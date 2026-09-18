Meghatározta az iskolai ösztöndíjak összegét a kormány

Fotó: Borbély Fanni
A szociális ösztöndíjakat továbbra is egész évben, a vakációk idején is folyósítják, míg a tanulmányi és a szakoktatási ösztöndíjak az oktatási időszakra, illetve egyes vizsgafelkészítési időszakokra járnak – döntött pénteki ülésén a kormány.
A 2026–2027-es tanévben az állami közoktatásban tanuló nappali tagozatos diákok havi 450 lejes tanulmányi, 300 lejes szociális, illetve 300 lejes szakoktatási ösztöndíjat kaphatnak. A kiskorú anyák támogatása havi 700 lej lesz.
A tanulmányi ösztöndíj az általános iskola felső tagozatán, a középiskolában és a szakoktatásban tanulóknak járhat,
a szociális ösztöndíj az elemi, általános, közép- és szakoktatásban részt vevőknek,
a szakoktatási ösztöndíj pedig a szak- és duális képzésben tanulóknak.
A kormány közleménye szerint az ösztöndíjrendszer célja a jó tanulmányi eredmények jutalmazása, a hátrányos helyzetű tanulók támogatása, az iskolaelhagyás megelőzése, valamint a szak- és duális képzés ösztönzése – írja az Agerpres.
Az Állandó Választási Hatóság jelentősen átalakítaná a romániai választások lebonyolítását: csökkentené a költségeket, egyszerűsítené a szavazóhelyiségek logisztikáját, megszüntetné a bélyegzők és matricák használatát, és intelligens urnákat is bevezetne.
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Siegfried Mureşan Nicușor Dan elnök harmadik miniszterelnök-jelöltje. A 45 éves politikus az Európai Néppárt (EPP), illetve az Európai Parlament néppárti frakciójának alelnöke.
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