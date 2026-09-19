Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Siegfried Mureșan nem tervezi visszaadni a kormányalakítási megbízást, az AUR-ral nem tárgyal

• Fotó: Siegfried Mureșan/Facebook

Fotó: Siegfried Mureșan/Facebook

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök pénteken közölte, hogy akkor sem adja vissza a kormányalakítási megbízást, ha az egyeztetések során nem sikerül megszereznie a kormánya beiktatásához szükséges parlamenti többséget.

Székelyhon

2026. szeptember 19., 09:402026. szeptember 19., 09:40

2026. szeptember 19., 09:402026. szeptember 19., 09:40

„Nem áll szándékomban visszaadni a kormányalakítási megbízást. A célom teljesen világos” – mondta a Digi24-nek adott interjúban, amelyet az Agerpres szemlézett.

Hirdetés

Hozzátette, előbb kidolgozzák a kormányprogramot, majd ismertetik azt a képviselőkkel és szenátorokkal. Ezt követően

bemutatják a miniszterjelölteket, és a kormánynévsorral együtt a parlament elé terjesztik a programot.

Reményét fejezte ki, hogy a leendő miniszterjelöltek érdemi szakbizottsági meghallgatások keretében ismertethetik majd elképzeléseiket, ezután pedig sor kerülhet a bizalmi szavazásra.

A kijelölt miniszterelnök elmondása szerint Nicușor Dan államfő csütörtökön tájékoztatta arról, hogy őt bízza meg kormányalakítással. Mivel az elnök jelenleg nincs Bukarestben, abban állapodtak meg, hogy hazatérése után, a jövő héten személyesen is egyeztetnek.

Az elnökkel folytatott első megbeszélése után Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnököt, a PNL elnökét, majd az USR és az RMDSZ vezetőit is értesítette a fejleményekről – magyarázta Mureșan, hangsúlyozva, hogy fontosnak tartja a nyílt és átlátható együttműködést az őt támogató pártokkal.

Cáfolta ugyanakkor azokat a híreszteléseket, amelyek szerint habozott volna elfogadni a felkérést.

„Az államfő közölte, hogy engem jelöl, én pedig jeleztem, hogy elfogadom. Mindez harminc perc alatt történt, tehát szó sem lehetett bizonytalanságról” – fogalmazott.

Arra a kérdésre, hogy miért nem volt jelen az elnök bejelentésekor, Mureșan azt válaszolta:

az államfő döntötte el, mikor és milyen formában ismerteti a jelölést.

• Fotó: Siegfried Mureșan/Facebook Galéria

Fotó: Siegfried Mureșan/Facebook

Készen áll egyeztetni a PSD-vel; az AUR-ral nem tárgyal

Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök pénteken közölte, hogy kész tárgyalni a Szociáldemokrata Párttal (PSD) leendő kormánya parlamenti támogatásáról.

A Románok Egyesüléséért Szövetséggel (AUR) nem kíván egyeztetéseket folytatni, de nem akadályozhatja meg, hogy az alakulat egyes törvényhozói megszavazzák a kabinet beiktatását

– jelentette ki.

„A PSD-nek választania kell: egy Európa-barát kormányt támogat, vagy megerősíti az AUR-ral kötött szövetségét” – mondta Mureșan.

A kijelölt kormányfő szerint jelenleg a PNL, az USR és az RMDSZ összesen 169 parlamenti képviselőjének és szenátorának támogatására számíthat.

A kabinet beiktatásához szükséges 233 szavazat megszerzése érdekében a jövő héten a nemzeti kisebbségek parlamenti csoportjával, majd a PSD-vel is egyeztetne.

Hangsúlyozta, hogy az AUR székházát vagy parlamenti frakcióit nem keresi fel, és nem módosítja a kormányprogramot egy általa nem Európa-barátnak tartott politikai alakulat kedvéért.

Idézet
Nem kötünk olyan kompromisszumokat, amelyek megkérdőjeleznék a leendő kormány Európa-barát irányvonalát”

– szögezte le, hozzátéve ugyanakkor, hogy az AUR esetleges támogató szavazatait nem utasíthatja vissza.

Belföld
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

A nyugdíjpénztár szerint nincs bizonyíték arra, hogy 2,2 millió nyugdíjat rosszul számoltak ki
Orvvadászat miatt indítottak vizsgálatot ellene, lemondásra kényszerült a marosvásárhelyi RMDSZ-es önkormányzati képviselő
Burcă keményen fogalmazott: gyáva volt a csapata Aradon
Kárpáti Nyolcak: új országcsoport Romániával és Magyarországgal, román igénnyel a kisebbségvédelemre
Vereséggel indította a szezont a címvédő GYHK az Erste Ligában
Katie Zejdlik: A csontvázak nagyon sok mindent elárulhatnak
A nyugdíjpénztár szerint nincs bizonyíték arra, hogy 2,2 millió nyugdíjat rosszul számoltak ki
Székelyhon

A nyugdíjpénztár szerint nincs bizonyíték arra, hogy 2,2 millió nyugdíjat rosszul számoltak ki
Orvvadászat miatt indítottak vizsgálatot ellene, lemondásra kényszerült a marosvásárhelyi RMDSZ-es önkormányzati képviselő
Székelyhon

Orvvadászat miatt indítottak vizsgálatot ellene, lemondásra kényszerült a marosvásárhelyi RMDSZ-es önkormányzati képviselő
Burcă keményen fogalmazott: gyáva volt a csapata Aradon
Székely Sport

Burcă keményen fogalmazott: gyáva volt a csapata Aradon
Kárpáti Nyolcak: új országcsoport Romániával és Magyarországgal, román igénnyel a kisebbségvédelemre
Krónika

Kárpáti Nyolcak: új országcsoport Romániával és Magyarországgal, román igénnyel a kisebbségvédelemre
Vereséggel indította a szezont a címvédő GYHK az Erste Ligában
Székely Sport

Vereséggel indította a szezont a címvédő GYHK az Erste Ligában
Katie Zejdlik: A csontvázak nagyon sok mindent elárulhatnak
Nőileg

Katie Zejdlik: A csontvázak nagyon sok mindent elárulhatnak
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. szeptember 19., szombat

4 éves gyermek zuhant ki egy szászsebesi tömbház harmadik emeletéről

Egy 4 éves gyermek kiesett szombaton egy szászsebesi tömbház harmadik emeletéről – közölte a Fehér megyei rendőrség.

4 éves gyermek zuhant ki egy szászsebesi tömbház harmadik emeletéről
4 éves gyermek zuhant ki egy szászsebesi tömbház harmadik emeletéről
2026. szeptember 19., szombat

4 éves gyermek zuhant ki egy szászsebesi tömbház harmadik emeletéről
Hirdetés
2026. szeptember 19., szombat

Szombaton is drágult az üzemanyag: egyes kutaknál a benzin litere 1 banira van a 10 lejtől

Tovább emelkedett az üzemanyagok ára Romániában szombaton is, miután a piacvezető OMV-Petrom hálózat literenként 9 banival emelte a dízel árát.

Szombaton is drágult az üzemanyag: egyes kutaknál a benzin litere 1 banira van a 10 lejtől
Szombaton is drágult az üzemanyag: egyes kutaknál a benzin litere 1 banira van a 10 lejtől
2026. szeptember 19., szombat

Szombaton is drágult az üzemanyag: egyes kutaknál a benzin litere 1 banira van a 10 lejtől
2026. szeptember 19., szombat

Drogteszten bukott le a 36 éves sofőr

Pszichoaktív anyagok jelenlétét mutatták ki egy 36 éves férfi szervezetében, akit Marosvásárhelyen állítottak meg a rendőrök. A nyárádgálfalvi férfi ellen büntetőeljárás indult.

Drogteszten bukott le a 36 éves sofőr
Drogteszten bukott le a 36 éves sofőr
2026. szeptember 19., szombat

Drogteszten bukott le a 36 éves sofőr
2026. szeptember 19., szombat

Az egészségügyet és az ország fejlődését dicsérte Cseke Attila és Nicușor Dan egy kórház-átadón, az elnököt kifütyülték

Beszterce-Naszód megye jó példaként szolgál az egészségügyi rendszer korszerűsítéséhez nyújtott európai uniós források hatékony felhasználásában – jelentette ki szombaton Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter.

Az egészségügyet és az ország fejlődését dicsérte Cseke Attila és Nicușor Dan egy kórház-átadón, az elnököt kifütyülték
Az egészségügyet és az ország fejlődését dicsérte Cseke Attila és Nicușor Dan egy kórház-átadón, az elnököt kifütyülték
2026. szeptember 19., szombat

Az egészségügyet és az ország fejlődését dicsérte Cseke Attila és Nicușor Dan egy kórház-átadón, az elnököt kifütyülték
Hirdetés
2026. szeptember 19., szombat

Nyolc hónap alatt 9,7 tonna dohányt és 65 millió szál cigarettát foglaltak le a rendőrök

Több mint 65 millió szál cigarettát és 9729 kilogramm dohányt foglaltak le a rendőrök 2026 első nyolc hónapjában a dohányáruk és dohánytermékek csempészése elleni akciók során – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság.

Nyolc hónap alatt 9,7 tonna dohányt és 65 millió szál cigarettát foglaltak le a rendőrök
Nyolc hónap alatt 9,7 tonna dohányt és 65 millió szál cigarettát foglaltak le a rendőrök
2026. szeptember 19., szombat

Nyolc hónap alatt 9,7 tonna dohányt és 65 millió szál cigarettát foglaltak le a rendőrök
2026. szeptember 19., szombat

Portugáliában képezheti tovább magát a csíkszeredai patológus főorvos

Rangos európai ösztöndíjat nyert Ilyés Ágota, a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház patológus főorvosa. A Giordano Tanulmányi Ösztöndíj révén jövő év elején két hónapos képzésben vehet részt Portugáliában.

Portugáliában képezheti tovább magát a csíkszeredai patológus főorvos
Portugáliában képezheti tovább magát a csíkszeredai patológus főorvos
2026. szeptember 19., szombat

Portugáliában képezheti tovább magát a csíkszeredai patológus főorvos
2026. szeptember 19., szombat

Hat díjjal ismerték el a székelyföldi Matula Média munkáját

Hat elismerést vehetett át a Matula Média Kft. a Gödöllői Királyi Kastélyban megrendezett díjátadón szeptember elején.

Hat díjjal ismerték el a székelyföldi Matula Média munkáját
Hat díjjal ismerték el a székelyföldi Matula Média munkáját
2026. szeptember 19., szombat

Hat díjjal ismerték el a székelyföldi Matula Média munkáját
Hirdetés
2026. szeptember 19., szombat

Románia leminősítésre számíthat, ha a politikai válság elhúzódik

Románia versenyt fut az idővel, hogy államadósság-besorolása ne kerüljön a befektetésre nem ajánlott, úgynevezett bóvli kategóriába, az elhúzódó politikai válság ugyanis veszélyezteti a költségvetési politika hitelességét.

Románia leminősítésre számíthat, ha a politikai válság elhúzódik
Románia leminősítésre számíthat, ha a politikai válság elhúzódik
2026. szeptember 19., szombat

Románia leminősítésre számíthat, ha a politikai válság elhúzódik
2026. szeptember 19., szombat

Elmondta Nicușor Dan, hogy miért választotta Siegfried Mureșant kormányfő-jelöltnek

Indoklása szerint Nicușor Dan azért bízta meg Siegfried Mureșant kormányalakítással, mert jelenleg a liberális európai parlamenti képviselő számíthat a legtöbb parlamenti szavazatra.

Elmondta Nicușor Dan, hogy miért választotta Siegfried Mureșant kormányfő-jelöltnek
Elmondta Nicușor Dan, hogy miért választotta Siegfried Mureșant kormányfő-jelöltnek
2026. szeptember 19., szombat

Elmondta Nicușor Dan, hogy miért választotta Siegfried Mureșant kormányfő-jelöltnek
2026. szeptember 19., szombat

Orvvadászat miatt indítottak vizsgálatot ellene, lemondásra kényszerült a marosvásárhelyi RMDSZ-es önkormányzati képviselő

Szombaton lemondott az RMDSZ-es marosvásárhelyi önkormányzati képviselői tisztségéről Csiki Zsolt, aki ellen vizsgálatot indított a rendőrség orvvadászat gyanújával.

Orvvadászat miatt indítottak vizsgálatot ellene, lemondásra kényszerült a marosvásárhelyi RMDSZ-es önkormányzati képviselő
Orvvadászat miatt indítottak vizsgálatot ellene, lemondásra kényszerült a marosvásárhelyi RMDSZ-es önkormányzati képviselő
2026. szeptember 19., szombat

Orvvadászat miatt indítottak vizsgálatot ellene, lemondásra kényszerült a marosvásárhelyi RMDSZ-es önkormányzati képviselő
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!