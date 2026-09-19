Portugáliában képezheti tovább magát a csíkszeredai patológus főorvos

A csíkszeredai kórház patológus főorvosa, Ilyés Ágota is szerepel a képen, amelyet a stocholmi kongresszuson készítettek

Rangos európai ösztöndíjat nyert Ilyés Ágota, a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház patológus főorvosa. A Giordano Tanulmányi Ösztöndíj révén jövő év elején két hónapos képzésben vehet részt Portugáliában.

Barabás Hajnal 2026. szeptember 19., 12:152026. szeptember 19., 12:15

Nemzetközi szakmai elismerésben részesült Ilyés Ágota, a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház patológus főorvosa, ugyanis

elnyerte az Európai Patológiai Társaság (ESP) Giordano Tanulmányi Ösztöndíját.

Hirdetés Az ösztöndíj keretében a szakorvos 2027 elején két hónapot tölt majd a portugáliai Portóban, ahol a gasztrointesztinális patológia területén mélyítheti el tudását. Az Európai Patológiai Társaság a 2027-es ösztöndíjasokat a szeptemberi stockholmi kongresszusán jelentette be – osztotta meg közösségi oldalán a csíkszeredai kórház.

Fotó: Mihály László

Közlésük szerint az elismerés nemcsak Ilyés Ágota eddigi szakmai teljesítményének visszaigazolása, hanem

lehetőséget ad a tudás bővítésére, nemzetközi tapasztalatszerzésre és további szakmai fejlődésre is.