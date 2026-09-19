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Wass Albert szoborként értelmezik a székelyudvarhelyi „Vándor székely”-szobrot, ítéletben kérik az eltávolítását

• Fotó: Csató Andrea

Fotó: Csató Andrea

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A székelyudvarhelyi Emlékezés Parkjában található „Vándor székely”-szobor eltávolítását rendelte el alapfokú ítéletében az Arad megyei törvényszék.

Székelyhon

2026. szeptember 19., 10:112026. szeptember 19., 10:11

A felperes állítása szerint ez a Romániában háborús bűnösnek nyilvánított Wass Albert írót ábrázolja – számolt be pénteki számában a Hargita Népe napilap.

A székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal és helyi tanács elleni pert az Aradon bejegyzett Antiszemitizmus és Legionárius Mozgalom Elleni Egyesület (APCAL) indította – olvasható az MTI szemléjében.

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A szeptember 15-én hozott alapfokú ítéletre elsőként a G4Media.ro hírportál hívta fel a figyelmet. A román bíróságok portálján közzétett ítélet szerint a szervezet azután fordult bírósághoz, hogy

a székelyudvarhelyi önkormányzat nem tett eleget a szobor eltávolítására vonatkozó korábbi felkérésének.

A bíróság 30 napos határidőt adott a székelyföldi város önkormányzatának, hogy meghozza a szobor eltávolításának jogi alapját megteremtő tanácsi határozatot és egyéb intézkedéseket. Az ítélet egyértelműsíti, hogy

a szoborparkból azt a szobrot kell eltávolítani, melynek talapzatán a „Vándor székely” felirat áll.

Az ítélet a kiközléstől számított 15 napon belül megfellebbezhető.

A kereset alapjául a fasiszta, legionárius, rasszista, idegengyűlölő propaganda visszaszorítását célzó 2025-ös törvény szolgál, melyet a román sajtó a kezdeményező Silviu Vexler parlamenti képviselő után Vexler-törvényként emleget. Az idegengyűlölő eszmék, jelképek, szervezetek népszerűsítését, a háborús bűnösök kultuszát visszaszorítani hivatott jogszabály tiltja, hogy

az ilyen eszmék hirdetőinek szobrot állítsanak, emléktáblát helyezzenek el.

Az aradi egyesület idén tavasszal arra hivatkozva kérte a székelyudvarhelyi köztéri szobor eltávolítását, hogy ez állítása szerint

Wass Albert írót ábrázolja, akit a kolozsvári népbíróság 1946-ban háborús bűnök miatt halálra ítélt.

Az akkori ítélet Wasst több ember meggyilkolására való felbujtásban találta bűnösnek, amit állításuk szerint a magyar hadsereg 1940-es észak-erdélyi bevonulásakor követett el. Az egyesület arra is hivatkozott, hogy az írót az Egyesült Államokbeli Holokauszt Emlékmúzeum is háborús bűnösként tartja számon.

A Székelyudvarhely központjában található, 2004-ben felavatott Emlékezés Parkban tizenkét Erdélyhez kapcsolódó történelmi személyiség mellett egy allegorikus alak mellszobra is áll, melynek talapzatán a „Vándor székely hazatalál” felirat olvasható.

Az alkotók szerint a mellszobor a Erdélyből elszakadt székely embereket jelképezi.

Szakács-Paál István polgármester a Hargita Népének elmondta: értetlenül állnak a bíróság ítélete előtt, mivel a szobor talpazatán vagy máshol nem szerepel Wass Albert neve. Közölte: a bírósági döntés hivatalos kézbesítése még nem történt meg, erre nagyon várnak,

„hátha kiderül belőle, hogy miért jutott erre a következtetésre a bíróság”.

Elmondta, hogy felvették a kapcsolatot a szoborpark létrehozóival, és

írásos dokumentum van arról, hogy a műalkotás nem Wass Albertet ábrázolja.

Ezt a székelyek vándor életmódjára utalva, illetve a világban szétszóródott székelység szimbólumának szánva készítette el az alkotó, ifj. Blaskó János szobrászművész. Hangsúlyozta:

a városvezetés fellebbezni fog a döntés ellen.

Azt is kifejtette: nem tudja, honnan ered a felvetés, hogy a „Vándor székely” hasonlít Wass Albertre, de attól, hogy egy alkotás esetleg hasonlít valakire, még nem lehet azt mondani, hogy őt ábrázolja. Szerinte megoldást az jelentene, ha

a bíróság szakértői csoport szakvéleményét is kikérné az ügyben.

Az erdélyi magyar sajtó korabeli beszámolói szerint a „Vándor székely”-szobor ellen már a felállítását követő években is tiltakozott az Elie Wiesel Intézet és a Sarmisegetuza Kulturális Alapítvány, azt állítva, hogy Wass Albertet ábrázolja.

Az aradi szervezet a székelyudvarhelyi önkormányzatnak küldött felkérésében a szintén a szoborparkban található Nyírő József-szobor eltávolítását, továbbá az íróról elnevezett utca átnevezését is kérte.

Az aradi szervezet az antiszemita nézeteket valló volt román miniszterelnök, Octravian Goga jászvásári büsztjének eltávolítását is kérte, de a per tárgytalanná vált miután a moldvai város önkormányzata eleget tett a felkérésnek.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely
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