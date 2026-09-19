4 éves gyermek zuhant ki egy szászsebesi tömbház harmadik emeletéről

Egy 4 éves gyermek kiesett szombaton egy szászsebesi tömbház harmadik emeletéről – közölte a Fehér megyei rendőrség.

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Az Agerpres által szemlézett közlemény szerint a rendőröket 15:45 körül riasztották a Mihail Kogălniceanu utcában történt incidenshez.

A rendőrség nyomozást indított a baleset körülményeinek kiderítésére, a mentősök a gyermeket azonnal kórházba szállították.