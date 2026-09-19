Az egészségügyet és az ország fejlődését dicsérte Cseke Attila és Nicușor Dan egy kórház-átadón, az elnököt kifütyülték

Beszterce-Naszód megye jó példaként szolgál az egészségügyi rendszer korszerűsítéséhez nyújtott európai uniós források hatékony felhasználásában – jelentette ki szombaton Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter.
Fotó: Cseke Attila/Facebook
Beszterce-Naszód megye jó példaként szolgál az egészségügyi rendszer korszerűsítéséhez nyújtott európai uniós források hatékony felhasználásában – jelentette ki szombaton Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter.
Cseke részt vett a besztercei megyei sürgősségi kórház felújítási és bővítési munkálatainak átadásán, amelyen Nicușor Dan államfő is jelen volt – számol be az Agerpres.
Fotó: Cseke Attila/Facebook
Az ügyvivő egészségügyi miniszter Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy a kórház kibővítése előnyös lesz a páciensek számára. A beruházást, amelynek során új épületszárnnyal bővült a kórház,
„Négy új műtővel, korszerű berendezéssel, új komputertomográffal gazdagodott a sürgősségi ellátás, a kórház új szárnya energiatakarékos új épületben kapott otthont, így jobb egészségügyi ellátásban részesülhetnek a betegek, az otthonaikhoz közelebb” – fogalmazott bejegyzésében Cseke Attila.
Hozzátette, hogy a kórház modernizálása révén csökken a nyomás a kolozsvári és a marosvásárhelyi nagy egyetemi központokon, hiszen több esetet lehet majd Besztercén kezelni.
Fotó: Cseke Attila/Facebook
Nicușor Dan államfő szombaton, a besztercei megyei sürgősségi kórház bővítési és korszerűsítési munkálatait átadó ünnepségén hangsúlyozta, hogy
Az elnök szerint ilyen siker a besztercei egészségügyi intézmény felújítása, mivel egy modern, jól felszerelt kórház jó orvosokat vonz, ami által a helyi közösség gyorsabban jut hatékony egészségügyi ellátáshoz.
Fotó: Presidency
„Nem akarok a egészségügyi rendszerről beszélni, inkább azt szeretném hangsúlyozni, ami szerintem most nagyon fontos: örüljünk, amikor sikereink vannak, és
Pedig egyáltalán nincs így” – mondta az államfő.
Nicușor Dan kiemelte: sikernek tekinthető, hogy a kórházfejlesztési projektben részt vevők határidőre sikeresen felhasználták az európai uniós forrásokat.
Fotó: Presidency
Emellett az államfő felidézte, hogy egy nappal korábban Aleksandar Vučić szerb elnök is méltatta Románia előrehaladását, amikor Suceava érintésével Ukrajnába utazott egy csúcstalálkozóra, kijelentve:
„Ezeket az eredményeket mi, mint társadalom együtt értük el” – hangsúlyozta Dan.
A rendezvényt több személy „Lemondás!” és „Georgescut elnöknek!” bekiabálásokkal zavarta meg, kifütyölve Nicușor Dan államfőt.
Fotó: Presidency
Fotó: Presidency
Fotó: Cseke Attila/Facebook
Fotó: Cseke Attila/Facebook
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