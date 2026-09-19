Siegfried Mureșan nem tervezi visszaadni a kormányalakítási megbízást, az AUR-ral nem tárgyal

Fotó: Siegfried Mureșan/Facebook
Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök pénteken közölte, hogy akkor sem adja vissza a kormányalakítási megbízást, ha az egyeztetések során nem sikerül megszereznie a kormánya beiktatásához szükséges parlamenti többséget.
2026. szeptember 19., 09:402026. szeptember 19., 09:40
2026. szeptember 19., 09:402026. szeptember 19., 09:40
„Nem áll szándékomban visszaadni a kormányalakítási megbízást. A célom teljesen világos” – mondta a Digi24-nek adott interjúban, amelyet az Agerpres szemlézett.
Hozzátette, előbb kidolgozzák a kormányprogramot, majd ismertetik azt a képviselőkkel és szenátorokkal. Ezt követően
Reményét fejezte ki, hogy a leendő miniszterjelöltek érdemi szakbizottsági meghallgatások keretében ismertethetik majd elképzeléseiket, ezután pedig sor kerülhet a bizalmi szavazásra.
A kijelölt miniszterelnök elmondása szerint Nicușor Dan államfő csütörtökön tájékoztatta arról, hogy őt bízza meg kormányalakítással. Mivel az elnök jelenleg nincs Bukarestben, abban állapodtak meg, hogy hazatérése után, a jövő héten személyesen is egyeztetnek.
Az elnökkel folytatott első megbeszélése után Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnököt, a PNL elnökét, majd az USR és az RMDSZ vezetőit is értesítette a fejleményekről – magyarázta Mureșan, hangsúlyozva, hogy fontosnak tartja a nyílt és átlátható együttműködést az őt támogató pártokkal.
„Az államfő közölte, hogy engem jelöl, én pedig jeleztem, hogy elfogadom. Mindez harminc perc alatt történt, tehát szó sem lehetett bizonytalanságról” – fogalmazott.
Arra a kérdésre, hogy miért nem volt jelen az elnök bejelentésekor, Mureșan azt válaszolta:
Fotó: Siegfried Mureșan/Facebook
Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök pénteken közölte, hogy kész tárgyalni a Szociáldemokrata Párttal (PSD) leendő kormánya parlamenti támogatásáról.
– jelentette ki.
„A PSD-nek választania kell: egy Európa-barát kormányt támogat, vagy megerősíti az AUR-ral kötött szövetségét” – mondta Mureșan.
A kabinet beiktatásához szükséges 233 szavazat megszerzése érdekében a jövő héten a nemzeti kisebbségek parlamenti csoportjával, majd a PSD-vel is egyeztetne.
Hangsúlyozta, hogy az AUR székházát vagy parlamenti frakcióit nem keresi fel, és nem módosítja a kormányprogramot egy általa nem Európa-barátnak tartott politikai alakulat kedvéért.
– szögezte le, hozzátéve ugyanakkor, hogy az AUR esetleges támogató szavazatait nem utasíthatja vissza.
Egy 4 éves gyermek kiesett szombaton egy szászsebesi tömbház harmadik emeletéről – közölte a Fehér megyei rendőrség.
Tovább emelkedett az üzemanyagok ára Romániában szombaton is, miután a piacvezető OMV-Petrom hálózat literenként 9 banival emelte a dízel árát.
Pszichoaktív anyagok jelenlétét mutatták ki egy 36 éves férfi szervezetében, akit Marosvásárhelyen állítottak meg a rendőrök. A nyárádgálfalvi férfi ellen büntetőeljárás indult.
Beszterce-Naszód megye jó példaként szolgál az egészségügyi rendszer korszerűsítéséhez nyújtott európai uniós források hatékony felhasználásában – jelentette ki szombaton Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter.
Több mint 65 millió szál cigarettát és 9729 kilogramm dohányt foglaltak le a rendőrök 2026 első nyolc hónapjában a dohányáruk és dohánytermékek csempészése elleni akciók során – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság.
Rangos európai ösztöndíjat nyert Ilyés Ágota, a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház patológus főorvosa. A Giordano Tanulmányi Ösztöndíj révén jövő év elején két hónapos képzésben vehet részt Portugáliában.
Hat elismerést vehetett át a Matula Média Kft. a Gödöllői Királyi Kastélyban megrendezett díjátadón szeptember elején.
Románia versenyt fut az idővel, hogy államadósság-besorolása ne kerüljön a befektetésre nem ajánlott, úgynevezett bóvli kategóriába, az elhúzódó politikai válság ugyanis veszélyezteti a költségvetési politika hitelességét.
Indoklása szerint Nicușor Dan azért bízta meg Siegfried Mureșant kormányalakítással, mert jelenleg a liberális európai parlamenti képviselő számíthat a legtöbb parlamenti szavazatra.
Szombaton lemondott az RMDSZ-es marosvásárhelyi önkormányzati képviselői tisztségéről Csiki Zsolt, aki ellen vizsgálatot indított a rendőrség orvvadászat gyanújával.
szóljon hozzá!