Nyolc hónap alatt 9,7 tonna dohányt és 65 millió szál cigarettát foglaltak le a rendőrök

Fotó: Román Rendőrség
Több mint 65 millió szál cigarettát és 9729 kilogramm dohányt foglaltak le a rendőrök 2026 első nyolc hónapjában a dohányáruk és dohánytermékek csempészése elleni akciók során – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság.
2026. szeptember 19., 14:442026. szeptember 19., 14:44
2026. szeptember 19., 14:482026. szeptember 19., 14:48
A szombati közlemény szerint január és augusztus között a hatóságok 1018 bírságot róttak ki, összesen 7,24 millió lejt meghaladó értékben – számol be az Agerpres.
Ebben az időszakban országos szinten 327 akciót hajtottak végre a dohánycsempészet elleni küzdelem terén, 494 büntetőeljárás indult az ügyben és 652 személy ellen indítottak kivizsgálást.
Az akciók nyomán hét dohánycsempészéssel foglalkozó bűnszervezetet számoltak fel – tájékoztatott a rendőrség.
Tovább emelkedett az üzemanyagok ára Romániában szombaton is, miután a piacvezető OMV-Petrom hálózat literenként 9 banival emelte a dízel árát.
Pszichoaktív anyagok jelenlétét mutatták ki egy 36 éves férfi szervezetében, akit Marosvásárhelyen állítottak meg a rendőrök. A nyárádgálfalvi férfi ellen büntetőeljárás indult.
Beszterce-Naszód megye jó példaként szolgál az egészségügyi rendszer korszerűsítéséhez nyújtott európai uniós források hatékony felhasználásában – jelentette ki szombaton Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter.
Rangos európai ösztöndíjat nyert Ilyés Ágota, a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház patológus főorvosa. A Giordano Tanulmányi Ösztöndíj révén jövő év elején két hónapos képzésben vehet részt Portugáliában.
Hat elismerést vehetett át a Matula Média Kft. a Gödöllői Királyi Kastélyban megrendezett díjátadón szeptember elején.
Románia versenyt fut az idővel, hogy államadósság-besorolása ne kerüljön a befektetésre nem ajánlott, úgynevezett bóvli kategóriába, az elhúzódó politikai válság ugyanis veszélyezteti a költségvetési politika hitelességét.
Indoklása szerint Nicușor Dan azért bízta meg Siegfried Mureșant kormányalakítással, mert jelenleg a liberális európai parlamenti képviselő számíthat a legtöbb parlamenti szavazatra.
Szombaton lemondott az RMDSZ-es marosvásárhelyi önkormányzati képviselői tisztségéről Csiki Zsolt, aki ellen vizsgálatot indított a rendőrség orvvadászat gyanújával.
A székelyudvarhelyi Emlékezés Parkjában található „Vándor székely”-szobor eltávolítását rendelte el alapfokú ítéletében az Arad megyei törvényszék.
Nicușor Dan román államfő és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken a SAFE-program keretében tervezett közös dróngyártás felgyorsításáról tárgyalt.
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