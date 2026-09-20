Két melléképület égett, húsz szárnyas elpusztult, a tulajdonos pánikrohamot kapott

Mintegy száz négyzetméteren pusztított a tűz vasárnapra virradóra egy Nagysármási gazdaságban. Két melléképület égett, húsz szárnyas elpusztult, a gazdaság tulajdonosát pánikroham miatt a helyszínen ellátták.

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Éjszaka, fél három óra körül riasztották a nagysármási tűzoltóságot a település egyik utcájába, ahol egy gazdasági udvarban csaptak fel a lángok.

A helyszínre két vízzel és habbal oltó tűzoltóautó, valamint egy elsősegélynyújtó egység érkezett. A tűz két gazdasági melléképületben, mintegy 100 négyzetméteres felületen pusztított.