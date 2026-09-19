Portugáliában képezheti tovább magát a csíkszeredai patológus főorvos

A csíkszeredai kórház patológus főorvosa, Ilyés Ágota is szerepel a képen, amelyet a stocholmi kongresszuson készítettek
Fotó: Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház
Rangos európai ösztöndíjat nyert Ilyés Ágota, a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház patológus főorvosa. A Giordano Tanulmányi Ösztöndíj révén jövő év elején két hónapos képzésben vehet részt Portugáliában.
Nemzetközi szakmai elismerésben részesült Ilyés Ágota, a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház patológus főorvosa, ugyanis
Az ösztöndíj keretében a szakorvos 2027 elején két hónapot tölt majd a portugáliai Portóban, ahol a gasztrointesztinális patológia területén mélyítheti el tudását. Az Európai Patológiai Társaság a 2027-es ösztöndíjasokat a szeptemberi stockholmi kongresszusán jelentette be – osztotta meg közösségi oldalán a csíkszeredai kórház.
Fotó: Mihály László
Közlésük szerint az elismerés nemcsak Ilyés Ágota eddigi szakmai teljesítményének visszaigazolása, hanem
Ilyés Ágotát a Székelyhon olvasói korábban egy személyesebb oldaláról is megismerhették egy 2022-ben készült portréban a patológus főorvos a kenyérsütésről, természetjárásról és a konyhai kísérletezésről is mesélt, mint akkor fogalmazott a kenyérsütés számára nem egyszerű hobbi, hanem lelki feltöltődés és a munka ellensúlya.
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