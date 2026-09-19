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Kárpáti Nyolcak (C8) néven új politikai és gazdasági kezdeményezés jött létre

• Fotó: Presidency

Fotó: Presidency

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A Kárpátok szélesebben vett régióját tömörítő formátum, a Kárpáti Nyolcak (C8) létrejöttét jelentette be az ukrán elnök az új országcsoport első csúcstalálkozóján a nyugat-ukrajnai Ivano-Frankivszk megyében.

Székelyhon

2026. szeptember 19., 11:022026. szeptember 19., 11:02

2026. szeptember 19., 11:062026. szeptember 19., 11:06

Az új kezdeményezés elősegíti a logisztika fejlesztését, a határokon átnyúló gazdasági együttműködést, valamint a közösségek jelentős támogatását – közölte internetes felületein Volodimir Zelenszkij.

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Az ukrán elnök arról is beszámolt, hogy

az Európai Unió képviselői is csatlakoznak a háromnapos csúcstalálkozó munkájához.

Szavai szerint a Kárpátok régiója abban az értelemben egyedülálló, hogy északon a balti államokkal és az észak-európai országokkal, délen pedig a Duna-régió és a Fekete-tenger országaival, valamint a balkáni országokkal és Délkelet-Európa országaival működik együtt. Ugyanakkor

a C8 csoport a Kárpátokat az összes szomszédos régió közötti legszilárdabb összekötő kapoccsá teszi

– mondta Zelenszkij az MTI szemléje szerint.

• Fotó: Presidency Galéria

Fotó: Presidency

Az ukrán elnök a fórum keretében kétoldalú megbeszélést folytatott Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel. „Ukrajna és Lengyelország – erős szomszédok, barátok és partnerek, és egy közös ellenségünk van.

Idézet
Ma elsősorban arról beszéltünk, mennyire fontos megőrizni az egységünket, és közösen munkálkodni a háború leállításáért”

– írta az ukrán elnök a Facebookon, egyben megköszönve az új lengyel segélycsomagot.

Zelenszkij Aleksandar Vucic szerb államfővel való találkozóján megköszönte, hogy Szerbia is csatlakozott a C8 kezdeményezéshez.

• Fotó: Presidency Galéria

Fotó: Presidency

„Fontos, hogy úgy fejlesszük tovább, hogy a régió minden állama megtalálja a számára megfelelő gazdasági és biztonsági lehetőségeket” – fogalmazott az ukrán elnök.

Az ukrán pénzügyminisztérium honlapján közzétett információ szerint

a C8 egyik legfontosabb feladata a régió közös befektetési térségének kialakítása lesz.

A csúcstalálkozó szervezői összeállítottak egy 34 projektből álló regionális portfóliót, amelynek összértéke körülbelül 115 milliárd euró. A legfontosabb célterületek: ipar, energetika, közlekedés és logisztika, ingatlanok, valamint a digitális infrastruktúra.

• Fotó: Presidency Galéria

Fotó: Presidency

Az ukrán befektetési portfólióval kapcsolatos munkálatok is szerepelnek a programban.

A szervezők 55 ukrán projektet jelölnek meg, amelyek összértéke körülbelül 8,6 milliárd dollár

– számolt be az ukrán pénzügyi tárca.

A C8 tagjai Ukrajna, Románia, Lengyelország, Szlovákia, Magyarország, Csehország, Ausztria és Szerbia. A tervek szerint a tagállamok a biztonság- és az energiapolitika terén is együttműködnek.

Külföld
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