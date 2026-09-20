Két melléképület égett, húsz szárnyas elpusztult, a tulajdonos pánikrohamot kapott

Fotó: Maros megyei tűzoltóság
Mintegy száz négyzetméteren pusztított a tűz vasárnapra virradóra egy Nagysármási gazdaságban. Két melléképület égett, húsz szárnyas elpusztult, a gazdaság tulajdonosát pánikroham miatt a helyszínen ellátták.
2026. szeptember 20., 10:002026. szeptember 20., 10:00
2026. szeptember 20., 10:012026. szeptember 20., 10:01
Éjszaka, fél három óra körül riasztották a nagysármási tűzoltóságot a település egyik utcájába, ahol egy gazdasági udvarban csaptak fel a lángok.
A helyszínre két vízzel és habbal oltó tűzoltóautó, valamint egy elsősegélynyújtó egység érkezett. A tűz két gazdasági melléképületben, mintegy 100 négyzetméteres felületen pusztított.
Fotó: Maros megyei tűzoltóság
A tűzben húsz szárnyas elpusztult. A gazdaság tulajdonosa pánikrohamot kapott, a helyszínen részesítették orvosi ellátásban.
A tűzoltók közlése szerint tűzeset valószínűsíthető oka egy szabadtéri tűzből elszabadult láng volt.
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