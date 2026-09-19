Nicușor Dan a közös dróngyártás felgyorsításáról tárgyalt Volodimir Zelenszkijjel

Nicușor Dan román államfő és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken a SAFE-program keretében tervezett közös dróngyártás felgyorsításáról tárgyalt.

Székelyhon 2026. szeptember 19., 09:562026. szeptember 19., 09:56 2026. szeptember 19., 09:562026. szeptember 19., 09:56

A megbeszélést az Ivano-Frankivszk megyei Kárpáti Integrációs Kezdeményezés csúcstalálkozójának keretében tartották – tudósít az Agerpres. Hirdetés Nicușor Dan a találkozó után elmondta, hogy a SAFE-programban

200 millió eurót irányoztak elő drónokra, és Zelenszkijjel arról egyeztettek, hogyan lehetne ezt az összeget minél gyorsabban konkrét eszközökre fordítani.