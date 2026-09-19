Hat díjjal ismerték el a székelyföldi Matula Média munkáját

Fotó: Matula Média
Hat elismerést vehetett át a Matula Média Kft. a Gödöllői Királyi Kastélyban megrendezett díjátadón szeptember elején. A vállalkozás az erdélyi magyar nyomtatott sajtó terjesztésében végzett munkájáért és a Corvin rejtvény-lapcsalád megmentéséért részesült elismerésben.
A Matula Média Kft.-t 2019-ben alapították azzal a céllal, hogy a korábban megszűnt magyarországi lapok székelyföldi forgalmazását újra megszervezzék. A vállalkozás az évek során folyamatosan bővítette hálózatát,
„A vállalkozás jelenleg mintegy 650 viszonteladóval dolgozik, és Erdély valamennyi nagyobb, magyarok lakta településén jelen van.
– vázolta fel a Székelyhonnak Geréb László, a Matula Média ügyvezető-tulajdonosa.
Fotó: Matula Média
A cég történetének egyik fontos fordulópontja 2025 nyara volt, amikor átvette a dévai Corvin Kiadótól a magyar nyelvű rejtvénylapok kiadását. A korábbi tulajdonos 2025 májusában ugyanis jelezte, hogy júniustól megszünteti a magyar nyelvű kiadványokat, a szerkesztőség munkatársait pedig elbocsátja. Ekkor kereste meg a szerkesztőség a Matula Médiát azzal a kéréssel, hogy
Geréb szerint a döntés üzleti szempontból sem volt egyszerű, hiszen a rejtvénylapok veszteségesen működtek, végül mégis az átvétel mellett döntöttek. Ezzel nemcsak az erdélyi magyar rejtvénylapok megjelenését biztosították, hanem
Az átvételt követően a szerkesztőséggel együtt újragondolták a lapok tartalmát, felépítését és terjesztését. A változtatások után növekedni kezdett az eladott példányszám, az üzletág pedig kikerült a veszteséges zónából.
Fotó: Matula Média
Emellett további öt különdíjjal is elismerték a Matula Média munkáját:
a Kárpát Hazáért Nívódíjjal,
a Transilvanum Alapítvány különdíjával,
a Farkas Bertalan Oktatási Központ különdíjával,
a Károlyi László Innovációs különdíjjal,
valamint a Hajós István Példamutatás különdíjjal.
A cég egyébként már korábban is részesült hasonló elismerésekben: 2023-ban többek között Érték és Minőség Nagydíjat, illetve az Erdélyi Közélet Kiválósága különdíját kapta meg.
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