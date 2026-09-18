Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Jelenteniük kell a tanároknak az iskolai erőszak minden esetét a segélyhívó számon

Maros megye iskolavezetői, tanfelügyelői és a rendőrség képviselői találkoztak szerdán • Fotó: Haáz Vince

Maros megye iskolavezetői, tanfelügyelői és a rendőrség képviselői találkoztak szerdán

Fotó: Haáz Vince

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A Maros megyei oktatásról, az iskolák biztonságáról és az igazgatói versenyvizsgáról is beszéltek a héten azon a gyűlésen, ahol a megye oktatási intézményeinek és a tanfelügyelőségnek a vezetői, illetve a rendőrség képviselői is jelen voltak.

Hajnal Csilla

2026. szeptember 18., 21:002026. szeptember 18., 21:00

2026. szeptember 18., 21:292026. szeptember 18., 21:29

A marosvásárhelyi Európa Általános Iskola dísztermében szervezték meg a gyűlést, amelyen a Maros megyei rendőrség több képviselője is ott volt a héten, és bemutatták azokat az intézkedéseket, amelyeket az intézményvezetőknek figyelembe kell venniük a biztonságos légkör megteremtése érdekében. Így például a rendőrök felhívták a figyelmet arra, hogy

minden, erőszakkal kapcsolatos esetet jelenteniük kell a tanároknak

az 112-es segélyhívó telefonszámon.

Két iskolával kevesebb a névjegyzékben

A gyűlés első napirendi pontjaként Paula-Maria Dărăban, megyei főtanfelügyelő bemutatta a Maros megyei oktatás 2025–2026-os tanév helyzetéről szóló jelentést, amelyet teljes terjedelmében hamarosan közzétesznek a Maros megyei tanfelügyelőség honlapján is.

Paula-Maria Dărăban, megyei főtanfelügyelő mutatta be a Maros megyei oktatás 2025–2026-os tanév helyzetéről szóló jelentést • Fotó: Haáz Vince Galéria

Paula-Maria Dărăban, megyei főtanfelügyelő mutatta be a Maros megyei oktatás 2025–2026-os tanév helyzetéről szóló jelentést

Fotó: Haáz Vince

Ebből többek között az is kiderül, hogy az idei tanévben két iskola szűnt meg jogi személyként létezni, tehát míg tavaly 602 tanintézménye volt a megyének, addig idén 600 van – ebből 25 magániskola. A marosszentgyörgyi bölcsődét összevonták a helyi iskolával, illetve a marosvásárhelyi Aurel Persu Szakközépiskola a Gheorghe Șincai Szakközépiskola része lett.

A diákok létszáma nem csökkent a tavalyhoz képest,

idén 86.616 tanulója van a megyének. De a jelentés arra is kitér, hogy milyen infrastrukturális fejlesztések voltak a megye iskoláiban, óvodáiban, így például az is szerepel benne, hogy hét tanintézménynek még mindig csak kinti mosdója van. Mint megírtuk, hat éve még 13 ilyen iskola volt a megyében.

Antal Levente Mihály, Maros megye helyettes-főtanfelügyelője • Fotó: Haáz Vince Galéria

Antal Levente Mihály, Maros megye helyettes-főtanfelügyelője

Fotó: Haáz Vince

A találkozó másik fontos napirendi pontja a tanintézmények igazgatói és igazgatóhelyettesi állásaira kiírt versenyvizsga szervezésének és lebonyolításának módszertana volt. A főtanfelügyelő bátorította a jelenlévőket, hogy jelentkezzenek időben a vizsgára.

Hirdetés

Akárcsak Antal Levente Mihály helyettes-főtanfelügyelő, aki elismerve az iskolavezetők eddigi munkáját, arra biztatta őket, hogy ne hagyják utolsó percre az iskolavezetői vizsgára való jelentkezést (október 2-áig lehet jelentkezeni – szerk. megj.). A helyettes-főtantelügyelő a kilencedikesek különleges helyzetére is kitért: ők azok, akiknek

még nincsenek nyomtatott tankönyveik az elhúzódó licitek miatt,

hiszen ők új tanterv szerint tanulnak az idei tanévtől.

Nem kell szégyellni segítséget kérni a diákoktól

Paula-Maria Dărăban felhívta arra is a figyelmet, hogy a megye elszigetelt falvaiban valóban kevés a szakképzett tanár, és arra kérte a jelenlévőket, hogy írásban jelezzék a tanfelügyelőségnek, hogy hol vannak gondok.

Továbbá figyeljenek az iskolavezetők arra, hogy minél kevesebb olyan osztály induljon, ahol az elvárt létszám alatt vannak a diákok – ilyen esetben össze kell vonni osztályokat – fejtette ki a főtanfelügyelő.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

De arra is felhívta a figyelmüket, hogy a pedagógusok használják az osztályokban lévő okostáblákat, ha pedig nem értenek hozzá, kérjenek segítséget a kollégáktól, de

az sem szégyen, ha a diákok segítenek megmutatni ezeknek a használatát

– tette hozzá a főtanfelügyelő.

A gyűlésen végül Fodor József, a Maros Megyei Pedagógusok Házának igazgatója bemutatta az idei tanévre szóló továbbképzési kínálatot is a pedagógusok számára.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

Marosszék Oktatás
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Palackvisszaváltás után hetekig várnak a pénzükre – válaszolt a szolgáltató
Mi történik Csíkszeredában? Példátlan hőmérsékletugrást mérnek pénteken
Kikerült a román válogatott keretéből Marius Corbu
Wass Albertnek nézték a „Vándor székelyt”, a bíróság elrendelte az eltávolítását
Korábbi játékosai jelenthetik a legnagyobb veszélyt a Sepsi OSK-ra
Katie Zejdlik: A csontvázak nagyon sok mindent elárulhatnak
Palackvisszaváltás után hetekig várnak a pénzükre – válaszolt a szolgáltató
Székelyhon

Palackvisszaváltás után hetekig várnak a pénzükre – válaszolt a szolgáltató
Mi történik Csíkszeredában? Példátlan hőmérsékletugrást mérnek pénteken
Székelyhon

Mi történik Csíkszeredában? Példátlan hőmérsékletugrást mérnek pénteken
Kikerült a román válogatott keretéből Marius Corbu
Székely Sport

Kikerült a román válogatott keretéből Marius Corbu
Wass Albertnek nézték a „Vándor székelyt”, a bíróság elrendelte az eltávolítását
Krónika

Wass Albertnek nézték a „Vándor székelyt”, a bíróság elrendelte az eltávolítását
Korábbi játékosai jelenthetik a legnagyobb veszélyt a Sepsi OSK-ra
Székely Sport

Korábbi játékosai jelenthetik a legnagyobb veszélyt a Sepsi OSK-ra
Katie Zejdlik: A csontvázak nagyon sok mindent elárulhatnak
Nőileg

Katie Zejdlik: A csontvázak nagyon sok mindent elárulhatnak
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. szeptember 18., péntek

Házkutatások, bírságok, lefoglalások – razziát tartottak Segesvár környékén

Nagyszabású ellenőrző akciót tartott a Segesvár melletti Szásznádas, Cikmántor, Dános és Keménynagyszőlős településeken pénteken a Maros megyei rendőrség. Több bírságot szabtak ki, jogosítványt vontak be, egy embert pedig börtönbe szállítottak.

Házkutatások, bírságok, lefoglalások – razziát tartottak Segesvár környékén
Házkutatások, bírságok, lefoglalások – razziát tartottak Segesvár környékén
2026. szeptember 18., péntek

Házkutatások, bírságok, lefoglalások – razziát tartottak Segesvár környékén
Hirdetés
2026. szeptember 18., péntek

Több száz liter gázolajat lopott, és sokáig azt hitte, megúszhatja, de tévedett

Öt házkutatást tartottak pénteken Dicsőszentmártonban és Gernyeszegen egy minősített lopás miatt indult nyomozás keretében, egy 27 éves férfit őrizetbe vettek.

Több száz liter gázolajat lopott, és sokáig azt hitte, megúszhatja, de tévedett
Több száz liter gázolajat lopott, és sokáig azt hitte, megúszhatja, de tévedett
2026. szeptember 18., péntek

Több száz liter gázolajat lopott, és sokáig azt hitte, megúszhatja, de tévedett
2026. szeptember 18., péntek

Üres a SMURD számlája, kölcsöngyógyszerekkel kezelik a betegeket

Az összeomlás szélén van a sürgősségi betegellátás Marosvásárhelyen: a rohammentő-szolgálat (SMURD) számlája üres, kölcsönkért gyógyszerekkel és anyagokkal látják el a betegeket. Év végéig 7,5 millió lejre lenne szükségük a működés biztosításához.

Üres a SMURD számlája, kölcsöngyógyszerekkel kezelik a betegeket
Üres a SMURD számlája, kölcsöngyógyszerekkel kezelik a betegeket
2026. szeptember 18., péntek

Üres a SMURD számlája, kölcsöngyógyszerekkel kezelik a betegeket
2026. szeptember 17., csütörtök

Kerékpáros felvonulás és adománygyűjtés

Hétvégén szervezik meg Marosvásárhelyen a hagyományos Bikeathont, amely a város egyik legnagyobb kerékpáros és adománygyűjtő eseménye.

Kerékpáros felvonulás és adománygyűjtés
Kerékpáros felvonulás és adománygyűjtés
2026. szeptember 17., csütörtök

Kerékpáros felvonulás és adománygyűjtés
Hirdetés
2026. szeptember 17., csütörtök

Online alkotótábor fogyatékkal élőknek

Fogyatékkal élő, rajzolni, festeni, fotózni, szobrászkodni szerető vagy másféle alkotásokat készítő személyek jelentkezését várják a HIFA-Románia Egyesület online alkotótáborába.

Online alkotótábor fogyatékkal élőknek
Online alkotótábor fogyatékkal élőknek
2026. szeptember 17., csütörtök

Online alkotótábor fogyatékkal élőknek
2026. szeptember 17., csütörtök

Majdnem másfél évnyi minimálbér-keresetre büntették a törvényszegőt, aki patakmederbe dobta a matracokat

Hetvenötezer lejes pénzbírságot rótt ki csütörtökön a marosvásárhelyi helyi rendőrség két, tetten ért szemetelőre.

Majdnem másfél évnyi minimálbér-keresetre büntették a törvényszegőt, aki patakmederbe dobta a matracokat
Majdnem másfél évnyi minimálbér-keresetre büntették a törvényszegőt, aki patakmederbe dobta a matracokat
2026. szeptember 17., csütörtök

Majdnem másfél évnyi minimálbér-keresetre büntették a törvényszegőt, aki patakmederbe dobta a matracokat
2026. szeptember 16., szerda

Ingyenes a buszozás a diákoknak, de az ügyintézés még a múlt századot idézi

Ingyenes ugyan a tömegközlekedés a diákoknak és egyetemistáknak Marosvásárhelyen, a bérlet kiváltásához mégis iskolai igazolásra, személyes ügyintézésre és sorban állásra van szükség. Az illetékesek szerint az online megoldásra egyelőre még várni kell.

Ingyenes a buszozás a diákoknak, de az ügyintézés még a múlt századot idézi
Ingyenes a buszozás a diákoknak, de az ügyintézés még a múlt századot idézi
2026. szeptember 16., szerda

Ingyenes a buszozás a diákoknak, de az ügyintézés még a múlt századot idézi
Hirdetés
2026. szeptember 16., szerda

Vízelzárás Marosvásárhely és Dicsőszentmárton több utcájában

Az elosztóhálózaton végzett munkálatok miatt szeptember 17-én, csütörtökön várhatóan 8 és 16 óra között szünetel az ivóvíz-szolgáltatás Marosvásárhely több utcájában. Dicsőszentmártonban csütörtökök reggelig folytatódik a szerdán megkezdett munka.

Vízelzárás Marosvásárhely és Dicsőszentmárton több utcájában
Vízelzárás Marosvásárhely és Dicsőszentmárton több utcájában
2026. szeptember 16., szerda

Vízelzárás Marosvásárhely és Dicsőszentmárton több utcájában
2026. szeptember 16., szerda

Ma éjjel újabb rovarirtást végeznek Marosvásárhelyen

Amennyiben az időjárási körülmények lehetővé teszik, újabb rovarirtási akciót végeznek Marosvásárhely teljes területén. A munkálatokat ma éjszaka, 22 és 3 óra között végzik.

Ma éjjel újabb rovarirtást végeznek Marosvásárhelyen
Ma éjjel újabb rovarirtást végeznek Marosvásárhelyen
2026. szeptember 16., szerda

Ma éjjel újabb rovarirtást végeznek Marosvásárhelyen
2026. szeptember 16., szerda

Tizennyolcmillió lejjel drágult a szovátai akvapark

Nőtt a Szovátára tervezett akvapark megépítésének költsége, ezért a Maros Megyei Tanács rendkívüli ülésen szavazott újra a beruházásról. Az elfogadott határozat szerint a megye hozzájárulása több mint 68 millió lejre emelkedik.

Tizennyolcmillió lejjel drágult a szovátai akvapark
Tizennyolcmillió lejjel drágult a szovátai akvapark
2026. szeptember 16., szerda

Tizennyolcmillió lejjel drágult a szovátai akvapark
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!