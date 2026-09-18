Házkutatások, bírságok, lefoglalások – razziát tartottak Segesvár környékén

Fotó: Maros megyei rendőrség
Nagyszabású ellenőrző akciót tartott a Segesvár melletti Szásznádas, Cikmántor, Dános és Keménynagyszőlős településeken pénteken a Maros megyei rendőrség. Több bírságot szabtak ki, jogosítványt vontak be, egy embert pedig börtönbe szállítottak.
A Maros megyei rendőrség a gazdasági bűnözés elleni, bűnügyi, közrendvédelmi és állatvédelmi osztály bevonásával, a segesvári helyi rendőrökkel és csendőrökkel közösen tartott razziát pénteken Segesvár környékén. Az akció célja a bűncselekmények és szabálysértések megelőzése, a közúti közlekedésbiztonság növelése, valamint az állatvédelmi és az erdészeti-gazdasági jogszabályok betartásának ellenőrzése volt.
Az akció eredményeként három házkutatást tartottak, amelyek során
A rendőrök 168 személyt igazoltattak, 77 járművet ellenőriztek, és 35 alkoholszondás tesztet végeztek.
Az öt ellenőrzött cég közül kettőt megbírságoltak, és több mint 1000 lej „feketén” szerzett pénzt koboztak el tőlük. Egy önkormányzatnál a kóbor kutyák kezelését vizsgálták, ennek nyomán öt bírságot szabtak ki, összesen 3000 lej értékben.
emellett egy további, 2000 lejes bírságot is kiszabtak. Az erdészeti ellenőrzés során pedig 11 köbméter, mintegy 2300 lej értékű faanyagot koboztak el.
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