – ilyen esetben össze kell vonni osztályokat – fejtette ki a főtanfelügyelő.

Fotó: Haáz Vince

De arra is felhívta a figyelmüket, hogy a pedagógusok használják az osztályokban lévő okostáblákat, ha pedig nem értenek hozzá, kérjenek segítséget a kollégáktól, de

az sem szégyen, ha a diákok segítenek megmutatni ezeknek a használatát

– tette hozzá a főtanfelügyelő. A gyűlésen végül Fodor József, a Maros Megyei Pedagógusok Házának igazgatója bemutatta az idei tanévre szóló továbbképzési kínálatot is a pedagógusok számára.

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince