Elmondta Nicușor Dan, hogy miért választotta Siegfried Mureșant kormányfő-jelöltnek

Fotó: Presidency
Indoklása szerint Nicușor Dan azért bízta meg Siegfried Mureșant kormányalakítással, mert jelenleg a liberális európai parlamenti képviselő számíthat a legtöbb parlamenti szavazatra.
Az államfő az ukrajnai Kárpáti Integrációs Kezdeményezés pénteki csúcstalálkozója után tartott sajtótájékoztatón elmondta:
Nicușor Dan emlékeztetett arra, hogy a mintegy hatórás csütörtöki kormányalakítási egyeztetéseken valamennyi párt ismertette a saját elképzelését, egyesek pedig a miniszterelnök-jelölt megnevezésének elhalasztását javasolták.
– jelentette ki az Agerpres beszámolója szerint.
Az államfő ugyanakkor alaptalannak nevezte azokat a spekulációkat, amelyek szerint megállapodott a Szociáldemokrata Párttal (PSD) a következő miniszterelnök kijelöléséről.
„Megkezdődött a kormányalakításra rendelkezésre álló tíznapos időszak, ezért most valamennyi pártnak a kormány megalakítására kell összpontosítania. Remélem, hogy Mureșannak sikerül parlamenti többséget kialakítania” – nyilatkozta az elnök.
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