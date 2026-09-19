Wass Albert szoborként értelmezik a székelyudvarhelyi „Vándor székely”-szobrot, ítéletben kérik az eltávolítását

Fotó: Csató Andrea
A székelyudvarhelyi Emlékezés Parkjában található „Vándor székely”-szobor eltávolítását rendelte el alapfokú ítéletében az Arad megyei törvényszék.
A felperes állítása szerint ez a Romániában háborús bűnösnek nyilvánított Wass Albert írót ábrázolja – számolt be pénteki számában a Hargita Népe napilap.
A székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal és helyi tanács elleni pert az Aradon bejegyzett Antiszemitizmus és Legionárius Mozgalom Elleni Egyesület (APCAL) indította – olvasható az MTI szemléjében.
A szeptember 15-én hozott alapfokú ítéletre elsőként a G4Media.ro hírportál hívta fel a figyelmet. A román bíróságok portálján közzétett ítélet szerint a szervezet azután fordult bírósághoz, hogy
A bíróság 30 napos határidőt adott a székelyföldi város önkormányzatának, hogy meghozza a szobor eltávolításának jogi alapját megteremtő tanácsi határozatot és egyéb intézkedéseket. Az ítélet egyértelműsíti, hogy
Az ítélet a kiközléstől számított 15 napon belül megfellebbezhető.
A kereset alapjául a fasiszta, legionárius, rasszista, idegengyűlölő propaganda visszaszorítását célzó 2025-ös törvény szolgál, melyet a román sajtó a kezdeményező Silviu Vexler parlamenti képviselő után Vexler-törvényként emleget. Az idegengyűlölő eszmék, jelképek, szervezetek népszerűsítését, a háborús bűnösök kultuszát visszaszorítani hivatott jogszabály tiltja, hogy
Az aradi egyesület idén tavasszal arra hivatkozva kérte a székelyudvarhelyi köztéri szobor eltávolítását, hogy ez állítása szerint
Az akkori ítélet Wasst több ember meggyilkolására való felbujtásban találta bűnösnek, amit állításuk szerint a magyar hadsereg 1940-es észak-erdélyi bevonulásakor követett el. Az egyesület arra is hivatkozott, hogy az írót az Egyesült Államokbeli Holokauszt Emlékmúzeum is háborús bűnösként tartja számon.
A Székelyudvarhely központjában található, 2004-ben felavatott Emlékezés Parkban tizenkét Erdélyhez kapcsolódó történelmi személyiség mellett egy allegorikus alak mellszobra is áll, melynek talapzatán a „Vándor székely hazatalál” felirat olvasható.
Szakács-Paál István polgármester a Hargita Népének elmondta: értetlenül állnak a bíróság ítélete előtt, mivel a szobor talpazatán vagy máshol nem szerepel Wass Albert neve. Közölte: a bírósági döntés hivatalos kézbesítése még nem történt meg, erre nagyon várnak,
Elmondta, hogy felvették a kapcsolatot a szoborpark létrehozóival, és
Ezt a székelyek vándor életmódjára utalva, illetve a világban szétszóródott székelység szimbólumának szánva készítette el az alkotó, ifj. Blaskó János szobrászművész. Hangsúlyozta:
Azt is kifejtette: nem tudja, honnan ered a felvetés, hogy a „Vándor székely” hasonlít Wass Albertre, de attól, hogy egy alkotás esetleg hasonlít valakire, még nem lehet azt mondani, hogy őt ábrázolja. Szerinte megoldást az jelentene, ha
Az erdélyi magyar sajtó korabeli beszámolói szerint a „Vándor székely”-szobor ellen már a felállítását követő években is tiltakozott az Elie Wiesel Intézet és a Sarmisegetuza Kulturális Alapítvány, azt állítva, hogy Wass Albertet ábrázolja.
Az aradi szervezet a székelyudvarhelyi önkormányzatnak küldött felkérésében a szintén a szoborparkban található Nyírő József-szobor eltávolítását, továbbá az íróról elnevezett utca átnevezését is kérte.
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