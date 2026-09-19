Románia leminősítésre számíthat, ha a politikai válság elhúzódik

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Fotó: Orbán Orsolya
Románia versenyt fut az idővel, hogy államadósság-besorolása ne kerüljön a befektetésre nem ajánlott, úgynevezett bóvli kategóriába, az elhúzódó politikai válság ugyanis veszélyezteti a költségvetési politika hitelességét.
Ezt jelentette ki pénteken a Bloombergnek Malgorzata Krzywicka, a Fitch Ratings elemzője.
A hitelminősítő következő romániai felülvizsgálata 2027 januárjában esedékes – számol be az Agerpres.
Krzywicka szerint a következő értékekésnél kulcsfontosságú lesz, hogy a bukaresti kormány képes-e tovább csökkenteni a költségvetési hiányt, illetve hiteles 2027-es költségvetést bemutatni.
„Minél tovább tart a válság működőképes kormány nélkül, annál inkább megkérdőjeleződik a költségvetési politika kiszámíthatósága, valamint a szükséges kiigazítások végrehajtása” – hangsúlyozta a Fitch elemzője.
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A Bloomberg szerint egy újabb sikertelen kormányalakítás közelebb vinné az országot az előre hozott választásokhoz, meghosszabbítaná a bizonytalanságot, és növelné a költségvetési, illetve hitelminősítési kockázatokat.
Krzywicka szerint a politikai válság elhúzódásával hétről hétre nehezebb lesz megőrizni a jelenlegi hitelminősítést.
– jelentette ki az elemző.
A Fitch számításai szerint Romániának középtávon
A hitelminősítő 2026-ra jelenleg a GDP 5,9 százalékának megfelelő hiánnyal számol, ami alacsonyabb a kormány 6,2 százalékos deficitcéljánál.
A Fitch szerint a következő években az adóbehajtás javítása lehet a hiánycsökkentés egyik legfontosabb eszköze, mert a már végrehajtott megszorítások után a kiadási oldalon korlátozott a további mozgástér.
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