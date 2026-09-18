A nyugdíjpénztár szerint nincs bizonyíték arra, hogy 2,2 millió nyugdíjat rosszul számoltak ki

Az Országos Nyugdíjpénztár (CNPP) szerint a Számvevőszék 2024-es pénzügyi ellenőrzésének eredményeiből nem következik, hogy 2,2 millió nyugdíjat bizonyítottan rosszul számoltak ki.

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Az intézmény pénteki közleménye szerint – melyet az Agerpres idéz – az audit bizonyos megállapításai csupán mintavételen és statisztikai becslésen alapulnak, azaz nem vizsgáltak meg külön-külön minden egyes aktát.

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A CNPP hangsúlyozta: azt, hogy valóban történt-e hiba, és ha igen, mekkora összegről van szó, csak a nyugdíjazási dokumentumok egyenkénti ellenőrzésével lehet pontosan megállapítani.

A nyugdíjpénztár közölte azt is, hogy kivizsgálják a számvevőszéki ellenőrök által jelzett összes esetet.

Ha túlfizetést állapítanak meg, a jogszabályok értelmében a többletet visszakövetelik,

ha viszont a nyugdíjas a neki járónál kevesebb pénzt kapott, kifizetik neki a különbözetet.

A Számvevőszék a 2024-ben újraszámolt öregségi nyugdíjaknál mintegy 71,1 millió lejes túlfizetést és 230,4 millió lejes alulfizetést becsült. Ezek a becslések azonban mindössze kilenc-kilenc konkrétan azonosított szabálytalan eset extrapolálásából származnak.