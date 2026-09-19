Románia leminősítésre számíthat, ha a politikai válság elhúzódik

Románia versenyt fut az idővel, hogy államadósság-besorolása ne kerüljön a befektetésre nem ajánlott, úgynevezett bóvli kategóriába, az elhúzódó politikai válság ugyanis veszélyezteti a költségvetési politika hitelességét.

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Ezt jelentette ki pénteken a Bloombergnek Malgorzata Krzywicka, a Fitch Ratings elemzője.

A Fitch július végén BBB-szinten, negatív kilátással erősítette meg Románia szuverén adósbesorolását. Ez a befektetésre ajánlott kategória legalacsonyabb fokozata.

A hitelminősítő következő romániai felülvizsgálata 2027 januárjában esedékes – számol be az Agerpres.

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Krzywicka szerint a következő értékekésnél kulcsfontosságú lesz, hogy a bukaresti kormány képes-e tovább csökkenteni a költségvetési hiányt, illetve hiteles 2027-es költségvetést bemutatni.

„Minél tovább tart a válság működőképes kormány nélkül, annál inkább megkérdőjeleződik a költségvetési politika kiszámíthatósága, valamint a szükséges kiigazítások végrehajtása” – hangsúlyozta a Fitch elemzője.

Nicușor Dan államfő csütörtökön Siegfried Mureșan európai parlamenti képviselőt bízta meg kormányalakítással. Az Ilie Bolojan vezette kormányt május 5-én bizalmatlansági indítvánnyal buktatta meg a parlament, így