Máriától Máriáig: 500 kilométeres zarándokút kapcsolja össze Máriapócsot és Csíksomlyót

Fotó: Korodi Attila/Facebook
Sok munka, imádság és szolgálat eredményeként vált teljessé a Máriapócsot Csíksomlyóval összekötő Mária Út-szakasz. Az 500 kilométeres út ünnepélyes átadását szombaton tartották a csíksomlyói kegytemplom előtt.
A Mária Út Egyesület közösségi oldalán osztotta meg a hírt, miszerint különleges mérföldkőhöz érkezett a Mária Út:
Mint fogalmaztak, az 500 kilométer „sokkal többet jelent egy útvonalnál”, hiszen benne a szolgálat, az imádság, a közösségek összefogása, valamint azoknak az embereknek a munkája, akik évek óta építik, járják, jelzik és gondozzák az utat.
Fotó: Korodi Attila/Facebook
A szakasz ünnepélyes átadását szombaton a csíksomlyói kegytemplom előtt tartották. A rendezvény a Máriától Máriáig programsorozat részeként zárta le azt a szeptemberi időszakot, amelynek során
A Mária Út Egyesület célja, hogy a Máriapócs és Csíksomlyó közötti útvonalat szélesebb körben is megismertesse, és még több zarándok számára tegye elérhetővé.
Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere az esemény kapcsán úgy fogalmazott Facebook-bejegyzésében, hogy az önkormányzat célja az, hogy Csíksomlyó a kegytemplommal a középpontban, a Nagysomlyó hegyét is magába foglalva egy olyan zarándokközponttá váljon, amely méltó módon fogadja és szolgálja az ide érkezőket, testileg és lelkileg egyaránt.
Fotó: Korodi Attila/Facebook
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