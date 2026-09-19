Siegfried Mureșan nem tervezi visszaadni a kormányalakítási megbízást, az AUR-ral nem tárgyal

Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök pénteken közölte, hogy akkor sem adja vissza a kormányalakítási megbízást, ha az egyeztetések során nem sikerül megszereznie a kormánya beiktatásához szükséges parlamenti többséget.

Székelyhon 2026. szeptember 19., 09:402026. szeptember 19., 09:40 2026. szeptember 19., 09:402026. szeptember 19., 09:40

„Nem áll szándékomban visszaadni a kormányalakítási megbízást. A célom teljesen világos” – mondta a Digi24-nek adott interjúban, amelyet az Agerpres szemlézett. Hirdetés Hozzátette, előbb kidolgozzák a kormányprogramot, majd ismertetik azt a képviselőkkel és szenátorokkal. Ezt követően

bemutatják a miniszterjelölteket, és a kormánynévsorral együtt a parlament elé terjesztik a programot.

Reményét fejezte ki, hogy a leendő miniszterjelöltek érdemi szakbizottsági meghallgatások keretében ismertethetik majd elképzeléseiket, ezután pedig sor kerülhet a bizalmi szavazásra. A kijelölt miniszterelnök elmondása szerint Nicușor Dan államfő csütörtökön tájékoztatta arról, hogy őt bízza meg kormányalakítással. Mivel az elnök jelenleg nincs Bukarestben, abban állapodtak meg, hogy hazatérése után, a jövő héten személyesen is egyeztetnek. Az elnökkel folytatott első megbeszélése után Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnököt, a PNL elnökét, majd az USR és az RMDSZ vezetőit is értesítette a fejleményekről – magyarázta Mureșan, hangsúlyozva, hogy fontosnak tartja a nyílt és átlátható együttműködést az őt támogató pártokkal.

Cáfolta ugyanakkor azokat a híreszteléseket, amelyek szerint habozott volna elfogadni a felkérést.

„Az államfő közölte, hogy engem jelöl, én pedig jeleztem, hogy elfogadom. Mindez harminc perc alatt történt, tehát szó sem lehetett bizonytalanságról” – fogalmazott. Arra a kérdésre, hogy miért nem volt jelen az elnök bejelentésekor, Mureșan azt válaszolta:

az államfő döntötte el, mikor és milyen formában ismerteti a jelölést.

Fotó: Siegfried Mureșan/Facebook

Készen áll egyeztetni a PSD-vel; az AUR-ral nem tárgyal Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök pénteken közölte, hogy kész tárgyalni a Szociáldemokrata Párttal (PSD) leendő kormánya parlamenti támogatásáról.

A Románok Egyesüléséért Szövetséggel (AUR) nem kíván egyeztetéseket folytatni, de nem akadályozhatja meg, hogy az alakulat egyes törvényhozói megszavazzák a kabinet beiktatását

– jelentette ki. „A PSD-nek választania kell: egy Európa-barát kormányt támogat, vagy megerősíti az AUR-ral kötött szövetségét” – mondta Mureșan.

A kijelölt kormányfő szerint jelenleg a PNL, az USR és az RMDSZ összesen 169 parlamenti képviselőjének és szenátorának támogatására számíthat.

A kabinet beiktatásához szükséges 233 szavazat megszerzése érdekében a jövő héten a nemzeti kisebbségek parlamenti csoportjával, majd a PSD-vel is egyeztetne. Hangsúlyozta, hogy az AUR székházát vagy parlamenti frakcióit nem keresi fel, és nem módosítja a kormányprogramot egy általa nem Európa-barátnak tartott politikai alakulat kedvéért.

Nem kötünk olyan kompromisszumokat, amelyek megkérdőjeleznék a leendő kormány Európa-barát irányvonalát”