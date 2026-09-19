Hat díjjal ismerték el a székelyföldi Matula Média munkáját

Hat elismerést vehetett át a Matula Média Kft. a Gödöllői Királyi Kastélyban megrendezett díjátadón szeptember elején. A vállalkozás az erdélyi magyar nyomtatott sajtó terjesztésében végzett munkájáért és a Corvin rejtvény-lapcsalád megmentéséért részesült elismerésben.

Székelyhon 2026. szeptember 19., 12:052026. szeptember 19., 12:05

A Matula Média Kft.-t 2019-ben alapították azzal a céllal, hogy a korábban megszűnt magyarországi lapok székelyföldi forgalmazását újra megszervezzék. A vállalkozás az évek során folyamatosan bővítette hálózatát,

2023-tól pedig Románia egyetlen magyar nyelvű lapokat importáló és terjesztő cégeként működik.

Hirdetés „A vállalkozás jelenleg mintegy 650 viszonteladóval dolgozik, és Erdély valamennyi nagyobb, magyarok lakta településén jelen van.

Közel 400 különböző kiadványt forgalmaz, amelyek mintegy 90 százaléka magyarországi kiadású. Évente több mint egymillió magyar nyelvű újságot és magazint értékesít Erdélyben”

– vázolta fel a Székelyhonnak Geréb László, a Matula Média ügyvezető-tulajdonosa.

Fotó: Matula Média

Veszteséges üzletágat mentettek meg A cég történetének egyik fontos fordulópontja 2025 nyara volt, amikor átvette a dévai Corvin Kiadótól a magyar nyelvű rejtvénylapok kiadását. A korábbi tulajdonos 2025 májusában ugyanis jelezte, hogy júniustól megszünteti a magyar nyelvű kiadványokat, a szerkesztőség munkatársait pedig elbocsátja. Ekkor kereste meg a szerkesztőség a Matula Médiát azzal a kéréssel, hogy

vegye át a lapcsaládot és a szerkesztőséget.

Geréb szerint a döntés üzleti szempontból sem volt egyszerű, hiszen a rejtvénylapok veszteségesen működtek, végül mégis az átvétel mellett döntöttek. Ezzel nemcsak az erdélyi magyar rejtvénylapok megjelenését biztosították, hanem

a dévai magyar közösség egyik fontos szellemi műhelyének fennmaradásához is hozzájárultak.

Az átvételt követően a szerkesztőséggel együtt újragondolták a lapok tartalmát, felépítését és terjesztését. A változtatások után növekedni kezdett az eladott példányszám, az üzletág pedig kikerült a veszteséges zónából.

Fotó: Matula Média

Egy nagydíj és öt különdíj

A Corvin rejtvény-lapcsalád 2026 szeptemberében Érték és Minőség Nagydíjat kapott.