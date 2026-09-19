Nyolc hónap alatt 9,7 tonna dohányt és 65 millió szál cigarettát foglaltak le a rendőrök

Több mint 65 millió szál cigarettát és 9729 kilogramm dohányt foglaltak le a rendőrök 2026 első nyolc hónapjában a dohányáruk és dohánytermékek csempészése elleni akciók során – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság.

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A szombati közlemény szerint január és augusztus között a hatóságok 1018 bírságot róttak ki, összesen 7,24 millió lejt meghaladó értékben – számol be az Agerpres.

Ebben az időszakban országos szinten 327 akciót hajtottak végre a dohánycsempészet elleni küzdelem terén, 494 büntetőeljárás indult az ügyben és 652 személy ellen indítottak kivizsgálást.

Az akciók nyomán hét dohánycsempészéssel foglalkozó bűnszervezetet számoltak fel – tájékoztatott a rendőrség.