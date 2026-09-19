Elmondta Nicușor Dan, hogy miért választotta Siegfried Mureșant kormányfő-jelöltnek

Indoklása szerint Nicușor Dan azért bízta meg Siegfried Mureșant kormányalakítással, mert jelenleg a liberális európai parlamenti képviselő számíthat a legtöbb parlamenti szavazatra.

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Az államfő az ukrajnai Kárpáti Integrációs Kezdeményezés pénteki csúcstalálkozója után tartott sajtótájékoztatón elmondta:

jobban örült volna, ha olyan jelöltet választhat, aki mögött már körvonalazódik a parlamenti többség, de jelenleg nincs jelölt személy.

Nicușor Dan emlékeztetett arra, hogy a mintegy hatórás csütörtöki kormányalakítási egyeztetéseken valamennyi párt ismertette a saját elképzelését, egyesek pedig a miniszterelnök-jelölt megnevezésének elhalasztását javasolták.

– jelentette ki az Agerpres beszámolója szerint.

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Az államfő ugyanakkor alaptalannak nevezte azokat a spekulációkat, amelyek szerint megállapodott a Szociáldemokrata Párttal (PSD) a következő miniszterelnök kijelöléséről.

„Megkezdődött a kormányalakításra rendelkezésre álló tíznapos időszak, ezért most valamennyi pártnak a kormány megalakítására kell összpontosítania. Remélem, hogy Mureșannak sikerül parlamenti többséget kialakítania” – nyilatkozta az elnök.