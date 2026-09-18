Házkutatások, bírságok, lefoglalások – razziát tartottak Segesvár környékén

Nagyszabású ellenőrző akciót tartott a Segesvár melletti Szásznádas, Cikmántor, Dános és Keménynagyszőlős településeken pénteken a Maros megyei rendőrség. Több bírságot szabtak ki, jogosítványt vontak be, egy embert pedig börtönbe szállítottak.

Székelyhon 2026. szeptember 18., 18:432026. szeptember 18., 18:43

A Maros megyei rendőrség a gazdasági bűnözés elleni, bűnügyi, közrendvédelmi és állatvédelmi osztály bevonásával, a segesvári helyi rendőrökkel és csendőrökkel közösen tartott razziát pénteken Segesvár környékén. Az akció célja a bűncselekmények és szabálysértések megelőzése, a közúti közlekedésbiztonság növelése, valamint az állatvédelmi és az erdészeti-gazdasági jogszabályok betartásának ellenőrzése volt. Hirdetés Az akció eredményeként három házkutatást tartottak, amelyek során

lefoglaltak egy gépkocsit, három mobiltelefont és egy rendszámtáblát, emellett egy jogosítvány nélküli sofőrt is elkaptak.

A rendőrök 168 személyt igazoltattak, 77 járművet ellenőriztek, és 35 alkoholszondás tesztet végeztek.

Elfogtak egy személyt, akit a marosvásárhelyi börtönbe szállították.

Az öt ellenőrzött cég közül kettőt megbírságoltak, és több mint 1000 lej „feketén” szerzett pénzt koboztak el tőlük. Egy önkormányzatnál a kóbor kutyák kezelését vizsgálták, ennek nyomán öt bírságot szabtak ki, összesen 3000 lej értékben.

Közlekedési szabálysértésekért 14 bírságot adtak, összesen több mint 8400 lej értékben,