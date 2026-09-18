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Házkutatások, bírságok, lefoglalások – razziát tartottak Segesvár környékén

• Fotó: Maros megyei rendőrség

Fotó: Maros megyei rendőrség

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Nagyszabású ellenőrző akciót tartott a Segesvár melletti Szásznádas, Cikmántor, Dános és Keménynagyszőlős településeken pénteken a Maros megyei rendőrség. Több bírságot szabtak ki, jogosítványt vontak be, egy embert pedig börtönbe szállítottak.

Székelyhon

2026. szeptember 18., 18:432026. szeptember 18., 18:43

A Maros megyei rendőrség a gazdasági bűnözés elleni, bűnügyi, közrendvédelmi és állatvédelmi osztály bevonásával, a segesvári helyi rendőrökkel és csendőrökkel közösen tartott razziát pénteken Segesvár környékén. Az akció célja a bűncselekmények és szabálysértések megelőzése, a közúti közlekedésbiztonság növelése, valamint az állatvédelmi és az erdészeti-gazdasági jogszabályok betartásának ellenőrzése volt.

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Az akció eredményeként három házkutatást tartottak, amelyek során

lefoglaltak egy gépkocsit, három mobiltelefont és egy rendszámtáblát, emellett egy jogosítvány nélküli sofőrt is elkaptak.

A rendőrök 168 személyt igazoltattak, 77 járművet ellenőriztek, és 35 alkoholszondás tesztet végeztek.

Elfogtak egy személyt, akit a marosvásárhelyi börtönbe szállították.

Az öt ellenőrzött cég közül kettőt megbírságoltak, és több mint 1000 lej „feketén” szerzett pénzt koboztak el tőlük. Egy önkormányzatnál a kóbor kutyák kezelését vizsgálták, ennek nyomán öt bírságot szabtak ki, összesen 3000 lej értékben.

Közlekedési szabálysértésekért 14 bírságot adtak, összesen több mint 8400 lej értékben,

emellett egy további, 2000 lejes bírságot is kiszabtak. Az erdészeti ellenőrzés során pedig 11 köbméter, mintegy 2300 lej értékű faanyagot koboztak el.

Marosszék Rendőrség
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