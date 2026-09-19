Kárpáti Nyolcak (C8) néven új politikai és gazdasági kezdeményezés jött létre

Fotó: Presidency
A Kárpátok szélesebben vett régióját tömörítő formátum, a Kárpáti Nyolcak (C8) létrejöttét jelentette be az ukrán elnök az új országcsoport első csúcstalálkozóján a nyugat-ukrajnai Ivano-Frankivszk megyében.
2026. szeptember 19., 11:022026. szeptember 19., 11:02
2026. szeptember 19., 11:062026. szeptember 19., 11:06
Az új kezdeményezés elősegíti a logisztika fejlesztését, a határokon átnyúló gazdasági együttműködést, valamint a közösségek jelentős támogatását – közölte internetes felületein Volodimir Zelenszkij.
Az ukrán elnök arról is beszámolt, hogy
Szavai szerint a Kárpátok régiója abban az értelemben egyedülálló, hogy északon a balti államokkal és az észak-európai országokkal, délen pedig a Duna-régió és a Fekete-tenger országaival, valamint a balkáni országokkal és Délkelet-Európa országaival működik együtt. Ugyanakkor
– mondta Zelenszkij az MTI szemléje szerint.
Fotó: Presidency
Az ukrán elnök a fórum keretében kétoldalú megbeszélést folytatott Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel. „Ukrajna és Lengyelország – erős szomszédok, barátok és partnerek, és egy közös ellenségünk van.
– írta az ukrán elnök a Facebookon, egyben megköszönve az új lengyel segélycsomagot.
Zelenszkij Aleksandar Vucic szerb államfővel való találkozóján megköszönte, hogy Szerbia is csatlakozott a C8 kezdeményezéshez.
Fotó: Presidency
„Fontos, hogy úgy fejlesszük tovább, hogy a régió minden állama megtalálja a számára megfelelő gazdasági és biztonsági lehetőségeket” – fogalmazott az ukrán elnök.
Az ukrán pénzügyminisztérium honlapján közzétett információ szerint
A csúcstalálkozó szervezői összeállítottak egy 34 projektből álló regionális portfóliót, amelynek összértéke körülbelül 115 milliárd euró. A legfontosabb célterületek: ipar, energetika, közlekedés és logisztika, ingatlanok, valamint a digitális infrastruktúra.
Fotó: Presidency
Az ukrán befektetési portfólióval kapcsolatos munkálatok is szerepelnek a programban.
– számolt be az ukrán pénzügyi tárca.
A C8 tagjai Ukrajna, Románia, Lengyelország, Szlovákia, Magyarország, Csehország, Ausztria és Szerbia. A tervek szerint a tagállamok a biztonság- és az energiapolitika terén is együttműködnek.
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